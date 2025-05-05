Писториус остается на посту министра обороны Германии

Глава Минобороны Германии Борис Писториус сохранит должность министра обороны в новом правительстве Германии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Spiegel.

Социал-демократическая партия Германии, которая сформирует новое правительство с партией Христианско-демократический союз, в понедельник объявила своих министров.

Писториус, согласно списку, остается на своей должности.

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