Пропозиція віддати частину територій України заради припинення вогню є капітуляцією, - Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна не повинна погоджуватися на останню пропозицію президента США Дональда Трампа поступитися територією в обмін на припинення вогню з Росією, оскільки це було б схоже на "капітуляцію".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.
За словами міністра оборони Німеччини, Київ "очевидно, знає, що йому, можливо, доведеться розлучитися з деякими територіями, щоб досягти сталого припинення вогню, узгодженого в дусі доброї волі".
"Але вони, безумовно, не зайдуть так далеко - або не повинні зайти так далеко - як остання пропозиція американського президента. Україна сама могла б отримати рік тому те, що було включено в цю пропозицію, це схоже на капітуляцію. Я не бачу жодної доданої вартості", - зазначив Пісторіус.
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