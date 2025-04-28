Германия не примет продиктованный мир для Украины, - Мерц

Вероятный будущий канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц отметил, что не примет "продиктованный мир" для Украины.

Об этом пишет n-tv, передает Цензор.НЕТ.

Германия и Европа поддерживают Украину в ее оборонительной борьбе против России, заявил Мерц на небольшой партийной конференции в Берлине.

"Особенно, если этот мир противоречит четко выраженной воле самой Украины", - добавил Мерц.

Политик надеется, что США и Европа продолжат совместно поддерживать Украину.

Мерц считает, что переговоры между Зеленским и Трампом в Ватикане "возможно, станут началом серьезного мирного процесса, который справедливо заслуживает своего названия".

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