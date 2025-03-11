Джорджеску остаточно заборонили балотуватись у президенти Румунії

У вівторок, 11 березня, Конституційний суд Румунії відхилив усі скарги на рішення Центральної виборчої ради не допускати проросійського Келіна Джорджеску на президентські вибори у травні.

Про це пише News.ro, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Конституційний суд країни розглянув 12 скарг на рішення ЦВК про відхилення кандидатури Келіна Джорджеску та одноголосно їх відхилиа. Тепер політик не зможе балотуватися на вибори президента в травні.

Також ЗМІ повідомляє, що судді відхилили скарги на реєстрацію незалежного кандидата в президенти Румунії, мера Бухареста Нікушора Дана. Це, навпаки, дозволить йому подати свою кандидатуру на вибори.

Вибори в Румунії

Нагадаємо, 24 листопада 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів.

До другого туру, який пройде 8 грудня, вийшли Келін Джорджеску (22,95%) та Олена Ласконі (19,17%).

Вища Рада безпеки країни повідомила, що Румунія була мішенню "агресивних гібридних російських атак" під час президентських виборів в країні.

Конституційний суд скасував результати першого туру президентських виборів у Румунії.

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