Путіну має бути ясно, що ми - за Україну, - новопризначений глава МЗС Німеччини Вадефуль

Призначений міністром закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль пообіцяв продовжувати на новій посаді політику ФРН, спрямовану на підтримку України та зміцнення позицій Німеччини у світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Вадефуль заявив в інтерв'ю DW.

"Я думаю, усім, особливо Володимиру Путіну, має бути зрозуміло: ми стоятимемо на боці України. Ми підтримаємо Україну і надамо їй можливість бути на рівних із Росією", - заявив Вадефуль.

За словами Вадефуля, уряд Німеччини має намір налагодити діалог з адміністрацією президента США Дональда Трампа, щоб донести до неї свою позицію щодо підтримки Києва в тривалій війні, розв'язаній РФ. Берлін хоче "дати зрозуміти адміністрації Трампа, що в їхніх же інтересах мати сильну Україну в складі європейської спільноти".

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Що відомо про Вадефуля?

Йоганну Вадефулю 62 роки, виходець із землі Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини. Має 17-річний стаж депутату бундестагу, був заступником голови фракції ХДС/ХСС.

Має юридичну освіту (спеціалізація - медичне та соціальне право). Батько трьох дітей.

До обрання в бундестаг Вадефуль очолював парламентську фракцію в земельному парламенті Шлезвіг-Гольштейна. На новій посаді він став спеціалізуватися на зовнішній політиці та політиці безпеки. Крім того, Вадефуль - підполковник запасу.

Вадефуль був членом правління "Петербурзького діалогу" - заснованого 2001 року німецько-російського форуму, розпущеного у ФРН 2023 року, тобто вже після російського вторгнення в Україну. Після початку війни Вадефуль став виступати з жорсткою критикою Росії і підтримувати Київ, хоча раніше підтримував будівництво "Північного потоку - 2".

У 2023 році в інтерв'ю він висловився за те, щоб Берлін дозволив Україні завдавати ударів німецькою зброєю по території Росії.

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