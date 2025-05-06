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Новости Выборы канцлера в Германии
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Бундестаг проведет вторую попытку избрать канцлера сегодня, - СМИ

Флаг Германии

Германский Бундестаг во вторник после обеда попытается во второй раз избрать нового канцлера.

Об этом сообщают немецкие СМИ, в частности Die Welt, со ссылкой на парламентские источники, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Фракции ХДС/ХСС инициируют второй тур голосования уже сегодня, однако для этого необходимо сократить межтуровый срок - решение должны поддержать две трети депутатов. Таким образом, коалиция ХДС/ХСС и СДПГ требует голосов или Левой партии, или "Альтернативы для Германии", чтобы реализовать это решение.

Известно, что парламентские фракции достигли предварительной договоренности завершить процесс избрания канцлера до пятницы. Голосование в Бундестаге должно возобновиться в 15:00 по местному времени.

Напомним, сегодня Мерц в первом туре выборов канцлера ФРГ не набрал необходимого количества голосов.

Затем сообщили, что сегодня Бундестаг не будет проводить второй тур голосований за канцлера ФРГ.

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Автор: 

выборы (24740) Германия (6987)


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Топ комментарии
+8
давайте, німці, напружтесь, невже ви хочете бути на підтанцовці у кацапів, як орбан та фіцо...
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06.05.2025 15:44
+2
з комсомолкой анжєлкой, домовились?
от і добре!
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06.05.2025 15:50
+1
Швидко Бундестаг прийшов до тями
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06.05.2025 15:48
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давайте, німці, напружтесь, невже ви хочете бути на підтанцовці у кацапів, як орбан та фіцо...
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06.05.2025 15:44 Ответить
Там в Румунії ще один підтанцовщик може скоро вилупитись...
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06.05.2025 16:55 Ответить
так, румуни мене теж розчарували...(
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06.05.2025 17:26 Ответить
Швидко Бундестаг прийшов до тями
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06.05.2025 15:48 Ответить
з комсомолкой анжєлкой, домовились?
от і добре!
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06.05.2025 15:50 Ответить
Мерц мерцнув і зник....
Шольц! Може на 2-й захід?
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06.05.2025 15:50 Ответить
Мерці пролетів?
А шо сі сталось?
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06.05.2025 15:52 Ответить
У Австрії коаліцію без нацистів спасли ЗЕЛЕНІ +6 голосів дали ... А тут ребус-задачка - дві абсолютно протилежні домовлялки , й причому - ліві теж раніше були прокремлівські , це зараз кремль став бильш фашистським ...
Європа крокує кульгаво ПОКИЩО не правою , тобто кінець- некінець кульгавості буквально в термінах наступного виборчого етапу у Франції 2027 рік , де сьогодні уже опитування показало перемогу правим.
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06.05.2025 15:52 Ответить
В Німеччині не хочуть зелених - щоб не ділити портфелі на трьох
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06.05.2025 16:14 Ответить
Кому б вони що не пообіцяли лівим чи правим під час умовлялок - але тепер усі голосування задля України (проти Кремля) будуть висіти на волосині або їх не буде . Це ж не обісрате ОПЗЖ в Україні.підголосовує Слугам Єєрамка .. За правими тут кожен 4-ий німець!!!
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06.05.2025 17:02 Ответить
 
 