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Новини Фрідріх Мерц канцлер Німеччини
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Шольц тимчасово залишається канцлером Німеччини після урочистого прощання, - Spiegel

Шольц про підтримку Україну

Попри офіційну церемонію прощання з посадою, канцлер Німеччини Олаф Шольц залишиться на своїй позиції щонайменше до обрання нового глави уряду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

Це сталося через те, що лідер ХДС Фрідріх Мерц не отримав необхідної підтримки в Бундестазі для обрання канцлером.

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Як повідомляється, відповідно до статті 69 Основного закону ФРН, чинний канцлер зобов’язаний залишатися на посаді до моменту, поки не буде офіційно призначено його наступника.

Таким чином, Шольц тимчасово продовжить керувати федеральним урядом. Аналогічна ситуація і з міністрами - вони також залишаються на посадах у статусі виконувачів обов’язків.

Нагадаємо, сьогодні Мерц у першому турі виборів канцлера ФРН не набрав необхідної кількості голосів.

Потім повідомили, що сьогодні Бундестаг не проводитиме другий тур голосувань за канцлера ФРН.

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вибори (6697) Німеччина (7381) Шольц Олаф (1141)


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Може за цей час Тауруси нам дасть?
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06.05.2025 13:00 Відповісти
Не пройшло і одного дня як американці обговорювали реорганізацію ЄС в слухняну собачку...
Чую, що ж жителями ЄС америка зробить те саме що ліліпутін з жителями Донбаса - розграбує та знищить до нуля.
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06.05.2025 13:00 Відповісти
Нічого катастрофічного не сталось, просто тепер Мерца оберуть простою більшістю, а не 316+ голосами. Інша справа, що тепер це йому будуть безупинно закидати, щоб показати що він "слабкий канцлер".
Питання скоріше в тому, хто ж з коаліції так відкрито (точніше приховано - голосування ж таємне) зіграв фактично на стороні проросійських фашистів з AfD?
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06.05.2025 13:08 Відповісти
... тут є нюанс - після обрання "простою більшістю" можуть бути оголошені нові вибори
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06.05.2025 13:10 Відповісти
Навряд. В умовах нинішнього політичного становища, вкрай малоймовірно, що Штайнмаєр замість затвердження канцлера оголосить про розпуск Бундестагу.
Хоча звісно маленька ймовірність є. Але...маленька.
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06.05.2025 13:18 Відповісти
 
 