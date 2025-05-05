Пісторіус залишається на посаді міністра оборони Німеччини
Голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус збереже посаду міністра оборони в новому уряді Німеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Spiegel.
Соціал-демократична партія Німеччини, яка сформує новий уряд з партією Християнсько-демократичний союз, у понеділок оголосила своїх міністрів.
Пісторіус, згідно зі списком, залишається на своїй посаді.
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Vsevolod Marchenko #551075
показати весь коментар05.05.2025 10:59 Відповісти Мені подобається 0
Владимир Капарунин
показати весь коментар05.05.2025 11:20 Відповісти Мені подобається 0
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