Німеччина не прийме продиктований мир для України, - Мерц

Ймовірний майбутній канцлер Німеччини та лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц наголосив, що не прийме "продиктований мир" для України.

Про це пише n-tv, передає Цензор.НЕТ.

Німеччина та Європа підтримують Україну в її оборонній боротьбі проти Росії, заявив Мерц на невеликій партійній конференції в Берліні.

"Особливо, якщо цей мир суперечить чітко висловленій волі самої України", - додав Мерц.

Політик сподівається, що США та Європі продовжать спільно підтримувати Україну.

Мерц вважає, що переговори між Зеленським і Трампом у Ватикані "можливо, стануть початком серйозного мирного процесу, який справедливо заслуговує на свою назву".

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