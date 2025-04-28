Предложение отдать часть территорий Украины ради прекращения огня является капитуляцией, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина не должна соглашаться на последнее предложение президента США Дональда Трампа уступить территорию в обмен на прекращение огня с Россией, поскольку это было бы похоже на "капитуляцию".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

По словам министра обороны Германии, Киев "очевидно, знает, что ему, возможно, придется расстаться с некоторыми территориями, чтобы достичь устойчивого прекращения огня, согласованного в духе доброй воли".

"Но они, безусловно, не зайдут так далеко - или не должны зайти так далеко - как последнее предложение американского президента. Украина сама могла бы получить год назад то, что было включено в это предложение, это похоже на капитуляцию. Я не вижу никакой добавленной стоимости", - отметил Писториус.

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