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Путіну має бути ясно, що ми - за Україну, - новопризначений глава МЗС Німеччини Вадефуль

Йоганн Вадефуль про подальшу підтримку України

Призначений міністром закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль пообіцяв продовжувати на новій посаді політику ФРН, спрямовану на підтримку України та зміцнення позицій Німеччини у світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Вадефуль заявив в інтерв'ю DW.

"Я думаю, усім, особливо Володимиру Путіну, має бути зрозуміло: ми стоятимемо на боці України. Ми підтримаємо Україну і надамо їй можливість бути на рівних із Росією", - заявив Вадефуль.

За словами Вадефуля, уряд Німеччини має намір налагодити діалог з адміністрацією президента США Дональда Трампа, щоб донести до неї свою позицію щодо підтримки Києва в тривалій війні, розв'язаній РФ. Берлін хоче "дати зрозуміти адміністрації Трампа, що в їхніх же інтересах мати сильну Україну в складі європейської спільноти".

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Що відомо про Вадефуля?

Йоганну Вадефулю 62 роки, виходець із землі Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини. Має 17-річний стаж депутату бундестагу, був заступником голови фракції ХДС/ХСС.

Має юридичну освіту (спеціалізація - медичне та соціальне право). Батько трьох дітей.

До обрання в бундестаг Вадефуль очолював парламентську фракцію в земельному парламенті Шлезвіг-Гольштейна. На новій посаді він став спеціалізуватися на зовнішній політиці та політиці безпеки. Крім того, Вадефуль - підполковник запасу.

Вадефуль був членом правління "Петербурзького діалогу" - заснованого 2001 року німецько-російського форуму, розпущеного у ФРН 2023 року, тобто вже після російського вторгнення в Україну. Після початку війни Вадефуль став виступати з жорсткою критикою Росії і підтримувати Київ, хоча раніше підтримував будівництво "Північного потоку - 2".

У 2023 році в інтерв'ю він висловився за те, щоб Берлін дозволив Україні завдавати ударів німецькою зброєю по території Росії.

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29.04.2025 07:03 Відповісти
Декларація про наміри - це дуже круто, але краще дайте ракети.
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29.04.2025 07:06 Відповісти
 
 