Мерц не набрав необхідної кількості голосів у першому турі виборів канцлера ФРН
Фрідріх Мерц не набрав необхідну кількість голосів у першому турі виборів канцлера Німеччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Мерц не зміг отримати більшість голосів у першому турі. За нього проголосували 310 депутатів, проти - 307. Утрималися троє. Для його обрання потрібно було 316 голосів "за".
Нагадаємо, що 28 квітня ймовірний майбутній канцлер Німеччини та лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц назвав кандидатів від своєї партії на пости міністрів майбутнього уряду ФРН.
У понеділок, 5 травня, Соціал-демократична партія Німеччини, яка сформує новий уряд з партією Християнсько-демократичний союз, у понеділок оголосила своїх міністрів.
Також зазначалося, що у Німеччині ХДС/ХСС та соціал-демократи підписали коаліційну угоду: 6 травня голосуватимуть за призначення Мерца канцлером.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гроші з газпрьому, які ФРН, заплатила ******, за куплені нею енергоносії з московії!
нема у мерца,
хламідіїарахамії.
той би все швиденько зарєшав!
https://www.patreon.com/posts/merts-128267289?utm_campaign=patron_engagement&utm_source=post_link&post_id=128267289&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJyZWRpc19rZXkiOiJpYTI6MTA4ZTkyZTgtYzllZC00OTJhLWFjMTAtYWY5MmZlZDYwMjQ4IiwicG9zdF9pZCI6MTI4MjY3Mjg5LCJwYXRyb25faWQiOjY0NjA3MjIzfQ.VuwSJIAdCbY2ejkxxlX8TYd6_K8LgzGkU7cPLI9wvxM&utm_id=55be41fa-caae-4c03-9e31-9851d2d738cc&utm_medium=email Мерц.
6 мая 2025 г.
https://open.patreon.com/posts/merts-128267289?utm_campaign=patron_engagement&utm_source=post_link&post_id=128267289&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJyZWRpc19rZXkiOiJpYTI6MTA4ZTkyZTgtYzllZC00OTJhLWFjMTAtYWY5MmZlZDYwMjQ4IiwicG9zdF9pZCI6MTI4MjY3Mjg5LCJwYXRyb25faWQiOjY0NjA3MjIzfQ.VuwSJIAdCbY2ejkxxlX8TYd6_K8LgzGkU7cPLI9wvxM&utm_id=55be41fa-caae-4c03-9e31-9851d2d738cc&utm_medium=email Посмотреть в приложении
В первом туре голосования Фридрих Мерц набрал 310 голосов "за", при необходимых 316 голосах. Против проголосовали 307 депутатов, еще трое воздержались. В заседании Бундестага начался перерыв. Сессию прерывают, чтобы политические группы могли обсудить следующие шаги.
Коалиция Мерца (ХДС/ХСС/СДПГ) номинально имеет 328 голосов в Бундестаге, но получил лишь 310, что на 18 меньше, чем можно было бы ожидать.
Согласно правилам, обнародованным на сайте Бундестага, чтобы быть избранным, кандидат в канцлеры должен получить голоса абсолютного большинства членов Бундестага. То есть половины членов + минимум один дополнительный голос. Это иногда называют "канцлерским большинством".
Если кандидат не получает абсолютного большинства голосов в первом туре, то проводится второй тур. Для этого у Бундестага 14 дней.
Если второй тур также не дает результатов, избирательный процесс переходит в третий этап. В третьем туре голосования будет достаточно большинства голосов присутствующих членов парламента.
/////_
Ремарка.
Коалиция из двух партий сформирована. Коалиционное соглашение подписано. Естественно, всё в силе - и коалиция и единственный ее кандидат на должность канцлера - Мерц.
Небольшой технический сбой, связанный с дисциплиной, - некоторые депутаты парламента понадеялись, что голосов хватает с головой и потому не проголосовали.
Мерц будет канцлером.
Просто выдыхайте.
О.Пономарь
Какая-то странная дисциплина в критический момент для партии...
Скорее некомпетентность и несоответствие должности. Мало того, что забили на свои обязанности, так ещё и не имеют представления о раскладе сил
Вони таке і у Словаччині витворяють . То з прогнозованого зняття недоторканности Фіцо зіскочило 2 голоси ( при президенте Чапутовой)
вважаю, що органи безпеки країн мають звернути увагу на корупцію у парламентах