Предложение отдать часть территорий Украины ради прекращения огня является капитуляцией, - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина не должна соглашаться на последнее предложение президента США Дональда Трампа уступить территорию в обмен на прекращение огня с Россией, поскольку это было бы похоже на "капитуляцию".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.
По словам министра обороны Германии, Киев "очевидно, знает, что ему, возможно, придется расстаться с некоторыми территориями, чтобы достичь устойчивого прекращения огня, согласованного в духе доброй воли".
"Но они, безусловно, не зайдут так далеко - или не должны зайти так далеко - как последнее предложение американского президента. Украина сама могла бы получить год назад то, что было включено в это предложение, это похоже на капитуляцию. Я не вижу никакой добавленной стоимости", - отметил Писториус.
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А ШО ТРАПИЛОСЬ??
☝️Раніше Зеленський був «готовий піти з посади президента заради миру».
А зараз: «готовий здати Крим заради миру»…
⚡️Посада виявилася дуже потрібною для себе і оточення. А Крим? Ну такоє. Можна і «здати»?
Тому що … послідовний! 🤣