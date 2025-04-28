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Новини Заяви про мир
2 072 28

Німеччина не прийме продиктований мир для України, - Мерц

Мерц зробив заяву про мир в Україні. Що відомо

Ймовірний майбутній канцлер Німеччини та лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц наголосив, що не прийме "продиктований мир" для України.

Про це пише n-tv, передає Цензор.НЕТ.

Німеччина та Європа підтримують Україну в її оборонній боротьбі проти Росії, заявив Мерц на невеликій партійній конференції в Берліні.

"Особливо, якщо цей мир суперечить чітко висловленій волі самої України", - додав Мерц.

Політик сподівається, що США та Європі продовжать спільно підтримувати Україну.

Мерц вважає, що переговори між Зеленським і Трампом у Ватикані "можливо, стануть початком серйозного мирного процесу, який справедливо заслуговує на свою назву".

Читайте: Мерц оголосив міністрів від ХДС у новому уряді ФРН: МЗС очолить Вадефуль, який за дозвіл Україні бити по території РФ німецькою зброєю

Автор: 

Німеччина (7364) Мерц Фрідріх (68)


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Топ коментарі
+7
Наконец то некоторые страны ЕС перестали занимать выжидательную позицию, и выступили с заявлениями о поддержке и неприемлемости мира на кремлевско-трамповских условиях. Дальше бы от Польши, Франции, Британии услышать тоже самое...
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28.04.2025 17:33
+7
" Дальше бы от Польши, Франции, Британии услышать тоже самое...".... І якби то був не тільки звіздьож.
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28.04.2025 17:36
+4
Добрє,не приймайте, але ж де до ціх потужних заяв не менш потужні "далекобійні речі"тауруси!!?
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28.04.2025 17:38
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Ну вот,союзнік е.
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28.04.2025 17:29 Відповісти
Мабуть поки єдиний бандерівець у Європі. Зеля не в счтьот.
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28.04.2025 18:26 Відповісти
Наконец то некоторые страны ЕС перестали занимать выжидательную позицию, и выступили с заявлениями о поддержке и неприемлемости мира на кремлевско-трамповских условиях. Дальше бы от Польши, Франции, Британии услышать тоже самое...
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28.04.2025 17:33 Відповісти
" Дальше бы от Польши, Франции, Британии услышать тоже самое...".... І якби то був не тільки звіздьож.
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28.04.2025 17:36 Відповісти
Это лучше чем молчание и тем более поддержка трумпа... и да, приходится довольствоваться тем что есть - если сохранят финансирование и поставки на прежнем уровне, уже "хорошо", в наших то непростых обстоятельствах
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28.04.2025 17:41 Відповісти
Чим краще? Навпаки, порожні балачки набагато гірше. І чим добре фінансування та поставки на попередньому рівні? Не так швидко програємо?
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28.04.2025 18:43 Відповісти
Чем лучше я написал, а что до остального, какой смысл об этом говорить, исходить нужно из того что имеем, а не их своих хотелок.
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28.04.2025 18:48 Відповісти
Не зрозуміло, чим саме краще порожні балачки.
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28.04.2025 18:51 Відповісти
Что бы это стало понятно и заметно, нужно странам ЕС поддержать Трумпа, а так то да, неочевидно, что эти заявления не такие уж и пустопорожние.
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28.04.2025 18:58 Відповісти
Добрє,не приймайте, але ж де до ціх потужних заяв не менш потужні "далекобійні речі"тауруси!!?
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28.04.2025 17:38 Відповісти
Пока идет этот идиотский трамповский цирк, под названием "мир за 24 ы я пашутил, через, с недели на неделю", никаких заявления о Таурсах скорее всего не будет.
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28.04.2025 18:42 Відповісти
Спасибо тебе, Германия, раз Европа не хочет трамповского мира, то нам сам Бог велит не

принимать этот бандитский мир!
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28.04.2025 17:43 Відповісти
А тобі Європа замість Бога чи як?
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28.04.2025 17:47 Відповісти
Вам, біженцям? Звісно. Бо якщо настане мир, то вас з Європи попруть всіх назад в Україну.
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28.04.2025 18:56 Відповісти
просто Мерц розуміє , куди кремль оком накинув ,і тому Німеччина не буде зустрічати китайськомосковські війська з квітами !!! Тим більше ,шо Мерц не боїться ху* ло , і публічно зневажає ... тут в ЄС зустрічати лаптеногих ніхто не хоче , тим більше шо Буча як приклад ,дуже переконливий ...
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28.04.2025 17:45 Відповісти
Не побачив у його заяві жодної публічної зневаги до пуйла. І те припущення, що він не боїться тупіна, вельми сумнівна, з огляду на його рішуче небажання запрошувати Україну до ЄС та НАТО.
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28.04.2025 17:53 Відповісти
Німеччина не прийме продиктований мир - Мерц.

Це той самий Мерц, який аналогічно не прийме Україну в НАТО та навіть ЄС до закінчення війни.
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28.04.2025 17:51 Відповісти
Тому вони і миру не хочуть. Щоб самим не довелось воювати.
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28.04.2025 18:45 Відповісти
Німеччина не прийме продиктований мир для України

І шо: підете війнов на *****?
"дранг нах остен-2"?
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28.04.2025 17:52 Відповісти
Хоть один нормальный среди этих куколдов
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28.04.2025 18:04 Відповісти
Чим нормальний? Порожніми балачками?
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28.04.2025 18:48 Відповісти
Німецьки та інші "путінферштейни" нікуди не поділися, гасло "Україна не має програти, але не має і перемогти, росія не має перемогти, але не має і програти" ніхто не відмінив.
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28.04.2025 18:05 Відповісти
Німчура тільки звиздить а воювати хоче чужими руками.
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28.04.2025 18:11 Відповісти
Не тільки німчура. Там вся Європа така.
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28.04.2025 18:50 Відповісти
Німеччина ні. А Зельониє радо повідомляють, що ось-ось буде підписана вже домовлена всеохоплююча потужно незламна "перемога" Зеленского.
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28.04.2025 19:00 Відповісти
Звісно, не німці ж гинуть, і не німецькі міста в руїни перетворюються. Сидячи за українськими спинами можна ще десятиліттями мир не приймати і нічого не підписувати.
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28.04.2025 19:05 Відповісти
 
 