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Новини Фрідріх Мерц канцлер Німеччини
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Мерц не набрав необхідної кількості голосів у першому турі виборів канцлера ФРН

Мерц кандидат у канцлери

Фрідріх Мерц не набрав необхідну кількість голосів у першому турі виборів канцлера Німеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Мерц не зміг отримати більшість голосів у першому турі. За нього проголосували 310 депутатів, проти - 307. Утрималися троє. Для його обрання потрібно було 316 голосів "за".

Нагадаємо, що 28 квітня ймовірний майбутній канцлер Німеччини та лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц назвав кандидатів від своєї партії на пости міністрів майбутнього уряду ФРН.

У понеділок, 5 травня, Соціал-демократична партія Німеччини, яка сформує новий уряд з партією Християнсько-демократичний союз, у понеділок оголосила своїх міністрів.

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Також зазначалося, що у Німеччині ХДС/ХСС та соціал-демократи підписали коаліційну угоду: 6 травня голосуватимуть за призначення Мерца канцлером.

Автор: 

Німеччина (7381) Мерц Фрідріх (73)


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Топ коментарі
+19
І хабарі від кацапів були.
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06.05.2025 11:29
+15
Московіти з агентами Штазі та впливу, від меркель-шредер, гадять ВІДВЕРТО на користь ****** та шкоду Німеччині!!!
Гроші з газпрьому, які ФРН, заплатила ******, за куплені нею енергоносії з московії!
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06.05.2025 11:35
+11
Сумно.
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06.05.2025 11:29
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Як так? - голоси ж були?
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06.05.2025 11:27 Відповісти
І хабарі від кацапів були.
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06.05.2025 11:29 Відповісти
Дадуть люлєй в коаліції і підуть на друге коло
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06.05.2025 11:32 Відповісти
Пустять по другому колу.
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06.05.2025 11:41 Відповісти
Сумно.
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06.05.2025 11:29 Відповісти
Московіти з агентами Штазі та впливу, від меркель-шредер, гадять ВІДВЕРТО на користь ****** та шкоду Німеччині!!!
Гроші з газпрьому, які ФРН, заплатила ******, за куплені нею енергоносії з московії!
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06.05.2025 11:35 Відповісти
Не треба все списувати на куйла - в хабарника Трампа там теж є великий інтерес...
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06.05.2025 12:42 Відповісти
Шестиразовий банкрот Трамп, за підтримки *****, робить тепер США банкротом!
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06.05.2025 13:46 Відповісти
Упсі... а тепер паліть Рейхстаг і висувате підарасню з АДФ!
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06.05.2025 11:36 Відповісти
якщо праворадикали візьмуть гору то ФРН-капут.
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06.05.2025 11:41 Відповісти
проголосують бо прийдеться зелених тоді в коаліцію брати а це - поступатися міністерськими порфелями і ще затянеться на три місяця
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06.05.2025 11:55 Відповісти
вигадали, оту всрату демократію?
нема у мерца, хламідії арахамії.
той би все швиденько зарєшав!
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06.05.2025 11:55 Відповісти
хламідя льогко просрала свою Абхазію, то що йому ота Україна....
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06.05.2025 12:10 Відповісти
Ось тобі і європейські цінності і непідкупні європейські політики. ***** скуповує всіх чиновників пачками. Тому ніякі закони і ніякі договори в цьому світі вже не мають сили і не актуальні. Тільки зброя і бажано ядерна далі буде диктувати політику.
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06.05.2025 11:56 Відповісти
Ось що говорить про це обізнана людина.

https://www.patreon.com/posts/merts-128267289?utm_campaign=patron_engagement&utm_source=post_link&post_id=128267289&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJyZWRpc19rZXkiOiJpYTI6MTA4ZTkyZTgtYzllZC00OTJhLWFjMTAtYWY5MmZlZDYwMjQ4IiwicG9zdF9pZCI6MTI4MjY3Mjg5LCJwYXRyb25faWQiOjY0NjA3MjIzfQ.VuwSJIAdCbY2ejkxxlX8TYd6_K8LgzGkU7cPLI9wvxM&utm_id=55be41fa-caae-4c03-9e31-9851d2d738cc&utm_medium=email Мерц.

6 мая 2025 г.

https://open.patreon.com/posts/merts-128267289?utm_campaign=patron_engagement&utm_source=post_link&post_id=128267289&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJyZWRpc19rZXkiOiJpYTI6MTA4ZTkyZTgtYzllZC00OTJhLWFjMTAtYWY5MmZlZDYwMjQ4IiwicG9zdF9pZCI6MTI4MjY3Mjg5LCJwYXRyb25faWQiOjY0NjA3MjIzfQ.VuwSJIAdCbY2ejkxxlX8TYd6_K8LgzGkU7cPLI9wvxM&utm_id=55be41fa-caae-4c03-9e31-9851d2d738cc&utm_medium=email Посмотреть в приложении

В первом туре голосования Фридрих Мерц набрал 310 голосов "за", при необходимых 316 голосах. Против проголосовали 307 депутатов, еще трое воздержались. В заседании Бундестага начался перерыв. Сессию прерывают, чтобы политические группы могли обсудить следующие шаги.

Коалиция Мерца (ХДС/ХСС/СДПГ) номинально имеет 328 голосов в Бундестаге, но получил лишь 310, что на 18 меньше, чем можно было бы ожидать.

Согласно правилам, обнародованным на сайте Бундестага, чтобы быть избранным, кандидат в канцлеры должен получить голоса абсолютного большинства членов Бундестага. То есть половины членов + минимум один дополнительный голос. Это иногда называют "канцлерским большинством".

Если кандидат не получает абсолютного большинства голосов в первом туре, то проводится второй тур. Для этого у Бундестага 14 дней.
Если второй тур также не дает результатов, избирательный процесс переходит в третий этап. В третьем туре голосования будет достаточно большинства голосов присутствующих членов парламента.
/////_
Ремарка.
Коалиция из двух партий сформирована. Коалиционное соглашение подписано. Естественно, всё в силе - и коалиция и единственный ее кандидат на должность канцлера - Мерц.
Небольшой технический сбой, связанный с дисциплиной, - некоторые депутаты парламента понадеялись, что голосов хватает с головой и потому не проголосовали.
Мерц будет канцлером.
Просто выдыхайте.
О.Пономарь
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06.05.2025 12:15 Відповісти
>некоторые депутаты парламента понадеялись, что голосов хватает с головой и потому не проголосовали

Какая-то странная дисциплина в критический момент для партии...
Скорее некомпетентность и несоответствие должности. Мало того, что забили на свои обязанности, так ещё и не имеют представления о раскладе сил
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06.05.2025 12:31 Відповісти
Паршива вівця є скрізь...
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06.05.2025 12:42 Відповісти
"Мерц - де "тауруси"?" поки що не актуально....
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06.05.2025 12:18 Відповісти
я требую в канцлеры Германии фрау Ангелу Меркель !!! пожизненно , вот кто сделает Германию ВЕЛИКОЙ !!!
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06.05.2025 12:19 Відповісти
Банда путинской подружки Меркель гадит..
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06.05.2025 12:35 Відповісти
Підкуп депутатів- ГОЛОВНИЙ МЕТОД раши при работа з парламентами.
Вони таке і у Словаччині витворяють . То з прогнозованого зняття недоторканности Фіцо зіскочило 2 голоси ( при президенте Чапутовой)

вважаю, що органи безпеки країн мають звернути увагу на корупцію у парламентах
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06.05.2025 12:38 Відповісти
Ничего удивительного. Немцы просто хотят жить. Ну нету в мире дебилов, которые хотели бы воевать с русскими.
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06.05.2025 13:02 Відповісти
Вата свежак?
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06.05.2025 13:47 Відповісти
На крайняк через 14 дней выберут простым большинством.
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06.05.2025 13:45 Відповісти
 
 