Прем’єр Румунії Чолаку йде у відставку на тлі результатів виборів
Румунський премʼєр-міністр і лідер Соціал-демократичної партії Румунії Марчел Чолаку заявив, що йде у відставку на тлі провальних для очолюваної ним коаліції результатів у першому турі виборів президента.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на G4Media.ro.
Після засідання керівництва Соціал-демократичної партії Румунії Чолаку оголосив, що ввечері 5 травня подасть у відставку з посади прем'єр-міністра.
Він додав, що міністри його партії обговорять з представниками інших політсил коаліції, чи залишатимуться вони тимчасовими членами уряду. Про можливість виходу соціал-демократів з коаліції Чолаку заявляв раніше.
"Ця коаліція не є легітимною, оскільки її кандидат не вийшов у другий тур", – вважає Чолаку.
Нагадаємо в Румунії завершили підрахунок голосів у першому турі голосування на виборах президента. За його результатами у другий тур виходять кандидат від ультраправого "Альянсу за Союз румунів" Джордже Сіміон та незалежний кандидат Нікусор Дан.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
возможно и кровь, но будет поздно.
такое уже невозможно, пол мира утопает в крови без всяких революций.