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Путину должно быть ясно, что мы - за Украину, - новоназначенный глава МИД Германии Вадефуль

Йоганн Вадефуль о дальнейшей поддержке Украины

Назначенный министром иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль пообещал продолжать на новой должности политику ФРГ, направленную на поддержку Украины и укрепление позиций Германии в мире.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Вадефуль заявил в интервью DW.

"Я думаю, всем, особенно Владимиру Путину, должно быть понятно: мы будем стоять на стороне Украины. Мы поддержим Украину и предоставим ей возможность быть на равных с Россией", - заявил Вадефуль.

По словам Вадефуля, правительство Германии намерено наладить диалог с администрацией президента США Дональда Трампа, чтобы донести до нее свою позицию относительно поддержки Киева в затянувшейся войне, развязанной РФ. Берлин хочет "дать понять администрации Трампа, что в их же интересах иметь сильную Украину в составе европейского сообщества".

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Что известно о Вадефуле?

Иоганну Вадефулю 62 года, выходец из земли Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. Имеет 17-летний стаж депутата бундестага, был заместителем председателя фракции ХДС/ХСС.

Имеет юридическое образование (специализация - медицинское и социальное право). Отец троих детей.

До избрания в бундестаг Вадефуль возглавлял парламентскую фракцию в земельном парламенте Шлезвиг-Гольштейна. На новой должности он стал специализироваться на внешней политике и политике безопасности. Кроме того, Вадефуль - подполковник запаса.

Вадефуль был членом правления "Петербургского диалога" - основанного в 2001 году немецко-российского форума, распущенного в ФРГ в 2023 году, то есть уже после российского вторжения в Украину. После начала войны Вадефуль стал выступать с жесткой критикой России и поддерживать Киев, хотя ранее поддерживал строительство "Северного потока - 2".

В 2023 году в интервью он высказался за то, чтобы Берлин разрешил Украине наносить удары немецким оружием по территории России.

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Бла бла бла.

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29.04.2025 07:03 Ответить
Декларація про наміри - це дуже круто, але краще дайте ракети.
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29.04.2025 07:06 Ответить
Якщо мова про Taurus - то трохи поясню: єдиним носієм ракет такого типу, разом зі Stormshadow та Scalp, є совєцький фронтовий бомбардувальник Су-24. Їх у нас після розвалу ссср залишився аж один полк. Потім майже ескадрилія, очолювана начштабом полка, втікла до раші. Ще на початку 90-х. На початок 2022 року у нас "на обліку" (не факт, що "в строю") було до 30 таких літаків. По деяких оцінках, ми втратили 2/3 їх. А головне - базу їх постійного перебування. А це ремонт і технічне обслуговування.
Тому оцей ввесь інформаційний шум: "дайте ракету і ми пульнемо нею" - абсолютно зайвий.
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29.04.2025 09:17 Ответить
На думку деяких коментаторів краще така риторика як у Венса, Маска, Трампа або Орбана типу "росія не винавата"
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29.04.2025 07:41 Ответить
Може Таурус животворящий Москва побачить?
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29.04.2025 08:09 Ответить
 
 