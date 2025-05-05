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Новини Вибори президента в Румунії
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Прем’єр Румунії Чолаку йде у відставку на тлі результатів виборів

Марчел Чолаку

Румунський премʼєр-міністр і лідер Соціал-демократичної партії Румунії Марчел Чолаку заявив, що йде у відставку на тлі провальних для очолюваної ним коаліції результатів у першому турі виборів президента.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на G4Media.ro.

Після засідання керівництва Соціал-демократичної партії Румунії Чолаку оголосив, що ввечері 5 травня подасть у відставку з посади прем'єр-міністра.

Він додав, що міністри його партії обговорять з представниками інших політсил коаліції, чи залишатимуться вони тимчасовими членами уряду. Про можливість виходу соціал-демократів з коаліції Чолаку заявляв раніше.

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"Ця коаліція не є легітимною, оскільки її кандидат не вийшов у другий тур", – вважає Чолаку.

Нагадаємо в Румунії завершили підрахунок голосів у першому турі голосування на виборах президента. За його результатами у другий тур виходять кандидат від ультраправого "Альянсу за Союз румунів" Джордже Сіміон та незалежний кандидат Нікусор Дан.

Автор: 

вибори (6697) відставка (1466) Румунія (1166)


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Топ коментарі
+7
в мене таке враження що в румунії кацапи запустили серіал слуга народу.
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05.05.2025 19:55
+2
Капець.Я вже мовчу про Украіну.
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05.05.2025 19:47
+2
Посипалась Румунія
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05.05.2025 19:49
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Капець.Я вже мовчу про Украіну.
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05.05.2025 19:47 Відповісти
Посипалась Румунія
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05.05.2025 19:49 Відповісти
По ходу Придністров"я розширяється.
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05.05.2025 19:51 Відповісти
в мене таке враження що в румунії кацапи запустили серіал слуга народу.
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05.05.2025 19:55 Відповісти
Там знов були масовані кацапські кібератаки зранку 4-го числа. Якшо румуни не оберуть Дана, ЄС та Україну очікують доволі сумні події.
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05.05.2025 20:41 Відповісти
фе, геть не хрінпіду яваш вирок.
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05.05.2025 19:58 Відповісти
шо ви репетуєте чорт-симон пролітає в другому турі 100%
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05.05.2025 20:02 Відповісти
Румынию ждут тяжёлые времена, но народ сам выбирает себе такую судьбу, потом будут слёзы, а

возможно и кровь, но будет поздно.
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05.05.2025 20:11 Відповісти
Думаете будет революция?
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05.05.2025 20:49 Відповісти
Слово революция, после 1917 года, лично для меня, ругательное, в сегодняшнем дебильном мире

такое уже невозможно, пол мира утопает в крови без всяких революций.
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05.05.2025 21:01 Відповісти
Что то мамалыжники съехали с пути. Потянуло опять в совок. Не сладко Молдове станет если эта шваль победит на выборах. В кацапии конечно уже танцуют. Шанс победить есть у гавнюка этого. По западным сми проскакивает такая инфа и обоснованная. Надо было выборы сдвинуть дальше чуть. А то на волне влетят.
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05.05.2025 20:12 Відповісти
Они там и правда бедствуют. Нищета как у нас в90-е. В Болгарии тоже. Надоело терпеть. Болгария на очереди.
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05.05.2025 20:55 Відповісти
Навіть Ф-16 зараз не стануть підіймати в повітря, коли п@р@ша ракетами шарахне?
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05.05.2025 20:21 Відповісти
 
 