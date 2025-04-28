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Новини Допомога Україні від Німеччини
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Німеччина й надалі надаватиме Україні військову допомогу, навіть якщо підтримку США буде припинено, - Пісторіус

Пісторіус про подальшу допомогу Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна надаватиме Україні військову допомогу, навіть якщо США цього не робитимуть.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє німецький громадський мовник ARD.

Пісторіус нагадав, що надання допомоги чітко   прописано в коаліційній угоді, на підставі якої у ФРН зараз формується уряд, де посаду міністра оборони, ймовірно, знову займе Пісторіус. Серед іншого цей документ передбачає всебічну підтримку України для її ефективного захисту "від російського агресора" та обстоювання "своєї позиції на переговорах".

"Якщо Україна впаде, якщо Путін виграє цю війну в тому сенсі, що він окупує Україну повністю чи значну її частину, то це буде максимальна загроза для території НАТО, а також для сусідніх країн, таких як Молдова та Грузія", – сказав Пісторіус і додав, що йдеться тут не лише про солідарність з Україною, але й про безпеку та мир у Європі.

Нагадаємо, раніше Пісторіус заявив, що мирні пропозиції, які Україні пропонує США, є капітуляцією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пісторіус про ракети Taurus для України: Я не знаю, звідки ці еротичні стосунки зі зброєю

Автор: 

Німеччина (7364) допомога (8359) Пісторіус Борис (255)


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Топ коментарі
+2
Danke.
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28.04.2025 08:19
+1
І тауруси?
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28.04.2025 08:08
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І тауруси?
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28.04.2025 08:08 Відповісти
І що,тими таурасами ми вщент знищимо парашу,як вони нас своїми іскандераит, кинжалами та іншим? Навчись бути вдячним.
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28.04.2025 08:16 Відповісти
А нам крилаті ракети не потрібні взагалі? Тіпа, своїх вистачає?

І про вдячність не треба тут. Всі дуже добре пам'ятають початок війни:

https://www.dw.com/uk/nimechchyna-nadast-ukraini-5-tysiach-sholomiv/a-60562501
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28.04.2025 08:23 Відповісти
то домахайся до віслюка апокаліпсису- це воно зробило все, щоб було саме так.
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28.04.2025 08:45 Відповісти
Та, ні, то ескалація.
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28.04.2025 08:32 Відповісти
Немцам просто жалко отдавать эти десять штук. А вдруг парад.
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28.04.2025 08:51 Відповісти
Щодо військової допомоги Трамп мовчить як риба об лід
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28.04.2025 08:08 Відповісти
Danke.
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28.04.2025 08:19 Відповісти
Новость хорошая. Если бы эта помощь могла заменить по объему американскую, то вообще бы была бы отличной. Не в этом случае.
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28.04.2025 08:22 Відповісти
 
 