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Новини Територіальні поступки
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Пропозиція віддати частину територій України заради припинення вогню є капітуляцією, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус про територіальні поступки України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна не повинна погоджуватися на останню пропозицію президента США Дональда Трампа поступитися територією в обмін на припинення вогню з Росією, оскільки це було б схоже на "капітуляцію".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

За словами міністра оборони Німеччини, Київ "очевидно, знає, що йому, можливо, доведеться розлучитися з деякими територіями, щоб досягти сталого припинення вогню, узгодженого в дусі доброї волі".

"Але вони, безумовно, не зайдуть так далеко - або не повинні зайти так далеко - як остання пропозиція американського президента. Україна сама могла б отримати рік тому те, що було включено в цю пропозицію, це схоже на капітуляцію. Я не бачу жодної доданої вартості", - зазначив Пісторіус.

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Автор: 

росія (65254) Трамп Дональд (5706) Пісторіус Борис (255)


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Європа за Україну по серйозному не вписується а кацапи і США давлять
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28.04.2025 06:55 Відповісти
тауруси коли дасте?
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28.04.2025 06:59 Відповісти
І дозвіл обстілювати територію парасії..
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28.04.2025 07:01 Відповісти
Це омана. Непокаране зло повертається. А тут пропонують злу винагороду - вникнення відповідальності і навіть зал шити награблване собі. А достеменно підтверджено, що маньяка можна сринити лише затримавши і покаравши його тюрмою, або стратою. Маньяки самі не спиняються.
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28.04.2025 07:14 Відповісти
В України є лише одні кордони - міжнародно визнані. Ні Трамп, ні ваш х-ло не вічні.
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28.04.2025 07:37 Відповісти
Не правильно ця пропозиція - це цинізм і мародерство. Капітуляція - це те, що включає ця пропозиція. Бо капітулювати мають не ті, хто вносить пропозицію, а Україна, яка такої пропозиції не ппопрнувчла і не приймала.
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28.04.2025 07:09 Відповісти
Це пропозиція Трампа. Не більше і не менше. Погоджуватись з цією пропозицією, яку сам Трамп висмоктав з пальця ігноруючи Міжнародне право, Конституцію України і прямі зобовязання США як гаранта територіальної цілісності України з якихось ************** та суто егоїстичних мотивів, Трампа не бачу жодного сенсу. Трампа необхідно послати нах, або тянути час до його імпічменту.
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28.04.2025 07:40 Відповісти
 
 