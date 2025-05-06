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Новини Вибори канцлера в Німеччині
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Бундестаг проведе другу спробу обрати канцлера сьогодні, - ЗМІ

Прапор Німеччини

Німецький Бундестаг у вівторок пообіді спробує вдруге обрати нового канцлера.

Про це повідомляють німецькі ЗМІ, зокрема Die Welt, із посиланням на парламентські джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Фракції ХДС/ХСС ініціюють другий тур голосування вже сьогодні, однак для цього необхідно скоротити міжтуровий термін - рішення має підтримати дві третини депутатів. Таким чином, коаліція ХДС/ХСС та СДПН потребує голосів або Лівої партії, або "Альтернативи для Німеччини", щоб реалізувати це рішення.

Відомо, що парламентські фракції досягли попередньої домовленості завершити процес обрання канцлера до п’ятниці. Голосування в Бундестазі має відновитися о 15:00 за місцевим часом.

Нагадаємо, сьогодні Мерц у першому турі виборів канцлера ФРН не набрав необхідної кількості голосів.

Потім повідомили, що сьогодні Бундестаг не проводитиме другий тур голосувань за канцлера ФРН.

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Автор: 

вибори (6697) Німеччина (7386)


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Топ коментарі
+6
давайте, німці, напружтесь, невже ви хочете бути на підтанцовці у кацапів, як орбан та фіцо...
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06.05.2025 15:44
+2
з комсомолкой анжєлкой, домовились?
от і добре!
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06.05.2025 15:50
+1
Швидко Бундестаг прийшов до тями
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06.05.2025 15:48
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давайте, німці, напружтесь, невже ви хочете бути на підтанцовці у кацапів, як орбан та фіцо...
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06.05.2025 15:44 Відповісти
Там в Румунії ще один підтанцовщик може скоро вилупитись...
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06.05.2025 16:55 Відповісти
Швидко Бундестаг прийшов до тями
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06.05.2025 15:48 Відповісти
з комсомолкой анжєлкой, домовились?
от і добре!
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06.05.2025 15:50 Відповісти
Мерц мерцнув і зник....
Шольц! Може на 2-й захід?
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06.05.2025 15:50 Відповісти
Мерці пролетів?
А шо сі сталось?
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06.05.2025 15:52 Відповісти
У Австрії коаліцію без нацистів спасли ЗЕЛЕНІ +6 голосів дали ... А тут ребус-задачка - дві абсолютно протилежні домовлялки , й причому - ліві теж раніше були прокремлівські , це зараз кремль став бильш фашистським ...
Європа крокує кульгаво ПОКИЩО не правою , тобто кінець- некінець кульгавості буквально в термінах наступного виборчого етапу у Франції 2027 рік , де сьогодні уже опитування показало перемогу правим.
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06.05.2025 15:52 Відповісти
В Німеччині не хочуть зелених - щоб не ділити портфелі на трьох
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06.05.2025 16:14 Відповісти
Кому б вони що не пообіцяли лівим чи правим під час умовлялок - але тепер усі голосування задля України (проти Кремля) будуть висіти на волосині або їх не буде . Це ж не обісрате ОПЗЖ в Україні.підголосовує Слугам Єєрамка .. За правими тут кожен 4-ий німець!!!
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06.05.2025 17:02 Відповісти
 
 