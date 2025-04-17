Россия будет расценивать удар ракетами Taurus по российским объектам как участие Германии в боевых действиях на стороне Украины, - МИД РФ
В МИД России относительно возможной передачи Украине немецких ракет Taurus заявили, что будут расценивать любой удар этими ракетами по российским объектам как участие Германии в боевых действиях на стороне Украины, а также пригрозили последствиями.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга.
"Россия будет расценивать любой удар ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Германии в боевых действиях на стороне Украины со всеми последствиями для Германии", - заявила Захарова.
Как отмечается, такой была ее реакция на слова будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, который называл вероятной целью для немецких ракет Taurus незаконно построенный Крымский мост.
Напомним, Мерц недавно заявил, что всегда был готов поддержать передачу ракет Taurus Украине - при условии согласования этих поставок с европейскими партнерами ФРГ.
Что известно о крылатой ракете Taurus?
Крылатая ракета Taurus является немецко-шведским аналогом британско-французских крылатых ракет Storm Shadow и Scalp.
Ее длина около пяти метров, вес - почти 1400 килограммов. Ракета оснащена двигателем и несколькими навигационными системами, которые позволяют совершать автономные низкие полеты через территорию противника.
Taurus могут запускаться боевой авиацией с безопасного расстояния и поражать и уничтожать цели на расстоянии до 500 километров. Поскольку крылатые ракеты летают особенно низко и имеют относительно малые размеры, их трудно поразить средствами противовоздушной обороны противника.
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просто НА расеи вновь будут продавать наклейки на Берлин и *можем повторить* и фсе
Рашки ЖОДНУ з них так і не визнала супротивником у війні.
Так що це, просто ДЕШЕВІ ЛЯКАЛКИ!
І нічого...
Питання - чому мовчить українська діаспора ?
Їх в Німеччині дуже обмаль і вони не відповідають заявленим характеристикам.
Через це не хочуть щоб їх випробували в реальних умовах.
Вибачаюсь, Ви часом не уролог ??
та іранські шахеди , якими ви руйнуєте Украіну
і вбиваєте людей ,
це нормально вважається для кацапських людожерів ?
Ідіть , тварюки ,до пекла , так як ви немаєте права
на життя ,
Здохніть👹
Осел заборонив щоб не нагнітать.