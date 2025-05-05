Пісторіус залишається на посаді міністра оборони Німеччини

Голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус збереже посаду міністра оборони в новому уряді Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Spiegel.

Соціал-демократична партія Німеччини, яка сформує новий уряд з партією Християнсько-демократичний союз, у понеділок оголосила своїх міністрів.

Пісторіус, згідно зі списком, залишається на своїй посаді.

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