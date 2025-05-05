Прем’єр Румунії Чолаку йде у відставку на тлі результатів виборів

Румунський премʼєр-міністр і лідер Соціал-демократичної партії Румунії Марчел Чолаку заявив, що йде у відставку на тлі провальних для очолюваної ним коаліції результатів у першому турі виборів президента.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на G4Media.ro.

Після засідання керівництва Соціал-демократичної партії Румунії Чолаку оголосив, що ввечері 5 травня подасть у відставку з посади прем'єр-міністра.

Він додав, що міністри його партії обговорять з представниками інших політсил коаліції, чи залишатимуться вони тимчасовими членами уряду. Про можливість виходу соціал-демократів з коаліції Чолаку заявляв раніше.

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"Ця коаліція не є легітимною, оскільки її кандидат не вийшов у другий тур", – вважає Чолаку.

Нагадаємо в Румунії завершили підрахунок голосів у першому турі голосування на виборах президента. За його результатами у другий тур виходять кандидат від ультраправого "Альянсу за Союз румунів" Джордже Сіміон та незалежний кандидат Нікусор Дан.