Германия на стороне Украины без всяких "если" и "но", - Мерц

Германия будет помогать Украине защищаться против агрессора и одновременно укреплять собственную обороноспособность.

Об этом заявил вероятный следующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российская война против Украины направлена не только против целостности этой страны, что само по себе было бы достаточно трагичным. Эта война направлена против всего политического порядка европейского континента", - подчеркнул Мерц и перечислил три принципа, которыми будет руководствоваться в отношении этого вызова в будущем.

Во-первых, помогая Украине, Германия также защищает свою свободу и свои европейские ценности, заявил политик. Поэтому, по его словам, борьба Украины против российской агрессии - это и борьба за сохранение мира и свободы в Германии, ведь ФРГ также находится под прямой угрозой от этой войны и от России. Мерц напомнил о ежедневных актах саботажа, уничтожении данных и подводных кабелей, систематической дезинформации немецкого населения, а также отравлениях и убийствах в многочисленных европейских городах.

"Это дело рук российского руководства и его сообщников", - заявил Мерц. Он пообещал решительно защищаться от всех этих попыток, включая попытки расколоть Германию и дестабилизировать страны Европы, пошатнуть их демократии.

"Мы понимаем нашу помощь Украине как совместные усилия европейцев и американцев на стороне Украины. Мы не являемся стороной войны и не хотим ею становиться. Но мы также не незадействованная третья сторона, более того, не посредники между фронтами. Не должно быть никаких сомнений относительно нашей позиции: без всяких "если" или "но" - на стороне этой страны, подвергшейся нападению, а значит, на стороне всех людей в Европе, которые преданы демократии и верховенству права, которые преданы свободе и открытому обществу", - подчеркнул глава немецких консерваторов.

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Он отметил недопустимость продиктованного мира или "принятия военно созданных фактов". Ничто не должно происходить против воли самой Украины. Мерц выразил надежду, что все в Европе видят это таким образом и американские партнеры также.

В этом контексте он подчеркнул необходимость в течение многих лет постоянно расширять оборонительные возможности, а "также нашу психологическую готовность к обороне" в Германии.