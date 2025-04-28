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Новости Территориальные уступки
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Предложение отдать часть территорий Украины ради прекращения огня является капитуляцией, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус о территориальных уступках Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина не должна соглашаться на последнее предложение президента США Дональда Трампа уступить территорию в обмен на прекращение огня с Россией, поскольку это было бы похоже на "капитуляцию".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

По словам министра обороны Германии, Киев "очевидно, знает, что ему, возможно, придется расстаться с некоторыми территориями, чтобы достичь устойчивого прекращения огня, согласованного в духе доброй воли".

"Но они, безусловно, не зайдут так далеко - или не должны зайти так далеко - как последнее предложение американского президента. Украина сама могла бы получить год назад то, что было включено в это предложение, это похоже на капитуляцию. Я не вижу никакой добавленной стоимости", - отметил Писториус.

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Автор: 

россия (95591) Трамп Дональд (5286) Писториус Борис (207)


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Топ комментарии
+8
тауруси коли дасте?
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28.04.2025 06:59
+7
Тут дехто з недалеких прихильників Зєлєнского під моїм коментарем запостив фото попередніх двох президентів Ющенкаі Порошенка Порошенка а також Тимошенко, яка була прем'єром. Нагадаю тіпілам - при жодному з них Україна не втратила жодного сантиметра території, а Юля хоч торгувала цкраїнським газом, але землею - точно ні. Територію Україна втрачала при януковочу (при Порошенку частково повернула через АТО) та при Зєлєнскому. Це медичний факт. Тому не пишіть і не постіть відвертої брехні.
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28.04.2025 08:08
+5
Європа за Україну по серйозному не вписується а кацапи і США давлять
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28.04.2025 06:55
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Європа за Україну по серйозному не вписується а кацапи і США давлять
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28.04.2025 06:55 Ответить
тауруси коли дасте?
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28.04.2025 06:59 Ответить
І дозвіл обстілювати територію парасії..
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28.04.2025 07:01 Ответить
А Ви себе вже з українцями не ототожнюєте? Тіпа, я у Німеччині і тепер є "МИ" і "ВОНИ"?
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28.04.2025 08:27 Ответить
Це омана. Непокаране зло повертається. А тут пропонують злу винагороду - вникнення відповідальності і навіть зал шити награблване собі. А достеменно підтверджено, що маньяка можна сринити лише затримавши і покаравши його тюрмою, або стратою. Маньяки самі не спиняються.
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28.04.2025 07:14 Ответить
Тут дехто з недалеких прихильників Зєлєнского під моїм коментарем запостив фото попередніх двох президентів Ющенкаі Порошенка Порошенка а також Тимошенко, яка була прем'єром. Нагадаю тіпілам - при жодному з них Україна не втратила жодного сантиметра території, а Юля хоч торгувала цкраїнським газом, але землею - точно ні. Територію Україна втрачала при януковочу (при Порошенку частково повернула через АТО) та при Зєлєнскому. Це медичний факт. Тому не пишіть і не постіть відвертої брехні.
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28.04.2025 08:08 Ответить
Затримайте маньяка і покарайте його тюрмою, інакше всі ці ваші слова це просто бла-бла-бла.
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28.04.2025 09:55 Ответить
Я чесно ходжу на виблри, на яких делегую повноваження тим, хто обирається до влади. Тому маю право вимагати від влади дотримання законів і взятих на себе зобов'язань. Так зрозуміло? Інакше влада має визнати, що вона не здатна виконувати делеговані громадянами владні функції і подати у відставку. З мене можна буде питати, коли мене оберуть у владу і делегують повноваження мені.
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28.04.2025 10:08 Ответить
В України є лише одні кордони - міжнародно визнані. Ні Трамп, ні ваш х-ло не вічні.
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28.04.2025 07:37 Ответить
Не правильно ця пропозиція - це цинізм і мародерство. Капітуляція - це те, що включає ця пропозиція. Бо капітулювати мають не ті, хто вносить пропозицію, а Україна, яка такої пропозиції не ппопрнувчла і не приймала.
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28.04.2025 07:09 Ответить
Це пропозиція Трампа. Не більше і не менше. Погоджуватись з цією пропозицією, яку сам Трамп висмоктав з пальця ігноруючи Міжнародне право, Конституцію України і прямі зобовязання США як гаранта територіальної цілісності України з якихось ************** та суто егоїстичних мотивів, Трампа не бачу жодного сенсу. Трампа необхідно послати нах, або тянути час до його імпічменту.
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28.04.2025 07:40 Ответить
Не буде ніякого імпічменту, досить цих тупих фантазій. Вічно тягнути час всеодно не вийде.
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28.04.2025 09:56 Ответить
Імпічмент обовязково буде. Це невідворотно. У американців вже немає вибору. Якщо цей "бенкет ідіотизму" та "ярмарок марнославства" затягнеться ще на 1362 дні то від Америки яку ми знаємо нічого не залишиться. Декілька сенеторів вже готуют подання. Можливо з першого разу не вийде, але після виборів в Конгрес (чи куди там) більшість республіканці втратять і все пройде як по маслу.
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28.04.2025 10:05 Ответить
Павло Розенко-

А ШО ТРАПИЛОСЬ??

☝️Раніше Зеленський був «готовий піти з посади президента заради миру».

А зараз: «готовий здати Крим заради миру»…

⚡️Посада виявилася дуже потрібною для себе і оточення. А Крим? Ну такоє. Можна і «здати»?

Тому що … послідовний! 🤣
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28.04.2025 10:07 Ответить
Готовий? Не слухайте Трампа. Трамп бреше.
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28.04.2025 10:37 Ответить
 
 