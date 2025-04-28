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Німеччина не прийме продиктований мир для України, - Мерц
Ймовірний майбутній канцлер Німеччини та лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц наголосив, що не прийме "продиктований мир" для України.
Про це пише n-tv, передає Цензор.НЕТ.
Німеччина та Європа підтримують Україну в її оборонній боротьбі проти Росії, заявив Мерц на невеликій партійній конференції в Берліні.
"Особливо, якщо цей мир суперечить чітко висловленій волі самої України", - додав Мерц.
Політик сподівається, що США та Європі продовжать спільно підтримувати Україну.
Мерц вважає, що переговори між Зеленським і Трампом у Ватикані "можливо, стануть початком серйозного мирного процесу, який справедливо заслуговує на свою назву".
Топ коментарі
+7 Олег #590959
показати весь коментар28.04.2025 17:33
+7 УКРАЇНО4КА
показати весь коментар28.04.2025 17:36
+4 Djohn Vendetta
показати весь коментар28.04.2025 17:38
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24ы я пашутил, через, с недели на неделю", никаких заявления о Таурсах скорее всего не будет.
принимать этот бандитский мир!
Це той самий Мерц, який аналогічно не прийме Україну в НАТО та навіть ЄС до закінчення війни.
І шо: підете війнов на *****?
"дранг нах остен-2"?