Вибори президента в Румунії: у другий тур пройшли ультраправий Сіміон та незалежний кандидат Дан

У Румунії завершили підрахунок голосів у першому турі голосування на виборах президента. За його результатами у другий тур виходять кандидат від ультраправого "Альянсу за Союз румунів" Джордже Сіміон та незалежний кандидат Нікусор Дан.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані опублікував вебсайт Preșența.roaep.ro.

Згідно із підрахунком 100% протоколів, Сіміон отримав 40,96 % голосів (за нього проголосували 3 862 404 виборців), Дан – 20,99 % (1 979 711 виборців).

Третій результат отримав кандидат від чинної влади Джордж Антонеску із 20,07 % (1 892 925 виборців).

Дан є чинним мером Бухареста, який обійняв цю посаду у 2020 році. Він має прозахідну позицію та підтримує Україну у російсько-українській війні.

Другий тур виборів має відбутися 18 травня.

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