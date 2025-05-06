Шольц тимчасово залишається канцлером Німеччини після урочистого прощання, - Spiegel

Попри офіційну церемонію прощання з посадою, канцлер Німеччини Олаф Шольц залишиться на своїй позиції щонайменше до обрання нового глави уряду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

Це сталося через те, що лідер ХДС Фрідріх Мерц не отримав необхідної підтримки в Бундестазі для обрання канцлером.

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Як повідомляється, відповідно до статті 69 Основного закону ФРН, чинний канцлер зобов’язаний залишатися на посаді до моменту, поки не буде офіційно призначено його наступника.

Таким чином, Шольц тимчасово продовжить керувати федеральним урядом. Аналогічна ситуація і з міністрами - вони також залишаються на посадах у статусі виконувачів обов’язків.

Нагадаємо, сьогодні Мерц у першому турі виборів канцлера ФРН не набрав необхідної кількості голосів.

Потім повідомили, що сьогодні Бундестаг не проводитиме другий тур голосувань за канцлера ФРН.

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