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Германия не примет продиктованный мир для Украины, - Мерц
Вероятный будущий канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц отметил, что не примет "продиктованный мир" для Украины.
Об этом пишет n-tv, передает Цензор.НЕТ.
Германия и Европа поддерживают Украину в ее оборонительной борьбе против России, заявил Мерц на небольшой партийной конференции в Берлине.
"Особенно, если этот мир противоречит четко выраженной воле самой Украины", - добавил Мерц.
Политик надеется, что США и Европа продолжат совместно поддерживать Украину.
Мерц считает, что переговоры между Зеленским и Трампом в Ватикане "возможно, станут началом серьезного мирного процесса, который справедливо заслуживает своего названия".
Топ комментарии
+7 Олег #590959
показать весь комментарий28.04.2025 17:33
+7 УКРАЇНО4КА
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+4 Djohn Vendetta
показать весь комментарий28.04.2025 17:38
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24ы я пашутил, через, с недели на неделю", никаких заявления о Таурсах скорее всего не будет.
принимать этот бандитский мир!
Це той самий Мерц, який аналогічно не прийме Україну в НАТО та навіть ЄС до закінчення війни.
І шо: підете війнов на *****?
"дранг нах остен-2"?