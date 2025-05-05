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Новини Вибори президента в Румунії
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Вибори президента в Румунії: у другий тур пройшли ультраправий Сіміон та незалежний кандидат Дан

Вибори в Румунії

У Румунії завершили  підрахунок голосів у першому турі голосування на виборах президента. За  його результатами у другий тур виходять кандидат від ультраправого "Альянсу за Союз румунів" Джордже Сіміон та незалежний кандидат Нікусор Дан.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані опублікував вебсайт Preșența.roaep.ro.

Згідно із підрахунком 100% протоколів, Сіміон отримав 40,96 % голосів (за нього проголосували 3 862 404 виборців), Дан – 20,99 % (1 979 711 виборців).

Третій результат отримав кандидат від чинної влади Джордж Антонеску із 20,07 % (1 892 925 виборців).

Дан є чинним мером Бухареста, який обійняв цю посаду у 2020 році. Він має прозахідну позицію та підтримує Україну у російсько-українській війні.

Другий тур виборів має відбутися 18 травня.

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Автор: 

вибори (6694) Румунія (1166)


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Топ коментарі
+11
А потом, когда румыния станет такой же фашистской недостраной, как и быдлостан, народ будет говорить, а мы тут при чём?

Идёт страшная война, любому человеку, даже с одной извилиной, должно быть понятно, к чему приводит диктатура дебилов, но человечество не хочет учиться на чужих ошибках и преступлениях, оно хочет пройти через это лично.

Дальше опускаться некуда, тупик.
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05.05.2025 08:05
+8
тільки ще одної фіци з орбаном не вистачало
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05.05.2025 08:01
+6
То ж вони всі троє мають натяки від ***** про Закарпаття та Буковину. Мабуть всі троє поїдуть до мацкви на парад.
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05.05.2025 08:06
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тільки ще одної фіци з орбаном не вистачало
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05.05.2025 08:01 Відповісти
Погані новини - польські фермери і румунські ультра можуть перекрити нам дороги на Захід
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05.05.2025 08:05 Відповісти
А потом, когда румыния станет такой же фашистской недостраной, как и быдлостан, народ будет говорить, а мы тут при чём?

Идёт страшная война, любому человеку, даже с одной извилиной, должно быть понятно, к чему приводит диктатура дебилов, но человечество не хочет учиться на чужих ошибках и преступлениях, оно хочет пройти через это лично.

Дальше опускаться некуда, тупик.
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05.05.2025 08:05 Відповісти
ультраправий, це який?
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05.05.2025 08:06 Відповісти
Це 100% фашист.
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05.05.2025 08:26 Відповісти
для ультра лівого нормальний буде виглядати ультра правим
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05.05.2025 08:33 Відповісти
То ж вони всі троє мають натяки від ***** про Закарпаття та Буковину. Мабуть всі троє поїдуть до мацкви на парад.
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05.05.2025 08:06 Відповісти
А фашисти в Україні...
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05.05.2025 08:09 Відповісти
лапки та знак запитання пропустили.
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05.05.2025 08:28 Відповісти
Заметьте, какие страны и какая часть населения голосует: Венгрия, Словакия - страны бывшего соцлагеря, как и Восточная Германия, голосующая за пророссийскую Альтернативу для Германии. Я тоже не понимаю, как можно голосовать за пророссийских агентов, если народ в России бесправный и по уши в болоте экономически, а их орки убивают украинцев в центре Европы. У людей, наверно, ностальгия за крепкой рукой диктатора, концлагерями и полунищетой. Беззубость либералов приводит к власти агрессивных популистов.
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05.05.2025 08:13 Відповісти
А де ти побачив "беззубість" лібералів? В західних країнах вже давно ніякою демократією і не пахне.
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05.05.2025 08:19 Відповісти
Ні.
Якби демократії не було, ніякі ультраправі до влади б не приходили, бо стабільно б зберігались діючі режими (як в БРСР, росії, Венесуелі).
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05.05.2025 08:44 Відповісти
А вони і зберігаються. Якщо перемагає кандидат не з владного кодла - вигадати привід не допустити його до виборів або визнати вибори недійсними. Мінімум 3 приклади (Румунія, Франція і Німеччина) вже є. Цікаво, що на цей раз вигадає румунська влада? Знов кацапи в тік-току примусили румунів неправильно проголосувати чи щось інше?
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05.05.2025 08:54 Відповісти
Цього разу вони вже нічого не вигадають. Він переможе.
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05.05.2025 08:54 Відповісти
Як можна? Так як і в Україні. Напи**діли дібілам про 4000 доларів зарплати та про рахунки в банках за корисні копалини та повітря.
А дібілів в суспільстві 76%.
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05.05.2025 08:23 Відповісти
Так. І дебіли до цих пір наярюють на популіста. Наче на ньому світ клином зійшовся...
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05.05.2025 08:28 Відповісти
А що тут понімать , не зря москалі стільки коштів вкладають в пропаганду. В їх, східноєвропейському спотвореному світогляді, росія останній оплот здорового глузду та традиційних цінностей. А в Україні кругом ЛГБТ та репресії проти церкви.
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05.05.2025 09:17 Відповісти
"Він має прозахідну позицію"

Тому і отримав копняка. Бо виборці хочуть президента з прорумунською позицією.
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05.05.2025 08:17 Відповісти
Прорашистська позиція.
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05.05.2025 08:28 Відповісти
Якщо виборцям хочеться прорумунської позиції - вони мають відмовитися від членства їхньої країни в Євросоюзі і НАТО . Всього лиш .
Але ж ні . Хитрожопим виборцям хочеться і рибку з'їсти , і ...... ! А так не буває . І обирати треба буде щось одне .
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05.05.2025 08:38 Відповісти
Саме так. Країни з найвищим рівнем життя - не члени ЄС. А НАТО до рівня життя ніяким боком не відноситься.
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05.05.2025 08:47 Відповісти
рівень життя у Франції, Німеччині, Швеції нижчий за рівень життя у Беларусі чи в мордорі? Ти забрахався, "британська "мокша
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05.05.2025 08:57 Відповісти
Європейські країни з найвищим рівнем життя - Швейцарія, Норвегія, Ісландія - не члени ЄС. Вчи матчастину, щирий українець. Не ганьбись перед мокшами своєю тупістю.
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05.05.2025 09:02 Відповісти
Трохи нижче у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F рейтингу Данія та Швеція. Відстають на 0.2 бали. Вони в ЄС.
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05.05.2025 09:06 Відповісти
Саме так. В першій десятці всого 3 країни-члени ЄС. І так, я категоричний противник вступу України до ЄС. Україна - багата ресурсами країна з величезними можливостями і потенціалом. Яка цілком може забезпечити не лише себе. І ніякі дядьки в Брюсселі не повинні за неї нічого вирішувати, чим їй займатись, що і в якій кількості виробляти чи вирощувати, куди і що продавати, де і що купувати.
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05.05.2025 09:17 Відповісти
Україна - багата ресурсами країна з величезними можливостями і потенціалом. Яка цілком може забезпечити не лише себе.
Тільки не можу зрозуміти, в якому тут місці сміятись найбільше.
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05.05.2025 09:20 Відповісти
не витрачайте час на зебілом покусаного VPN-щика.
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05.05.2025 09:28 Відповісти
Вийди на вулицю і озирнись навколо. Зайди в супермаркет і подивись на черги до кас. З чого тут сміятись? Українці не бідують навіть під час війни. Ще й на ЗСУ нормально донатять. В твоїй багатій Європі, якби вона опинилась в такій ситуації, вже б давно хліб по картках отримували і за пайок працювали.
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05.05.2025 09:31 Відповісти
Тобто реально ЗЕвлада у ЄС не збирається.
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05.05.2025 09:38 Відповісти
Швейцарія міжнародна скарбниця. Їй сам бог велів. Норвегія не є членом ЄС тільки через питання рибного промислу. Щодо Ісландії це все тимчасо. Шенген зона вільної торгівлі зроблять своє. А твоя параша буде ягель жерти та дупи реп'яхом піддтіряти
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05.05.2025 09:18 Відповісти
Відмазки можна ліпити які завгодно. Але і ВБ недарма з ЄС звалила. Бо нема там нічого доброго.
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05.05.2025 09:25 Відповісти
Мова не про рівень життя , а про - позицію . Тому сюди входить і НАТО .
Якщо ти хочеш бути в союзі ( економічному чи військовому - без різниці ) то маєш і жити по правилам того союзу , і триматись позиції союзу . Самодіяльності тут не місце .
А якщо ж хочеш жити по якимсь - своїм правилам - тебе в союзі ніхто не тримає . Двері відчинені .
До речі в Румунії рівень життя - так собі ! Тому згідно вашої логіки - про прорумунську позицію їм думати ще зарано .
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05.05.2025 09:05 Відповісти
Популізм перемагає! Нажаль усі люди одинакові, що їм в ті дурні голови запихнуть , то і буде!
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05.05.2025 08:24 Відповісти
це зовсім не популізм, бо не про 4000$ тупорилим вчителям, що на це повелися пропонує, а: https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/rumuniya-na-porozi-kardinalnih-zmin-yaki-zagrozi-chekayut-evropu-ta-ukrainu.htm Джордже Сіміон, ультраправий, прососійський кандидат - лідер націоналістичної партії AUR, який виступає проти підтримки України у війні з РФ. Президент Румунії - глава держави та головнокомандувач збройних сил країни. Він обирається на 5 років і має значні повноваження в питаннях національної безпеки та зовнішньої політики. В Україні Сіміона оголошено персоною нон грата, як і у Молдові. Він вже пообіцяв зайняти більш жорстку позицію щодо ЄС та НАТО і у разі обрання президентом призупинить військову допомогу Україні. ...його політичної сили почали експлуатувати тематику Великої Румунії, зазіхаючи на території, які зараз належать Україні, які належать Республіці Молдови, мовляв, "без цих земель, без об'єднання Румунія ніколи не стане повноцінною державою".
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05.05.2025 08:37 Відповісти
Он не пророссийский и он за обьедениение Молдовы и Румынии отчего у русских сразу писька падает ))
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05.05.2025 09:01 Відповісти
хоча б, перечитайте те, на що відповідаєте.
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05.05.2025 09:10 Відповісти
Де ти бачив демократію?
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05.05.2025 08:48 Відповісти
Лидер гонки человек ратующий за объединение Румынии и Молдовы. Да, он правый как и его партия но это не мешает ему активно работать в политике
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05.05.2025 08:59 Відповісти
Це не Джорджеску, проти нього вже методи не застосуєш. Він і його партія - уособлення політичних трендів. Тому переможе.
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05.05.2025 09:02 Відповісти
Попросту кажучи, формує той самий ультраправий тренд, з яким вже не впораєшся баном окремих кандидатів. Забаниш одного - одразу вигулькне інший, чи то від москви, чи то місцевий самородок. Люди хочуть їх бачити у владі.
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05.05.2025 09:27 Відповісти
 
 