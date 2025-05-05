Выборы президента в Румынии: во второй тур прошли ультраправый Симион и независимый кандидат Дан
В Румынии завершили подсчет голосов в первом туре голосования на выборах президента. По его результатам во второй тур выходят кандидат от ультраправого "Альянса за Союз румын" Джордже Симион и независимый кандидат Никусор Дан.
Как информирует Цензор.НЕТ, такие данные опубликовал вебсайт Preșența.roaep.ro.
Согласно подсчету 100% протоколов, Симион получил 40,96 % голосов (за него проголосовали 3 862 404 избирателей), Дан - 20,99 % (1 979 711 избирателей).
Третий результат получил кандидат от действующей власти Джордж Антонеску с 20,07 % (1 892 925 избирателей).
Дан является действующим мэром Бухареста, который занял эту должность в 2020 году. Он имеет прозападную позицию и поддерживает Украину в российско-украинской войне.
Второй тур выборов должен состояться 18 мая.
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Идёт страшная война, любому человеку, даже с одной извилиной, должно быть понятно, к чему приводит диктатура дебилов, но человечество не хочет учиться на чужих ошибках и преступлениях, оно хочет пройти через это лично.
Дальше опускаться некуда, тупик.
Якби демократії не було, ніякі ультраправі до влади б не приходили, бо стабільно б зберігались діючі режими (як в БРСР, росії, Венесуелі).
А дібілів в суспільстві 76%.
Тому і отримав копняка. Бо виборці хочуть президента з прорумунською позицією.
Але ж ні . Хитрожопим виборцям хочеться і рибку з'їсти , і ...... ! А так не буває . І обирати треба буде щось одне .
Тільки не можу зрозуміти, в якому тут місці сміятись найбільше.
Якщо ти хочеш бути в союзі ( економічному чи військовому - без різниці ) то маєш і жити по правилам того союзу , і триматись позиції союзу . Самодіяльності тут не місце .
А якщо ж хочеш жити по якимсь - своїм правилам - тебе в союзі ніхто не тримає . Двері відчинені .
До речі в Румунії рівень життя - так собі ! Тому згідно вашої логіки - про прорумунську позицію їм думати ще зарано .