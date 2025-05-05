Выборы президента в Румынии: во второй тур прошли ультраправый Симион и независимый кандидат Дан

В Румынии завершили подсчет голосов в первом туре голосования на выборах президента. По его результатам во второй тур выходят кандидат от ультраправого "Альянса за Союз румын" Джордже Симион и независимый кандидат Никусор Дан.

Как информирует Цензор.НЕТ, такие данные опубликовал вебсайт Preșența.roaep.ro.

Согласно подсчету 100% протоколов, Симион получил 40,96 % голосов (за него проголосовали 3 862 404 избирателей), Дан - 20,99 % (1 979 711 избирателей).

Третий результат получил кандидат от действующей власти Джордж Антонеску с 20,07 % (1 892 925 избирателей).

Дан является действующим мэром Бухареста, который занял эту должность в 2020 году. Он имеет прозападную позицию и поддерживает Украину в российско-украинской войне.

Второй тур выборов должен состояться 18 мая.

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