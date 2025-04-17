Ракеты Taurus не повлияют на ход войны. Украине нужно больше артснарядов, - гендиректор Rheinmetall Паппергер
Германские дальнобойные ракеты Taurus не помогут Украине в борьбе против российской агрессии. Для влияния на ход войны Украине нужно больше артиллерийских снарядов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом в интервью Handelsblatt заявил гендиректор германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.
"Это ничего не меняет на войне, Taurus не может изменить ситуацию", - сказал он.
Паппергер отметил, что Силы обороны могут сдержать российские оккупационные войска, если будут иметь больше артиллерийских снарядов.
"Переломить ситуацию способны классические артиллерийские снаряды", - подчеркнул глава концерна Rheinmetall.
Rheinmetall - германский концерн, один из крупнейших в Европе производителей оружия. Весной 2023 года компания открыла представительство в Украине.
Основная продукция концерна - военная техника, оружие, боеприпасы, автомобили. Известными современными изделиями компании являются танки Leopard, боевые машины Marder, Boxer, Lynx, Fuchs и САУ PzH 2000.
Что известно о крылатой ракете Taurus?
Крылатая ракета Taurus является германско-шведским аналогом британско-французских крылатых ракет Storm Shadow и Scalp.
Ее длина около пяти метров, вес - почти 1400 килограммов. Ракета оснащена двигателем и несколькими навигационными системами, которые позволяют совершать автономные низкие полеты через территорию противника.
Taurus могут запускаться боевой авиацией с безопасного расстояния и поражать и уничтожать цели на расстоянии до 500 километров. Поскольку крылатые ракеты летают особенно низко и имеют относительно малые размеры, их трудно поразить средствами противовоздушной обороны противника.
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той про те й говоріт
звісно що шановному геру Папенгеру хочеться як мога більше впарити снарядів по 8 000 євро за штуку і свох Панцергаубиць по 30 млн євро
але для кожної цілі потрібна своя зброя
- Арґýментом.
(Старий одеський гумор).
Бо він ЗНАЄ скільки ракет нам МОЖУТЬ ДАТИ.
одні обіцянки-цяцянки
шостий, сьомий вже буде не так оптимистично запускати ракети.
Звичайно,не вплинуть!І ще половина зброї кастрована із заброною бить по території рашки!