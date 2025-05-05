Писториус остается на посту министра обороны Германии
Глава Минобороны Германии Борис Писториус сохранит должность министра обороны в новом правительстве Германии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Spiegel.
Социал-демократическая партия Германии, которая сформирует новое правительство с партией Христианско-демократический союз, в понедельник объявила своих министров.
Писториус, согласно списку, остается на своей должности.
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Vsevolod Marchenko #551075
показать весь комментарий05.05.2025 10:59 Ответить Мне нравится 1
Владимир Капарунин
показать весь комментарий05.05.2025 11:20 Ответить Мне нравится 1
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