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Россия будет расценивать удар ракетами Taurus по российским объектам как участие Германии в боевых действиях на стороне Украины, - МИД РФ

taurus для Украины

В МИД России относительно возможной передачи Украине немецких ракет Taurus заявили, что будут расценивать любой удар этими ракетами по российским объектам как участие Германии в боевых действиях на стороне Украины, а также пригрозили последствиями.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга.

"Россия будет расценивать любой удар ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Германии в боевых действиях на стороне Украины со всеми последствиями для Германии", - заявила Захарова.

Как отмечается, такой была ее реакция на слова будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, который называл вероятной целью для немецких ракет Taurus незаконно построенный Крымский мост.

Также читайте: Ракеты Taurus не повлияют на ход войны. Украине нужно больше артснарядов, - гендиректор Rheinmetall Паппергер

Напомним, Мерц недавно заявил, что всегда был готов поддержать передачу ракет Taurus Украине - при условии согласования этих поставок с европейскими партнерами ФРГ.

Что известно о крылатой ракете Taurus?

Крылатая ракета Taurus является немецко-шведским аналогом британско-французских крылатых ракет Storm Shadow и Scalp.

Ее длина около пяти метров, вес - почти 1400 килограммов. Ракета оснащена двигателем и несколькими навигационными системами, которые позволяют совершать автономные низкие полеты через территорию противника.

Taurus могут запускаться боевой авиацией с безопасного расстояния и поражать и уничтожать цели на расстоянии до 500 километров. Поскольку крылатые ракеты летают особенно низко и имеют относительно малые размеры, их трудно поразить средствами противовоздушной обороны противника.

Автор: 

Германия (6953) МИД РФ (1667) Taurus (40)


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Топ комментарии
+38
До лампочки ,як болота щось розцінюють .
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17.04.2025 18:14
+32
Думаю навпаки. США надали атакамси якими мочили русню, за це росія пропонує США відновити торгівлю і надати доступ до ресурсів.
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17.04.2025 18:15
+27
И шо? Нападёте на Германию? 🤔😁
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17.04.2025 18:15
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А мiнуси будуть?
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17.04.2025 18:13 Ответить
Кацапськи лякалки не забарилися.
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17.04.2025 18:21 Ответить
Це вже було. 😊 І коли "Шторм-Шеддоу" мали дати, і АTCMS. То стара кацапська заїжджена пластинка з трєпаком (кацапський народний танець)
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17.04.2025 19:05 Ответить
Леопарди мочать кацапів і вони вже звикли. Звикнуть і до цього
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17.04.2025 20:16 Ответить
До лампочки ,як болота щось розцінюють .
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17.04.2025 18:14 Ответить
алкаш мєдвєдєв чим тільки не лякав, навіь армагеддоном, здається... якщо щось по криму прилетить... нічого, перелупали. Гадаю, що і німцям насрати на їхні червоні, коричневі та сині лінії
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17.04.2025 18:54 Ответить
Це нам до лампочки, а німчура зассит
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17.04.2025 18:55 Ответить
бухни бояри
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19.04.2025 06:47 Ответить
Ми скажемо на кацапському язику - "А похеру"!
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17.04.2025 18:15 Ответить
Думаю навпаки. США надали атакамси якими мочили русню, за це росія пропонує США відновити торгівлю і надати доступ до ресурсів.
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17.04.2025 18:15 Ответить
И шо? Нападёте на Германию? 🤔😁
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17.04.2025 18:15 Ответить
Це булоб класссно!!!😀
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17.04.2025 18:16 Ответить
Нє, нападуть на Естонію.
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17.04.2025 18:58 Ответить
Нападут на Воронеж. За проклятую НАТу 100К в ГУЛАг
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17.04.2025 19:31 Ответить
І що з того ?
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17.04.2025 18:15 Ответить
***** видит что еврокуколды боятся вот и крутит ножичек. Гопник.
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17.04.2025 18:15 Ответить
Нападете на Германию ? нет !!

просто НА расеи вновь будут продавать наклейки на Берлин и *можем повторить* и фсе
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17.04.2025 18:16 Ответить
Мотопробєг на Берлiн будєть к 9-му Мая!
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17.04.2025 18:18 Ответить
підор хірург поїде ЗА НЄМКАМІ
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17.04.2025 18:55 Ответить
нi, у ньго пудренiца в корманє.
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17.04.2025 18:59 Ответить
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17.04.2025 19:03 Ответить
...всьо дєлалі жостко. Так как мінє нравіцца. (с) Сладкозадов.
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17.04.2025 19:57 Ответить
Русскую общину напрягут и АДГ.
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17.04.2025 18:55 Ответить
Так само казали про Ф16 з навісними ракетами)Зрештою для таурусів є купа цілей і на окупованих територіях,та й коридор сухопутний в Крим,і мост в Крим- це все українська земля.
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17.04.2025 18:16 Ответить
Цікаво, коли один бухий касаб в п"яній бійці ріже іншого бухого касаба китайським ножем, вони теж розцінюють удар китайським ножем як участь Китаю в бійці?
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17.04.2025 18:17 Ответить
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17.04.2025 18:17 Ответить
крейсер "машква" вам не вірить
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17.04.2025 18:19 Ответить
Україна 11 років проти Рашки використовує зброю ДЕСЯТКІВ країн І ЩО?!
Рашки ЖОДНУ з них так і не визнала супротивником у війні.
Так що це, просто ДЕШЕВІ ЛЯКАЛКИ!
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17.04.2025 18:20 Ответить
..Іран та Північна корея давно беруть участь!!! Пішли Ви нахер, підари рашистські!!!
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17.04.2025 18:20 Ответить
і ніхто ні атакував ні корею, ні іран за це
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17.04.2025 23:36 Ответить
Парашу и всех живущих там свинособак надо уничтожать, а не слушать их бред.
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17.04.2025 18:22 Ответить
З кацапською логікою США вже давно приймають участь в бойових діях на боці України...
І нічого...
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17.04.2025 18:22 Ответить
Як нічого? Кацапи американцям тепер пропонують економічну співпрацю. Значить і німцям щось таке запрпонують.
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17.04.2025 19:04 Ответить
пропонувати не мішки ворочати.
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17.04.2025 20:16 Ответить
Фантомас разбушевался..)
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17.04.2025 18:23 Ответить
Бояться.
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17.04.2025 18:23 Ответить
А французскі скальпелі та британські шторми вже не раз прилітали на територію оркостана і що орки вже воюють з ними? Все це лобода.
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17.04.2025 18:23 Ответить
А удари Атакамсами як рашка розцінювала
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17.04.2025 18:23 Ответить
Червону лінію пересунули
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17.04.2025 18:35 Ответить
заселили вони до себе занадто багато русскогмознльіх
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17.04.2025 18:43 Ответить
Понти неодноразово "отпізжених" в передчутті нових небажаних і лячних п.здюлєй.
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17.04.2025 18:30 Ответить
ахаха тупі кацапи, кацапію вже ******** англійські, американські, французькі ракети, так шо вперед. развод тупхи кацапів для тупих лохів
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17.04.2025 18:31 Ответить
вони знають, від чого у німців очко жим-жим. на цьому грають.
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17.04.2025 18:44 Ответить
у німців розвідка є, яка чудово бачить, що до 2030 рашці нема чим на Німеччину нападати.
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17.04.2025 20:12 Ответить
тобто ти не знаєш, від чого і німців жим-жим
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18.04.2025 07:51 Ответить
Ху...лостан, под впливом ху...ла зовсім з глузду з'їхав. Цім дебілам можно що завгодно, а от остальним, що ху...ло дозволить. Дебіли, ***. Зовсім допилися. Хоча це населення допилося, а ці мерзотники як їх маск і кобила, чергову дозу прийняли
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17.04.2025 18:33 Ответить
Кацапська діаспора , в Німеччині , майже така , як українська . До того ж мало хто з них z-налаштований ...АЛЕ - певен , що за вказівкою Москви вони , якщо треба , влашиують там величезний шабаш !
Питання - чому мовчить українська діаспора ?
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17.04.2025 18:34 Ответить
Тогда пусть запоребрик не забудет объявить войну Британии, Франции, Нидерландам - практически всей Европе. Кстати, и Штатам, причем в первую очередь.
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17.04.2025 18:36 Ответить
запорьобрік навіть Україні засцяв війну оголосити...
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17.04.2025 20:06 Ответить
Так і ми їм не оголосили. там якійсь юридичні тонкощі, що роблять оголошення війни невігидним ні нам, ні оркам.
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17.04.2025 20:55 Ответить
Ніхто цих ракет не дасть. Це лише піар Мерца.
Їх в Німеччині дуже обмаль і вони не відповідають заявленим характеристикам.
Через це не хочуть щоб їх випробували в реальних умовах.
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17.04.2025 18:39 Ответить
Ну бахне не на 450 кг, а на 400. Це принципово ?
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17.04.2025 18:51 Ответить
Дадуть, це просто локально допоможе, але глобально не переломає ситуацію. І русня не дуже ворнякатиме, по факту удару знов пересунуть свою корічневу лінію.
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17.04.2025 20:08 Ответить
Який примітивний блеф.
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17.04.2025 18:41 Ответить
навіть півсотні "таурусів" не стануть геймченджерами у війні. Тим більше, ми не маємо платорм для запуску.
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17.04.2025 18:41 Ответить
Походу Су-24 дороблений українським напилком і томагавки запустити зможе.
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17.04.2025 20:14 Ответить
це вже із області наукової фантастики. До того ж бортів, які наразі у змозі виконувати бойові вильоти у нас залишилось декілька штук.
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17.04.2025 21:58 Ответить
От і подивімося, чи є у німців яйця чи включать задню.
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17.04.2025 18:43 Ответить
Тобто ... вони нам вже 3 роки зброю поставляють, а Ви збираєтесь їх перевіряти ?

Вибачаюсь, Ви часом не уролог ??
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17.04.2025 18:52 Ответить
Він проктолог, задню чекає
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17.04.2025 20:15 Ответить
Та розцінюйте як хочете. Всім пойуху
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17.04.2025 18:45 Ответить
Кацапи , а корейські балістичні ракети
та іранські шахеди , якими ви руйнуєте Украіну
і вбиваєте людей ,
це нормально вважається для кацапських людожерів ?
Ідіть , тварюки ,до пекла , так як ви немаєте права
на життя ,
Здохніть👹
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17.04.2025 18:46 Ответить
Та вже це чули і не раз!!! Далі що??? Маю надію що поки немає , не видно, наших балістичних ракет, такоус знищить в першу чергу кримський міст, ну а потім все що дістане!!! Та непереймайтеся ви так, все буде точно і вчасно!!!
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17.04.2025 18:49 Ответить
За кримський міст можете забути. Не даремно на нього припинені атаки.
Осел заборонив щоб не нагнітать.
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17.04.2025 19:03 Ответить
Рано чи піздно знесуть, скажуть "сам впав".
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17.04.2025 20:05 Ответить
Зачекаємо, ще трохи і подивимось!!!
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17.04.2025 21:57 Ответить
Вепс сциканув...
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17.04.2025 18:54 Ответить
Та це ж вже було.Storm Shadow, SCALP, тепер таурус
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17.04.2025 19:07 Ответить
все. таурси закінчилися. хтось сумнівається, що німці накладуть у штанці?
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17.04.2025 19:09 Ответить
Поки що в штані наклали тільки росіянчики.
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17.04.2025 20:03 Ответить
Зроблять з фанери ще один рейхстаг і штурмонут його!
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17.04.2025 19:11 Ответить
А удар Химарсом эти ******** расценивают как участие в войне США?
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17.04.2025 19:11 Ответить
З часів совдепії, сраліна+Хрущова, убивці-московіти увесь час, залякують цивілізований Світ війною, і щоденно убивають людей!!
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17.04.2025 19:15 Ответить
значит ракеты ,солдаты из кндр можно , шахеды из персии тоже можно , китай со своими солдатами тоже ни че го , а как Украина то нельзя ни пригласить кого то как в Сирии ,или оружие нельзя !!! что за война такая , ЛЮДИ ???!!!(((
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17.04.2025 19:32 Ответить
раша параша!
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17.04.2025 19:34 Ответить
Може кацапи вже вирішать, чи воюють вони з НАТО, чи ні? Смерть кацапам!
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17.04.2025 19:40 Ответить
Розцінять, як участь Німеччини на додачу до НАТО, чи як участь Німеччини у складі НАТО? Бо там участь Німеччини щє з постачання касок розцінюється.
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17.04.2025 20:01 Ответить
Все дуже просто назвіть таурси трусе ******** і скажіть наша розробка і лупіть куди завгодно
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17.04.2025 20:17 Ответить
Разценили? А теперь засуньте эту разценку себе в с*аку.
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17.04.2025 21:06 Ответить
Так шторм-шедоу так само разценівалі, і нічого. Черговий пук в калюжу.
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17.04.2025 22:39 Ответить
Лапті можуть лише по мирняку бити, а це просто пускання соплів..
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18.04.2025 10:17 Ответить
 
 