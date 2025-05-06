Другого туру виборів канцлера ФРН сьогодні не буде, - Bild
Сьогодні, 6 травня 2025 року Бундестаг не проводитиме другий тур голосувань за канцлера ФРН.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.
Згідно з даними Bild, сьогодні Бундестаг точно не проводитиме другий тур голосувань. Зокрема цю інформацію підтвердив й генеральний секретар Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Карстен Ліннеманн.
Як повідомлялося, сьогодні Мерц у першому турі виборів канцлера ФРН не набрав необхідної кількості голосів.
Топ коментарі
+2 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар06.05.2025 12:41
+2 Пересічний українець #452786
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+1 wadpas
показати весь коментар06.05.2025 13:02
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гебня буде за будь ціну чіплятись за цих 13 тушок щоб паралізувати парламент.
І це не про канцлера, а будь-яку рішення