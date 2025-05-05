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Новости Выборы президента в Румынии
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Выборы президента в Румынии: во второй тур прошли ультраправый Симион и независимый кандидат Дан

Выборы в Румынии

В Румынии завершили подсчет голосов в первом туре голосования на выборах президента. По его результатам во второй тур выходят кандидат от ультраправого "Альянса за Союз румын" Джордже Симион и независимый кандидат Никусор Дан.

Как информирует Цензор.НЕТ, такие данные опубликовал вебсайт Preșența.roaep.ro.

Согласно подсчету 100% протоколов, Симион получил 40,96 % голосов (за него проголосовали 3 862 404 избирателей), Дан - 20,99 % (1 979 711 избирателей).

Третий результат получил кандидат от действующей власти Джордж Антонеску с 20,07 % (1 892 925 избирателей).

Дан является действующим мэром Бухареста, который занял эту должность в 2020 году. Он имеет прозападную позицию и поддерживает Украину в российско-украинской войне.

Второй тур выборов должен состояться 18 мая.

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Автор: 

выборы (24733) Румыния (1093)


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Топ комментарии
+11
А потом, когда румыния станет такой же фашистской недостраной, как и быдлостан, народ будет говорить, а мы тут при чём?

Идёт страшная война, любому человеку, даже с одной извилиной, должно быть понятно, к чему приводит диктатура дебилов, но человечество не хочет учиться на чужих ошибках и преступлениях, оно хочет пройти через это лично.

Дальше опускаться некуда, тупик.
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05.05.2025 08:05
+8
тільки ще одної фіци з орбаном не вистачало
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05.05.2025 08:01
+6
То ж вони всі троє мають натяки від ***** про Закарпаття та Буковину. Мабуть всі троє поїдуть до мацкви на парад.
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05.05.2025 08:06
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тільки ще одної фіци з орбаном не вистачало
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05.05.2025 08:01 Ответить
Погані новини - польські фермери і румунські ультра можуть перекрити нам дороги на Захід
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05.05.2025 08:05 Ответить
А потом, когда румыния станет такой же фашистской недостраной, как и быдлостан, народ будет говорить, а мы тут при чём?

Идёт страшная война, любому человеку, даже с одной извилиной, должно быть понятно, к чему приводит диктатура дебилов, но человечество не хочет учиться на чужих ошибках и преступлениях, оно хочет пройти через это лично.

Дальше опускаться некуда, тупик.
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05.05.2025 08:05 Ответить
ультраправий, це який?
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05.05.2025 08:06 Ответить
Це 100% фашист.
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05.05.2025 08:26 Ответить
для ультра лівого нормальний буде виглядати ультра правим
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05.05.2025 08:33 Ответить
То ж вони всі троє мають натяки від ***** про Закарпаття та Буковину. Мабуть всі троє поїдуть до мацкви на парад.
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05.05.2025 08:06 Ответить
А фашисти в Україні...
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05.05.2025 08:09 Ответить
лапки та знак запитання пропустили.
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05.05.2025 08:28 Ответить
Заметьте, какие страны и какая часть населения голосует: Венгрия, Словакия - страны бывшего соцлагеря, как и Восточная Германия, голосующая за пророссийскую Альтернативу для Германии. Я тоже не понимаю, как можно голосовать за пророссийских агентов, если народ в России бесправный и по уши в болоте экономически, а их орки убивают украинцев в центре Европы. У людей, наверно, ностальгия за крепкой рукой диктатора, концлагерями и полунищетой. Беззубость либералов приводит к власти агрессивных популистов.
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05.05.2025 08:13 Ответить
А де ти побачив "беззубість" лібералів? В західних країнах вже давно ніякою демократією і не пахне.
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05.05.2025 08:19 Ответить
Ні.
Якби демократії не було, ніякі ультраправі до влади б не приходили, бо стабільно б зберігались діючі режими (як в БРСР, росії, Венесуелі).
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05.05.2025 08:44 Ответить
А вони і зберігаються. Якщо перемагає кандидат не з владного кодла - вигадати привід не допустити його до виборів або визнати вибори недійсними. Мінімум 3 приклади (Румунія, Франція і Німеччина) вже є. Цікаво, що на цей раз вигадає румунська влада? Знов кацапи в тік-току примусили румунів неправильно проголосувати чи щось інше?
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05.05.2025 08:54 Ответить
Цього разу вони вже нічого не вигадають. Він переможе.
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05.05.2025 08:54 Ответить
Як можна? Так як і в Україні. Напи**діли дібілам про 4000 доларів зарплати та про рахунки в банках за корисні копалини та повітря.
А дібілів в суспільстві 76%.
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05.05.2025 08:23 Ответить
Так. І дебіли до цих пір наярюють на популіста. Наче на ньому світ клином зійшовся...
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05.05.2025 08:28 Ответить
А що тут понімать , не зря москалі стільки коштів вкладають в пропаганду. В їх, східноєвропейському спотвореному світогляді, росія останній оплот здорового глузду та традиційних цінностей. А в Україні кругом ЛГБТ та репресії проти церкви.
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05.05.2025 09:17 Ответить
"Він має прозахідну позицію"

Тому і отримав копняка. Бо виборці хочуть президента з прорумунською позицією.
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05.05.2025 08:17 Ответить
Прорашистська позиція.
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05.05.2025 08:28 Ответить
Якщо виборцям хочеться прорумунської позиції - вони мають відмовитися від членства їхньої країни в Євросоюзі і НАТО . Всього лиш .
Але ж ні . Хитрожопим виборцям хочеться і рибку з'їсти , і ...... ! А так не буває . І обирати треба буде щось одне .
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05.05.2025 08:38 Ответить
Саме так. Країни з найвищим рівнем життя - не члени ЄС. А НАТО до рівня життя ніяким боком не відноситься.
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05.05.2025 08:47 Ответить
рівень життя у Франції, Німеччині, Швеції нижчий за рівень життя у Беларусі чи в мордорі? Ти забрахався, "британська "мокша
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05.05.2025 08:57 Ответить
Європейські країни з найвищим рівнем життя - Швейцарія, Норвегія, Ісландія - не члени ЄС. Вчи матчастину, щирий українець. Не ганьбись перед мокшами своєю тупістю.
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05.05.2025 09:02 Ответить
Трохи нижче у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F рейтингу Данія та Швеція. Відстають на 0.2 бали. Вони в ЄС.
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05.05.2025 09:06 Ответить
Саме так. В першій десятці всого 3 країни-члени ЄС. І так, я категоричний противник вступу України до ЄС. Україна - багата ресурсами країна з величезними можливостями і потенціалом. Яка цілком може забезпечити не лише себе. І ніякі дядьки в Брюсселі не повинні за неї нічого вирішувати, чим їй займатись, що і в якій кількості виробляти чи вирощувати, куди і що продавати, де і що купувати.
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05.05.2025 09:17 Ответить
Україна - багата ресурсами країна з величезними можливостями і потенціалом. Яка цілком може забезпечити не лише себе.
Тільки не можу зрозуміти, в якому тут місці сміятись найбільше.
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05.05.2025 09:20 Ответить
Швейцарія міжнародна скарбниця. Їй сам бог велів. Норвегія не є членом ЄС тільки через питання рибного промислу. Щодо Ісландії це все тимчасо. Шенген зона вільної торгівлі зроблять своє. А твоя параша буде ягель жерти та дупи реп'яхом піддтіряти
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05.05.2025 09:18 Ответить
Мова не про рівень життя , а про - позицію . Тому сюди входить і НАТО .
Якщо ти хочеш бути в союзі ( економічному чи військовому - без різниці ) то маєш і жити по правилам того союзу , і триматись позиції союзу . Самодіяльності тут не місце .
А якщо ж хочеш жити по якимсь - своїм правилам - тебе в союзі ніхто не тримає . Двері відчинені .
До речі в Румунії рівень життя - так собі ! Тому згідно вашої логіки - про прорумунську позицію їм думати ще зарано .
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05.05.2025 09:05 Ответить
Популізм перемагає! Нажаль усі люди одинакові, що їм в ті дурні голови запихнуть , то і буде!
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05.05.2025 08:24 Ответить
це зовсім не популізм, бо не про 4000$ тупорилим вчителям, що на це повелися пропонує, а: https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/rumuniya-na-porozi-kardinalnih-zmin-yaki-zagrozi-chekayut-evropu-ta-ukrainu.htm Джордже Сіміон, ультраправий, прососійський кандидат - лідер націоналістичної партії AUR, який виступає проти підтримки України у війні з РФ. Президент Румунії - глава держави та головнокомандувач збройних сил країни. Він обирається на 5 років і має значні повноваження в питаннях національної безпеки та зовнішньої політики. В Україні Сіміона оголошено персоною нон грата, як і у Молдові. Він вже пообіцяв зайняти більш жорстку позицію щодо ЄС та НАТО і у разі обрання президентом призупинить військову допомогу Україні. ...його політичної сили почали експлуатувати тематику Великої Румунії, зазіхаючи на території, які зараз належать Україні, які належать Республіці Молдови, мовляв, "без цих земель, без об'єднання Румунія ніколи не стане повноцінною державою".
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05.05.2025 08:37 Ответить
Он не пророссийский и он за обьедениение Молдовы и Румынии отчего у русских сразу писька падает ))
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05.05.2025 09:01 Ответить
хоча б, перечитайте те, на що відповідаєте.
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05.05.2025 09:10 Ответить
слабость демократий состоит в том -что в ихнюю внутреннюю политику могут залезть любые иностранные спец.службы и проводить спокойно информационно-диверсионную деятельность - и местная контр. разведка и безопасность не могут выйти за рамки законов -чтобы обезвредить иностранное вмешательство -а в диктатурах все просто - все уничтожается -убивается -подставляется и ликвидируется без всяких законов и рамочных правил
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05.05.2025 08:44 Ответить
Де ти бачив демократію?
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05.05.2025 08:48 Ответить
Лидер гонки человек ратующий за объединение Румынии и Молдовы. Да, он правый как и его партия но это не мешает ему активно работать в политике
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05.05.2025 08:59 Ответить
Це не Джорджеску, проти нього вже методи не застосуєш. Він і його партія - уособлення політичних трендів. Тому переможе.
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05.05.2025 09:02 Ответить
 
 