Мерц не набрав необхідної кількості голосів у першому турі виборів канцлера ФРН

Фрідріх Мерц не набрав необхідну кількість голосів у першому турі виборів канцлера Німеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Мерц не зміг отримати більшість голосів у першому турі. За нього проголосували 310 депутатів, проти - 307. Утрималися троє. Для його обрання потрібно було 316 голосів "за".

Нагадаємо, що 28 квітня ймовірний майбутній канцлер Німеччини та лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц назвав кандидатів від своєї партії на пости міністрів майбутнього уряду ФРН.

У понеділок, 5 травня, Соціал-демократична партія Німеччини, яка сформує новий уряд з партією Християнсько-демократичний союз, у понеділок оголосила своїх міністрів.

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Також зазначалося, що у Німеччині ХДС/ХСС та соціал-демократи підписали коаліційну угоду: 6 травня голосуватимуть за призначення Мерца канцлером.