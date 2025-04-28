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Новости Помощь Украине от Германии Фридрих Мерц канцлер Германии
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Германия на стороне Украины без всяких "если" и "но", - Мерц

Мерц

Германия будет помогать Украине защищаться против агрессора и одновременно укреплять собственную обороноспособность.

Об этом заявил вероятный следующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российская война против Украины направлена не только против целостности этой страны, что само по себе было бы достаточно трагичным. Эта война направлена против всего политического порядка европейского континента", - подчеркнул Мерц и перечислил три принципа, которыми будет руководствоваться в отношении этого вызова в будущем.

Во-первых, помогая Украине, Германия также защищает свою свободу и свои европейские ценности, заявил политик. Поэтому, по его словам, борьба Украины против российской агрессии - это и борьба за сохранение мира и свободы в Германии, ведь ФРГ также находится под прямой угрозой от этой войны и от России. Мерц напомнил о ежедневных актах саботажа, уничтожении данных и подводных кабелей, систематической дезинформации немецкого населения, а также отравлениях и убийствах в многочисленных европейских городах.

"Это дело рук российского руководства и его сообщников", - заявил Мерц. Он пообещал решительно защищаться от всех этих попыток, включая попытки расколоть Германию и дестабилизировать страны Европы, пошатнуть их демократии.

"Мы понимаем нашу помощь Украине как совместные усилия европейцев и американцев на стороне Украины. Мы не являемся стороной войны и не хотим ею становиться. Но мы также не незадействованная третья сторона, более того, не посредники между фронтами. Не должно быть никаких сомнений относительно нашей позиции: без всяких "если" или "но" - на стороне этой страны, подвергшейся нападению, а значит, на стороне всех людей в Европе, которые преданы демократии и верховенству права, которые преданы свободе и открытому обществу", - подчеркнул глава немецких консерваторов.

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Он отметил недопустимость продиктованного мира или "принятия военно созданных фактов". Ничто не должно происходить против воли самой Украины. Мерц выразил надежду, что все в Европе видят это таким образом и американские партнеры также.

В этом контексте он подчеркнул необходимость в течение многих лет постоянно расширять оборонительные возможности, а "также нашу психологическую готовность к обороне" в Германии.

Автор: 

Германия (6970) Фридрих Мерц (66)


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Топ комментарии
+10
🇩🇪 ❤️ 🇺🇦 Дай Боже !!!
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28.04.2025 20:56
+6
Чітка позиція, без словоблуддя і стурбованості. Надіємось на ваші слова, що стануть дією, пане Мерц.
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28.04.2025 20:55
+5
Тільки б ненаврочити.
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28.04.2025 20:53
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Правила форума Совет форумчан
Тільки б ненаврочити.
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28.04.2025 20:53 Ответить
Чітка позиція, без словоблуддя і стурбованості. Надіємось на ваші слова, що стануть дією, пане Мерц.
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28.04.2025 20:55 Ответить
нададуть зброї для окопних боїв. ні таурусів ні літаків не буде.
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28.04.2025 21:38 Ответить
бо нема у них нігуя!
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28.04.2025 21:48 Ответить
🇩🇪 ❤️ 🇺🇦 Дай Боже !!!
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28.04.2025 20:56 Ответить
«Ми не є стороною війни та не хочемо нею ставати »- це пояснення підперте кілочками страху. Годі, панове європейці. Майте горіхи в штанях, бо вовки вас зʼїдя!
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28.04.2025 20:57 Ответить
🇩🇪🇺🇦✊
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28.04.2025 20:59 Ответить
Тауруси нададуть - повірю.....
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28.04.2025 21:01 Ответить
Так там коаліція з партією Шольца, а він - проти.
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28.04.2025 21:41 Ответить
Щиро дякуємо, Друзі.
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28.04.2025 21:04 Ответить
Та блін, потрібно мені перестати матюкатись.
Нарешті.
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28.04.2025 21:06 Ответить
Дипломатично десь обережно, але хай кожне слово буде підкріплено суттевими діями, бо ворог для всього Світу зараз є тільки Разія.
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28.04.2025 21:07 Ответить
Дякуємо Німеччині, за дієву, БЕЗКОШТОВНУ допомогу Україні!
Блекаут, у країнах ЄС і НАТО, підтверджую ПРОВИЛЬНЕ РІШЕННЯ керівників ФРН!
Зараз московське лайно, зашумує по мережах по команді, висерами!!
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28.04.2025 21:11 Ответить
Взагалі то пора повернути Кенігсберг у рідну гавань ...
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28.04.2025 21:30 Ответить
Що ж Ви у 41-му так про#бали....
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28.04.2025 21:56 Ответить
Дойчен зольдаттен, анд унд-оффіцірен!!!!
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28.04.2025 22:09 Ответить
 
 