Німеччина на боці України без жодних "якщо" чи "але", - Мерц

Німеччина допомагатиме Україні боронитися проти агресора та водночас зміцнювати власну обороноздатність.

Про це заявив імовірний наступний канцлер ФРН Фрідріх Мерц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російська війна проти України спрямована не лише проти цілісності цієї країни, що само по собі було б достатньо трагічним. Ця війна спрямована проти всього політичного порядку європейського континенту", - підкреслив Мерц і перелічив три принципи, якими буде керуватися щодо цього виклику в майбутньому.

По-перше, допомагаючи Україні, Німеччина також захищає свою свободу та свої європейські цінності , заявив політик. Тому, за його словами, боротьба України проти російської агресії – це й боротьба за збереження миру та свободи в Німеччині, адже ФРН також перебуває під прямою загрозою від цієї війни та від Росії. Мерц нагадав про щоденні акти саботажу, знищення даних та підводних кабелів, систематичну дезінформацію німецького населення, а також отруєння та вбивства в численних європейських містах.

"Це справа рук російського керівництва та його спільників", - заявив Мерц. Він пообіцяв рішуче захищатися від усіх цих спроб, включаючи спроби розколоти Німеччину та дестабілізувати країни Європи, похитнути їхні демократії.

"Ми розуміємо нашу допомогу Україні як спільні зусилля європейців та американців на боці України. Ми не є стороною війни та не хочемо нею ставати. Але ми також не незадіяна третя сторона, ба більше, не посередники між фронтами. Не повинно бути жодних сумнівів щодо нашої позиції: без жодних "якщо" чи "але" - на боці цієї країни, що зазнала нападу, а отже, на боці всіх людей у ​​Європі, які віддані демократії та верховенству права, які віддані свободі та відкритому суспільству", - підкреслив глава німецьких консерваторів.

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Він наголосив на неприпустимості продиктованого миру чи "прийняття військово створених фактів". Ніщо не має відбуватися проти волі самої України. Мерц висловив сподівання, що всі в Європі бачать це таким чином і американські партнери також.

В цьому контексті він підкреслив необхідність протягом багатьох років постійно розширювати оборонні можливості, а "також нашу психологічну готовність до оборони" в Німеччині.