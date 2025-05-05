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Новини Новий уряд Німеччини
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Пісторіус залишається на посаді міністра оборони Німеччини

Пісторіус продожить працювати у новому уряді Німеччини

Голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус збереже посаду міністра оборони в новому уряді Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Spiegel.

Соціал-демократична партія Німеччини, яка сформує новий уряд з партією Християнсько-демократичний союз, у понеділок оголосила своїх міністрів.

Пісторіус, згідно зі списком, залишається на своїй посаді.

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Автор: 

Німеччина (7379) Пісторіус Борис (257)


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Жаль, що в уряді не буде Анни-Лізи Бербок.
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05.05.2025 10:59 Відповісти
Это хорошая новость для украинцев, действительно жаль, что не будет фрау Бербок, это "железная" леди!
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05.05.2025 11:20 Відповісти
 
 