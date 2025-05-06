Бундестаг проведет вторую попытку избрать канцлера сегодня, - СМИ
Германский Бундестаг во вторник после обеда попытается во второй раз избрать нового канцлера.
Об этом сообщают немецкие СМИ, в частности Die Welt, со ссылкой на парламентские источники, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Фракции ХДС/ХСС инициируют второй тур голосования уже сегодня, однако для этого необходимо сократить межтуровый срок - решение должны поддержать две трети депутатов. Таким образом, коалиция ХДС/ХСС и СДПГ требует голосов или Левой партии, или "Альтернативы для Германии", чтобы реализовать это решение.
Известно, что парламентские фракции достигли предварительной договоренности завершить процесс избрания канцлера до пятницы. Голосование в Бундестаге должно возобновиться в 15:00 по местному времени.
Напомним, сегодня Мерц в первом туре выборов канцлера ФРГ не набрал необходимого количества голосов.
Затем сообщили, что сегодня Бундестаг не будет проводить второй тур голосований за канцлера ФРГ.
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от і добре!
Шольц! Може на 2-й захід?
А шо сі сталось?
Європа крокує кульгаво ПОКИЩО не правою , тобто кінець- некінець кульгавості буквально в термінах наступного виборчого етапу у Франції 2027 рік , де сьогодні уже опитування показало перемогу правим.