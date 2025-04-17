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Новости Поставка Taurus
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Ракеты Taurus не повлияют на ход войны. Украине нужно больше артснарядов, - гендиректор Rheinmetall Паппергер

Паппергер о ракетах Taurus и артснарядах для Украины

Германские  дальнобойные ракеты Taurus не помогут Украине в борьбе против российской агрессии. Для влияния на ход войны Украине нужно больше артиллерийских снарядов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом в интервью Handelsblatt заявил гендиректор германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

"Это ничего не меняет на войне, Taurus не может изменить ситуацию", - сказал он.

Паппергер отметил, что Силы обороны могут сдержать российские оккупационные войска, если будут иметь больше артиллерийских снарядов.

"Переломить ситуацию способны классические артиллерийские снаряды", - подчеркнул глава концерна Rheinmetall.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британия поддержит решение Германии передать Украине Taurus, - The Telegraph

Rheinmetall - германский концерн, один из крупнейших в Европе производителей оружия. Весной 2023 года компания открыла представительство в Украине.

Основная продукция концерна - военная техника, оружие, боеприпасы, автомобили. Известными современными изделиями компании являются танки Leopard, боевые машины Marder, Boxer, Lynx, Fuchs и САУ PzH 2000.

Что известно о крылатой ракете Taurus?

Крылатая ракета Taurus является германско-шведским аналогом британско-французских крылатых ракет Storm Shadow и Scalp.

Ее длина около пяти метров, вес - почти 1400 килограммов. Ракета оснащена двигателем и несколькими навигационными системами, которые позволяют совершать автономные низкие полеты через территорию противника.

Taurus могут запускаться боевой авиацией с безопасного расстояния и поражать и уничтожать цели на расстоянии до 500 километров. Поскольку крылатые ракеты летают особенно низко и имеют относительно малые размеры, их трудно поразить средствами противовоздушной обороны противника.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Писториус о ракетах Taurus для Украины: существуют весомые аргументы в пользу поставок, но также много весомых аргументов и против

Автор: 

Rheinmetall (79) Taurus (40) снаряд (3)


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Топ комментарии
+21
Удар по критично важливим виробництвам в тилу росії може змінити хід війни.
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17.04.2025 12:04
+17
Починаються чергові танці з бубном . Аби ***** не дати.
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17.04.2025 12:06
+10
Все просто: Оперативна дальність "Тауруса" - 500+ км. Мінімальна дальність до Москви, з території України - 491 км (село Люте на Сумщині).
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17.04.2025 12:38
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А Луценко каже, що тільки ракети й могли б шось змінити) Але ось вам снаряди - на фронті молотіться собі, але не більше.
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17.04.2025 12:00 Ответить
Багато снарядів бракованих. За багато гроші перерахували, а снаряди не поставили.---так чим молотитися?
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17.04.2025 12:53 Ответить
Фронт же не сиплеться, значить є чим. Інша справа, що це тільки фронт.
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17.04.2025 12:55 Ответить
хто що проізводіт,
той про те й говоріт

звісно що шановному геру Папенгеру хочеться як мога більше впарити снарядів по 8 000 євро за штуку і свох Панцергаубиць по 30 млн євро

але для кожної цілі потрібна своя зброя
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17.04.2025 13:20 Ответить
То ж так. Певно краще 50 танків ще на заводі ракетами накрити, ніж потім їх снарядами виловлювати. Ну з точки зору збереження людей. Але що ж.
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17.04.2025 14:11 Ответить
Так, не вирішать, але точно не завадять...
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17.04.2025 13:26 Ответить
- Чим арґументуєте?
- Арґýментом.

(Старий одеський гумор).
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17.04.2025 12:03 Ответить
Удар по критично важливим виробництвам в тилу росії може змінити хід війни.
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17.04.2025 12:04 Ответить
на хід війни вплине тільки військово-повітряні сили Європейських країн (охочих, якщо хочете) з європейськими пілотами - решта затягування війни і як наслідок знищення/поразки України
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17.04.2025 12:05 Ответить
чого ж тоді ***** сциться та кучно обсирається від намірів бундесу надати ЗСУ taurusи?!
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17.04.2025 12:06 Ответить
шо ***** знає за taurusи таке, чого не знає пан паппергер?
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17.04.2025 12:10 Ответить
Все просто: Оперативна дальність "Тауруса" - 500+ км. Мінімальна дальність до Москви, з території України - 491 км (село Люте на Сумщині).
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17.04.2025 12:38 Ответить
Починаються чергові танці з бубном . Аби ***** не дати.
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17.04.2025 12:06 Ответить
- Пух, тебе что намазать - мёду или сгущенного молока? - Тебе мёду или того и другого? И того и другого, и можно без хлеба! - Вот так должно быть. И снаряды и ракеты , и желательно побольше и побыстрее..
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17.04.2025 12:06 Ответить
Як що не вплинуть, значить не вплинуть. Головне везить побільше, а ***** скажете "єто ни на что не влияет"
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17.04.2025 12:08 Ответить
Конечно не может. Если его не применять то не может.
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17.04.2025 12:08 Ответить
По путлеру на 9 травня коли прилетить то змінить відразу.
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17.04.2025 12:08 Ответить
Ще Токарєв співав, що краще бути багатим і здоровим і дівчат красивих цілувати.
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17.04.2025 12:08 Ответить
Так, не вплинуть, але користь від них буде.
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17.04.2025 12:09 Ответить
Так никто не говорит, что если вы дадите Таурсы, это резко изменит ситуацию и Украина быстро победит, просто, если коротко - лучше иметь Таурсы чем не иметь. И да, кто ж спорит, дополнительная парочка млн артснарядов наверное была бы предпочтительнее, но эта отдельная абсурдная эпопея, чем несчастные Таурсы
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17.04.2025 12:10 Ответить
"Сало - добре... Ковбаса - добре... А сало з ковбасою - взагалі прекрасно...". Так і з "Таурусами " та артснарядами... Вони прекрасно один одного доповнюватимуть...
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17.04.2025 12:41 Ответить
І снарядів теж!
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17.04.2025 12:12 Ответить
Поки ми маємо Зеленського не яка вундервафля нам де допоможе.
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17.04.2025 12:21 Ответить
"Хаймарс"кажуть змінив ситуацію.Хай і "Таурус" буде біля хати.З миру по нитці - голому сорочка.
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17.04.2025 12:31 Ответить
Когда надо что-то впарить по неплохой цене(типа САУ RCH 155), то, по версии Паппергера, очень даже влияет. Бесплатная помощь не то, что нужно.
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17.04.2025 12:31 Ответить
Давай и то, и другое!
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17.04.2025 12:33 Ответить
ВІН ПРАВ!...
Бо він ЗНАЄ скільки ракет нам МОЖУТЬ ДАТИ.
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17.04.2025 12:48 Ответить
нуль цілих, хрін десятих
одні обіцянки-цяцянки
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17.04.2025 14:49 Ответить
А союзники дурні були - бомбардували німців день і ніч. Треба ж було просто висаджуватися десь в Нормандії ще в 41 році й побільше снарядів брати. І все було б ок. Те саме з Хіросімою - для чого бомбити, можна ж снарядами їх. А тут бач - не вплинуть на хід війни, он воно як.
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17.04.2025 12:57 Ответить
Та взагалі ніщо не вплине , треба взагалі нічого не давати . Мразота куплена .
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17.04.2025 13:11 Ответить
Не змінять, але якщо вдарити кожного разу по камандирам які обстрілюють цивільни міста, то
шостий, сьомий вже буде не так оптимистично запускати ракети.
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17.04.2025 13:12 Ответить
Та ***** ніщо не вплине!Як по капді давати!Десяток абрамсів,десяток ф-16,десяток хаймарсів,кілька петріот!
Звичайно,не вплинуть!І ще половина зброї кастрована із заброною бить по території рашки!
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17.04.2025 13:17 Ответить
якщо добити всі нпз і військові склади в європейській частині рашки то дуже навіть влинуть,не треба ляля!
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17.04.2025 13:20 Ответить
Але ж зелена наволоч там снаряди не купить..тільки через прокладки
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17.04.2025 13:26 Ответить
Якщо порівняти росію з колосом, то артснаряди - то удар по тулубу, а Таурус - по глиняних ногах.
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17.04.2025 13:54 Ответить
Ніщо одне не змінить хід війни але все в комплексі та великих масштабах - змінить і швидко.
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17.04.2025 14:13 Ответить
Україні потрібно більше далекобійних касет із приємною «музикою».
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17.04.2025 15:03 Ответить
німці носяться з таурусом як дівка з цицькою - полапати дає але не більше.
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17.04.2025 15:09 Ответить
 
 