Німеччина й надалі надаватиме Україні військову допомогу, навіть якщо підтримку США буде припинено, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна надаватиме Україні військову допомогу, навіть якщо США цього не робитимуть.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє німецький громадський мовник ARD.

Пісторіус нагадав, що надання допомоги чітко прописано в коаліційній угоді, на підставі якої у ФРН зараз формується уряд, де посаду міністра оборони, ймовірно, знову займе Пісторіус. Серед іншого цей документ передбачає всебічну підтримку України для її ефективного захисту "від російського агресора" та обстоювання "своєї позиції на переговорах".

"Якщо Україна впаде, якщо Путін виграє цю війну в тому сенсі, що він окупує Україну повністю чи значну її частину, то це буде максимальна загроза для території НАТО, а також для сусідніх країн, таких як Молдова та Грузія", – сказав Пісторіус і додав, що йдеться тут не лише про солідарність з Україною, але й про безпеку та мир у Європі.

Нагадаємо, раніше Пісторіус заявив, що мирні пропозиції, які Україні пропонує США, є капітуляцією.

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