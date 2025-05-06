Бундестаг проведе другу спробу обрати канцлера сьогодні, - ЗМІ
Німецький Бундестаг у вівторок пообіді спробує вдруге обрати нового канцлера.
Про це повідомляють німецькі ЗМІ, зокрема Die Welt, із посиланням на парламентські джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Фракції ХДС/ХСС ініціюють другий тур голосування вже сьогодні, однак для цього необхідно скоротити міжтуровий термін - рішення має підтримати дві третини депутатів. Таким чином, коаліція ХДС/ХСС та СДПН потребує голосів або Лівої партії, або "Альтернативи для Німеччини", щоб реалізувати це рішення.
Відомо, що парламентські фракції досягли попередньої домовленості завершити процес обрання канцлера до п’ятниці. Голосування в Бундестазі має відновитися о 15:00 за місцевим часом.
Нагадаємо, сьогодні Мерц у першому турі виборів канцлера ФРН не набрав необхідної кількості голосів.
Потім повідомили, що сьогодні Бундестаг не проводитиме другий тур голосувань за канцлера ФРН.
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от і добре!
Шольц! Може на 2-й захід?
А шо сі сталось?
Європа крокує кульгаво ПОКИЩО не правою , тобто кінець- некінець кульгавості буквально в термінах наступного виборчого етапу у Франції 2027 рік , де сьогодні уже опитування показало перемогу правим.