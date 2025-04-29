Путіну має бути ясно, що ми - за Україну, - новопризначений глава МЗС Німеччини Вадефуль
Призначений міністром закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль пообіцяв продовжувати на новій посаді політику ФРН, спрямовану на підтримку України та зміцнення позицій Німеччини у світі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Вадефуль заявив в інтерв'ю DW.
"Я думаю, усім, особливо Володимиру Путіну, має бути зрозуміло: ми стоятимемо на боці України. Ми підтримаємо Україну і надамо їй можливість бути на рівних із Росією", - заявив Вадефуль.
За словами Вадефуля, уряд Німеччини має намір налагодити діалог з адміністрацією президента США Дональда Трампа, щоб донести до неї свою позицію щодо підтримки Києва в тривалій війні, розв'язаній РФ. Берлін хоче "дати зрозуміти адміністрації Трампа, що в їхніх же інтересах мати сильну Україну в складі європейської спільноти".
Що відомо про Вадефуля?
Йоганну Вадефулю 62 роки, виходець із землі Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини. Має 17-річний стаж депутату бундестагу, був заступником голови фракції ХДС/ХСС.
Має юридичну освіту (спеціалізація - медичне та соціальне право). Батько трьох дітей.
До обрання в бундестаг Вадефуль очолював парламентську фракцію в земельному парламенті Шлезвіг-Гольштейна. На новій посаді він став спеціалізуватися на зовнішній політиці та політиці безпеки. Крім того, Вадефуль - підполковник запасу.
Вадефуль був членом правління "Петербурзького діалогу" - заснованого 2001 року німецько-російського форуму, розпущеного у ФРН 2023 року, тобто вже після російського вторгнення в Україну. Після початку війни Вадефуль став виступати з жорсткою критикою Росії і підтримувати Київ, хоча раніше підтримував будівництво "Північного потоку - 2".
У 2023 році в інтерв'ю він висловився за те, щоб Берлін дозволив Україні завдавати ударів німецькою зброєю по території Росії.
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