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Новини Допомога Україні від Німеччини Фрідріх Мерц канцлер Німеччини
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Німеччина на боці України без жодних "якщо" чи "але", - Мерц

майбутній канцлер ФРН Мерц

Німеччина допомагатиме Україні боронитися проти агресора та водночас зміцнювати власну обороноздатність.

Про це заявив імовірний наступний канцлер ФРН Фрідріх Мерц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російська війна проти України спрямована не лише проти цілісності цієї країни, що само по собі було б достатньо трагічним. Ця війна спрямована проти всього політичного порядку європейського континенту", - підкреслив Мерц і перелічив три принципи, якими буде керуватися щодо цього виклику в майбутньому.

По-перше, допомагаючи Україні, Німеччина також захищає свою свободу та свої європейські цінності , заявив політик. Тому, за його словами, боротьба України проти російської агресії – це й боротьба за збереження миру та свободи в Німеччині, адже ФРН також перебуває під прямою загрозою від цієї війни та від Росії. Мерц нагадав про щоденні акти саботажу, знищення даних та підводних кабелів, систематичну дезінформацію німецького населення, а також отруєння та вбивства в численних європейських містах.

"Це справа рук російського керівництва та його спільників", - заявив Мерц. Він пообіцяв рішуче захищатися від усіх цих спроб, включаючи спроби розколоти Німеччину та дестабілізувати країни Європи, похитнути їхні демократії.

"Ми розуміємо нашу допомогу Україні як спільні зусилля європейців та американців на боці України. Ми не є стороною війни та не хочемо нею ставати. Але ми також не незадіяна третя сторона, ба більше, не посередники між фронтами. Не повинно бути жодних сумнівів щодо нашої позиції: без жодних "якщо" чи "але" - на боці цієї країни, що зазнала нападу, а отже, на боці всіх людей у ​​Європі, які віддані демократії та верховенству права, які віддані свободі та відкритому суспільству", - підкреслив глава німецьких консерваторів.

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Він наголосив на неприпустимості продиктованого миру чи "прийняття військово створених фактів". Ніщо не має відбуватися проти волі самої України. Мерц висловив сподівання, що всі в Європі бачать це таким чином і американські партнери також.

В цьому контексті він підкреслив необхідність протягом багатьох років постійно розширювати оборонні можливості, а "також нашу психологічну готовність до оборони" в Німеччині.

Автор: 

Німеччина (7368) Мерц Фрідріх (68)


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Топ коментарі
+9
🇩🇪 ❤️ 🇺🇦 Дай Боже !!!
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28.04.2025 20:56
+5
Тільки б ненаврочити.
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28.04.2025 20:53
+5
Чітка позиція, без словоблуддя і стурбованості. Надіємось на ваші слова, що стануть дією, пане Мерц.
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28.04.2025 20:55
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Тільки б ненаврочити.
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28.04.2025 20:53 Відповісти
Чітка позиція, без словоблуддя і стурбованості. Надіємось на ваші слова, що стануть дією, пане Мерц.
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28.04.2025 20:55 Відповісти
нададуть зброї для окопних боїв. ні таурусів ні літаків не буде.
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28.04.2025 21:38 Відповісти
бо нема у них нігуя!
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28.04.2025 21:48 Відповісти
🇩🇪 ❤️ 🇺🇦 Дай Боже !!!
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28.04.2025 20:56 Відповісти
«Ми не є стороною війни та не хочемо нею ставати »- це пояснення підперте кілочками страху. Годі, панове європейці. Майте горіхи в штанях, бо вовки вас зʼїдя!
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28.04.2025 20:57 Відповісти
🇩🇪🇺🇦✊
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28.04.2025 20:59 Відповісти
Тауруси нададуть - повірю.....
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28.04.2025 21:01 Відповісти
Так там коаліція з партією Шольца, а він - проти.
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28.04.2025 21:41 Відповісти
Щиро дякуємо, Друзі.
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28.04.2025 21:04 Відповісти
Та блін, потрібно мені перестати матюкатись.
Нарешті.
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28.04.2025 21:06 Відповісти
Дипломатично десь обережно, але хай кожне слово буде підкріплено суттевими діями, бо ворог для всього Світу зараз є тільки Разія.
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28.04.2025 21:07 Відповісти
Дякуємо Німеччині, за дієву, БЕЗКОШТОВНУ допомогу Україні!
Блекаут, у країнах ЄС і НАТО, підтверджую ПРОВИЛЬНЕ РІШЕННЯ керівників ФРН!
Зараз московське лайно, зашумує по мережах по команді, висерами!!
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28.04.2025 21:11 Відповісти
Взагалі то пора повернути Кенігсберг у рідну гавань ...
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28.04.2025 21:30 Відповісти
Що ж Ви у 41-му так про#бали....
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28.04.2025 21:56 Відповісти
Дойчен зольдаттен, анд унд-оффіцірен!!!!
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28.04.2025 22:09 Відповісти
 
 