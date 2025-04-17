Ракеты Taurus не повлияют на ход войны. Украине нужно больше артснарядов, - гендиректор Rheinmetall Паппергер

Германские дальнобойные ракеты Taurus не помогут Украине в борьбе против российской агрессии. Для влияния на ход войны Украине нужно больше артиллерийских снарядов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом в интервью Handelsblatt заявил гендиректор германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

"Это ничего не меняет на войне, Taurus не может изменить ситуацию", - сказал он.

Паппергер отметил, что Силы обороны могут сдержать российские оккупационные войска, если будут иметь больше артиллерийских снарядов.

"Переломить ситуацию способны классические артиллерийские снаряды", - подчеркнул глава концерна Rheinmetall.

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Rheinmetall - германский концерн, один из крупнейших в Европе производителей оружия. Весной 2023 года компания открыла представительство в Украине.

Основная продукция концерна - военная техника, оружие, боеприпасы, автомобили. Известными современными изделиями компании являются танки Leopard, боевые машины Marder, Boxer, Lynx, Fuchs и САУ PzH 2000.

Что известно о крылатой ракете Taurus?

Крылатая ракета Taurus является германско-шведским аналогом британско-французских крылатых ракет Storm Shadow и Scalp.

Ее длина около пяти метров, вес - почти 1400 килограммов. Ракета оснащена двигателем и несколькими навигационными системами, которые позволяют совершать автономные низкие полеты через территорию противника.

Taurus могут запускаться боевой авиацией с безопасного расстояния и поражать и уничтожать цели на расстоянии до 500 километров. Поскольку крылатые ракеты летают особенно низко и имеют относительно малые размеры, их трудно поразить средствами противовоздушной обороны противника.

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