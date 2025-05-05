Вибори президента в Румунії: у другий тур пройшли ультраправий Сіміон та незалежний кандидат Дан
У Румунії завершили підрахунок голосів у першому турі голосування на виборах президента. За його результатами у другий тур виходять кандидат від ультраправого "Альянсу за Союз румунів" Джордже Сіміон та незалежний кандидат Нікусор Дан.
Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані опублікував вебсайт Preșența.roaep.ro.
Згідно із підрахунком 100% протоколів, Сіміон отримав 40,96 % голосів (за нього проголосували 3 862 404 виборців), Дан – 20,99 % (1 979 711 виборців).
Третій результат отримав кандидат від чинної влади Джордж Антонеску із 20,07 % (1 892 925 виборців).
Дан є чинним мером Бухареста, який обійняв цю посаду у 2020 році. Він має прозахідну позицію та підтримує Україну у російсько-українській війні.
Другий тур виборів має відбутися 18 травня.
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Идёт страшная война, любому человеку, даже с одной извилиной, должно быть понятно, к чему приводит диктатура дебилов, но человечество не хочет учиться на чужих ошибках и преступлениях, оно хочет пройти через это лично.
Дальше опускаться некуда, тупик.
Якби демократії не було, ніякі ультраправі до влади б не приходили, бо стабільно б зберігались діючі режими (як в БРСР, росії, Венесуелі).
А дібілів в суспільстві 76%.
Тому і отримав копняка. Бо виборці хочуть президента з прорумунською позицією.
Але ж ні . Хитрожопим виборцям хочеться і рибку з'їсти , і ...... ! А так не буває . І обирати треба буде щось одне .
Тільки не можу зрозуміти, в якому тут місці сміятись найбільше.
Якщо ти хочеш бути в союзі ( економічному чи військовому - без різниці ) то маєш і жити по правилам того союзу , і триматись позиції союзу . Самодіяльності тут не місце .
А якщо ж хочеш жити по якимсь - своїм правилам - тебе в союзі ніхто не тримає . Двері відчинені .
До речі в Румунії рівень життя - так собі ! Тому згідно вашої логіки - про прорумунську позицію їм думати ще зарано .