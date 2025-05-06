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Новини Фрідріх Мерц канцлер Німеччини
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Другого туру виборів канцлера ФРН сьогодні не буде, - Bild

бундестаг

Сьогодні, 6 травня 2025 року Бундестаг не проводитиме другий тур голосувань за канцлера ФРН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

Згідно з даними Bild, сьогодні Бундестаг точно не проводитиме другий тур голосувань. Зокрема цю інформацію підтвердив й генеральний секретар Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Карстен Ліннеманн.

Також читайте: У Німеччині ХДС/ХСС та соціал-демократи підписали коаліційну угоду: 6 травня голосуватимуть за призначення Мерца канцлером

Як повідомлялося, сьогодні Мерц у першому турі виборів канцлера ФРН не набрав необхідної кількості голосів.

Автор: 

Німеччина (7381) Мерц Фрідріх (73)


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Топ коментарі
+2
от, клята комсомолка анжєлка!
і тут мутить.....
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06.05.2025 12:41
+2
Кацапи вкидують шалені кошти у пропаганду та підкуп політиків у Європі.

А зелені паскуди крадуть на телеговномарафоні.

Відчуйте різницю....
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06.05.2025 12:44
+1
Погано. Їх в коаліції 328 депутатів Треба 316 голосів.
гебня буде за будь ціну чіплятись за цих 13 тушок щоб паралізувати парламент.
І це не про канцлера, а будь-яку рішення
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06.05.2025 13:02
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от, клята комсомолка анжєлка!
і тут мутить.....
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06.05.2025 12:41 Відповісти
Кацапи вкидують шалені кошти у пропаганду та підкуп політиків у Європі.

А зелені паскуди крадуть на телеговномарафоні.

Відчуйте різницю....
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06.05.2025 12:44 Відповісти
Оце у кацапчика пукан підірвало... Знатно.
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06.05.2025 13:28 Відповісти
Гена - ты козёл. Кушай, тролик...
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06.05.2025 13:33 Відповісти
Точно, Гена - ты не просто козёл, ты козлище...
Подкрепляйся, пока тебя не вытерли, как вонючую лужу.
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06.05.2025 13:39 Відповісти
Будуть збиратися з силами і прикидати хто є ху
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06.05.2025 12:47 Відповісти
В конце всех этих попыток президент назначит Мерца канцлером, судя по всему так и было задумано
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06.05.2025 12:55 Відповісти
Э, нее.. Уже один раз было...в 33-м!
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06.05.2025 13:35 Відповісти
Погано. Їх в коаліції 328 депутатів Треба 316 голосів.
гебня буде за будь ціну чіплятись за цих 13 тушок щоб паралізувати парламент.
І це не про канцлера, а будь-яку рішення
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06.05.2025 13:02 Відповісти
фрау ШТАЗИ форэвэ !!!
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06.05.2025 13:20 Відповісти
Ага! Скоро сдохнет, как и её штази!
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06.05.2025 13:33 Відповісти
Ништяк! На второй тур соберутся, пошлют на...й гедеэровскую меркельштази и выберут Марта подавляющим большинством!
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06.05.2025 13:30 Відповісти
 
 