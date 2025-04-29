Путину должно быть ясно, что мы - за Украину, - новоназначенный глава МИД Германии Вадефуль
Назначенный министром иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль пообещал продолжать на новой должности политику ФРГ, направленную на поддержку Украины и укрепление позиций Германии в мире.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Вадефуль заявил в интервью DW.
"Я думаю, всем, особенно Владимиру Путину, должно быть понятно: мы будем стоять на стороне Украины. Мы поддержим Украину и предоставим ей возможность быть на равных с Россией", - заявил Вадефуль.
По словам Вадефуля, правительство Германии намерено наладить диалог с администрацией президента США Дональда Трампа, чтобы донести до нее свою позицию относительно поддержки Киева в затянувшейся войне, развязанной РФ. Берлин хочет "дать понять администрации Трампа, что в их же интересах иметь сильную Украину в составе европейского сообщества".
Что известно о Вадефуле?
Иоганну Вадефулю 62 года, выходец из земли Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. Имеет 17-летний стаж депутата бундестага, был заместителем председателя фракции ХДС/ХСС.
Имеет юридическое образование (специализация - медицинское и социальное право). Отец троих детей.
До избрания в бундестаг Вадефуль возглавлял парламентскую фракцию в земельном парламенте Шлезвиг-Гольштейна. На новой должности он стал специализироваться на внешней политике и политике безопасности. Кроме того, Вадефуль - подполковник запаса.
Вадефуль был членом правления "Петербургского диалога" - основанного в 2001 году немецко-российского форума, распущенного в ФРГ в 2023 году, то есть уже после российского вторжения в Украину. После начала войны Вадефуль стал выступать с жесткой критикой России и поддерживать Киев, хотя ранее поддерживал строительство "Северного потока - 2".
В 2023 году в интервью он высказался за то, чтобы Берлин разрешил Украине наносить удары немецким оружием по территории России.
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