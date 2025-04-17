Россия будет расценивать удар ракетами Taurus по российским объектам как участие Германии в боевых действиях на стороне Украины, - МИД РФ

В МИД России относительно возможной передачи Украине немецких ракет Taurus заявили, что будут расценивать любой удар этими ракетами по российским объектам как участие Германии в боевых действиях на стороне Украины, а также пригрозили последствиями.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга.

"Россия будет расценивать любой удар ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Германии в боевых действиях на стороне Украины со всеми последствиями для Германии", - заявила Захарова.

Как отмечается, такой была ее реакция на слова будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, который называл вероятной целью для немецких ракет Taurus незаконно построенный Крымский мост.

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Напомним, Мерц недавно заявил, что всегда был готов поддержать передачу ракет Taurus Украине - при условии согласования этих поставок с европейскими партнерами ФРГ.

Что известно о крылатой ракете Taurus?

Крылатая ракета Taurus является немецко-шведским аналогом британско-французских крылатых ракет Storm Shadow и Scalp.

Ее длина около пяти метров, вес - почти 1400 килограммов. Ракета оснащена двигателем и несколькими навигационными системами, которые позволяют совершать автономные низкие полеты через территорию противника.

Taurus могут запускаться боевой авиацией с безопасного расстояния и поражать и уничтожать цели на расстоянии до 500 километров. Поскольку крылатые ракеты летают особенно низко и имеют относительно малые размеры, их трудно поразить средствами противовоздушной обороны противника.