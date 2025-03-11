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Новини Вибори президента в Румунії
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Джорджеску остаточно заборонили балотуватись у президенти Румунії

Джорджеску остаточно заборонити балотуватись у президенти Румунії

У вівторок, 11 березня, Конституційний суд Румунії відхилив усі скарги на рішення Центральної виборчої ради не допускати проросійського Келіна Джорджеску на президентські вибори у травні.

Про це пише News.ro, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Конституційний суд країни розглянув 12 скарг на рішення ЦВК про відхилення кандидатури Келіна Джорджеску та одноголосно їх відхилиа. Тепер політик не зможе балотуватися на вибори президента в травні.

Також ЗМІ повідомляє, що судді відхилили скарги на реєстрацію незалежного кандидата в президенти Румунії, мера Бухареста Нікушора Дана. Це, навпаки, дозволить йому подати свою кандидатуру на вибори.

Вибори в Румунії

Нагадаємо, 24 листопада 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів.

До другого туру, який пройде 8 грудня, вийшли Келін Джорджеску (22,95%) та Олена Ласконі (19,17%).

Вища Рада безпеки країни повідомила, що Румунія була мішенню "агресивних гібридних російських атак" під час президентських виборів в країні.

Конституційний суд скасував результати першого туру президентських виборів у Румунії.

Читайте також: ЦВК Румунії відхилила кандидатуру Джорджеску на президентських виборах

Автор: 

вибори (6683) Румунія (1156)


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Топ коментарі
+15
Добре обламали роги прорашистському підору! АДН приготуватися!
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11.03.2025 20:20
+13
Порошенко вів Україну до демократії, але ж бидлу Сраліна подавай.
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11.03.2025 20:23
+12
На московії буде траур, деньог вони, чимало ввалили у свою агентуру, щоб нагадити Румунії, а воно, он, як неловко вийшло!!
Ну, тепер гладитимуть у Молодові, щоб як у Грузії, свого йолопа посадити, щоб гадив своїм!!
Молодці Румуни!!
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11.03.2025 20:34
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11.03.2025 20:17 Відповісти
Амен Альтернативі для Румунії !

.
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11.03.2025 23:23 Відповісти
Джорджеску, Дутен Пула
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11.03.2025 20:19 Відповісти
Порошенко вів Україну до демократії, але ж бидлу Сраліна подавай.
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11.03.2025 20:23 Відповісти
Де́мос (дав.-гр. δῆμος) - вільне населення (НЕ РАБИ)!
Демократія - влада вільного населення (НЕ РАБІВ)!
2019-року виявилось, що демосу в нас меньшість, більшість (73%) тупоголове рабське бидло.
Перепрошую, які тут претензії до Порошенка?!
Ти вже не перший раз тут то висираєш. З одного боку ти про захист демократії, а з другого, перепрошую, тобі до психіатрів, а чи як?
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11.03.2025 20:52 Відповісти
Зроби етнічні чистки, якщо претензії до населення, а не до еліти.
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11.03.2025 20:56 Відповісти
Етнічні? Придурку, мова не про етнос, а про психіатрію. А тут тебе, хіба, лікувати треба, довбню. Тобі б до лікарів.
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11.03.2025 21:03 Відповісти
Все правильно він каже. Неправильних українців - в табори. А правильні хай будують правильну країну.
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11.03.2025 21:11 Відповісти
А неправильні самі лікуватись не хочуть? Мозок ввімкнути, до тями прийти? ні? Невиліковно?
От взяти і подумати (аж смішно, думати), які ж то наслідки па-пріколу і хоть поржать? Нарешті втямити, що то все наслідки того!
Чи ні, то невиліковно... в тебе нік навіть відповідний, невиліковний...
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11.03.2025 21:22 Відповісти
А ввімкнути мозок, прийти до тями, і зрозуміти, чому українці так проголосували? Ні? То перечитай новини 7 - 8 - річної давнини і коментарі до них, хоча б тут, на Цензорі. Може, освіжиш пам"ять і щось зрозумієш. Якщо ні - тобі пряма дорога на лікування.
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11.03.2025 21:44 Відповісти
Раби тут ні до чого. Раби зараз - то кудись в кндр чи рф.
Проблема не в рабах, а в різниці між δῆμος та ὄχλος, але це в навіть в "світових демократіях" далеко не всі розуміють.
Це я до того, що далеко не всі вільні були δῆμος й мали змали змогу визначати долю свого міста-держави на агорі. Але це - історія... Яка ніколи нікого нічому не навчила.
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11.03.2025 21:50 Відповісти
п'ять років вів до "демократії" член партії регіонів. вів, вів так і не привів. не вистачило? може пороху? чи бажання?
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11.03.2025 20:30 Відповісти
Брата з`їв, збагатився в 100500, ліпєцкая хфабріка...
От скажи, а що, лікування не допомагає? А що так, уколи заслабкі, яи ти від санітарів бігаш?
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11.03.2025 21:06 Відповісти
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11.03.2025 21:40 Відповісти
73 відсотки галасавали па пріколу, було весело
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11.03.2025 20:35 Відповісти
я завжди був проти порошенка, починаючи з Помаранчової. але вже набридло!
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11.03.2025 20:29 Відповісти
Зато клоун виконав
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11.03.2025 20:42 Відповісти
Було 32 кпандидати а вибрали холуї блазня
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11.03.2025 20:43 Відповісти
39
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11.03.2025 20:46 Відповісти
То ж треба, як тебе. Цікаво, а від чого в тебе так, напевно щось забористе... Щось з тяжких...
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11.03.2025 20:45 Відповісти
Не, ти серйозно про Тимошенко? Про ту, яка орала на всю ВР України. Жодного пострілу в кацапа в Криму (зельоного чєловєчка), бо тоді війна з кацапами точно ! Нам би тоді з цією *********** підстілкою точно бути губернією параши.
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11.03.2025 22:29 Відповісти
НЕБРЕШИ.
ТЕПЕР ВЖЕ Й ТУРЧИНОВ ВИЗНАВ ШО НЕ ТІМОШЕНКО ЙОМУ ЗАБОРОНИЛА ЗАХИЩАТИ КРИМ, А ГОЛОВА ВАШИНГТОНСЬКОГО ОБКОМУ, ЛАУРЕАТ НОБЕЛЄВСЬКОЇ ПРЕМІЇ МИРУ ОБАМА.
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12.03.2025 09:50 Відповісти
Хто така Тимошенко, щоб наказувати щось комусь ? ! Проте волала НУ дуже гучно. Так не хотіла війни ! Щодо Турчинова. Мене на понти не треба брати. Він розумний політик, щоб нісенітницю нести десь. Ну, а якщо покажеш посилання, то я б з задоволенням почитав би.
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12.03.2025 14:46 Відповісти
Добре обламали роги прорашистському підору! АДН приготуватися!
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11.03.2025 20:20 Відповісти
Там ще є один - Джордже Сіміон, відкритий фашист, що закликає спалити суддів КС.
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11.03.2025 21:04 Відповісти
Чудово! Ось причина і йому заборонити брати участь у виборах!
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11.03.2025 21:11 Відповісти
Ви мали на увазі кремлівську шістку Джорджеску?)
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11.03.2025 20:44 Відповісти
Ти того, щось заспокійле прийми, а то ж до ранку далеко, всяке трапитись може...
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11.03.2025 21:08 Відповісти
то - потужні геополітики! не звертай увагу! їх , вовочка, так привчив бути чиїмись ручними песиками, що навіть думки не виникає, що може бути прорумунський, прословацький, чи , не дай Бог проукраїнський політик.
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11.03.2025 21:47 Відповісти
Пошел нах, кацапсина!
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11.03.2025 23:57 Відповісти
Заголовок новини трохи по дебільному написаний: "Джорджеску остаточно заборонити балотуватись у президенти Румунії"
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11.03.2025 20:21 Відповісти
Просто помилка орфографічна. Мало бути і с коро буде ЗАБОРОНИЛИ. Молодці румуни!
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11.03.2025 20:31 Відповісти
Вообще то да Вэнс в этом случае прав и запрещение человеку кем бы он не был и каких взглядов не придерживался баллотироваться на выборах это грубое нарушение конституционных прав и свобод этого человека и демократии .Вряд ли бы он выиграл эти выборы но все же у нас ведь разрешили Белецкому и его корпусу принимать участие в выборах
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11.03.2025 20:53 Відповісти
Венс це міг запросто вказати педофілу путіну
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11.03.2025 21:00 Відповісти
Дебілоїде, а не здається тобі, що головний корінь біди в системі виборів, коли до виборчих скриньок допускається будь-яка тупа скотина з паспортом, а голос професора філософії рівний голосам наркомана чи спитого алкоголіка, які легко купити за пляшку шмурдяка чи дозу дурі?
Якби про таку "демократію" хтось зміг розказати античним афінянам, вони б мабуть луснули від сміху.
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11.03.2025 21:14 Відповісти
Що, почнемо ділити українців на сорти? Може, треба ще і стерилізувати тих, хто голосує не за твого ідола? А не доведеться тоді вищати "А нас за що?"
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11.03.2025 21:48 Відповісти
Магівці в ярості! Це ж порушення основ "демократії"
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11.03.2025 20:21 Відповісти
Не демократії, а дєрьмакратії!
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11.03.2025 20:29 Відповісти
вершина демократії!)
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11.03.2025 20:23 Відповісти
вершина була з Чаушеску. у прокацапських діячів все ще попереду
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11.03.2025 20:27 Відповісти
може, прорумунських? чи, думаєте, як у нас - проукраїнських в природі не існує?
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11.03.2025 21:48 Відповісти
В Україні проукраїнських кандидатів в президенти нема. Всі або проросійські, або проєвропейські, дивлячись, яке олігархічне угруповання він представляє.
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11.03.2025 21:53 Відповісти
так отож!
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11.03.2025 22:41 Відповісти
Шеф, всьо пропало!
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11.03.2025 20:23 Відповісти
От таки ж румуни - нарід притомний.
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11.03.2025 20:27 Відповісти
Молодці румуни, треба було тут в 2019 так владі діяти.
Дивись 13 млн дебілів що переглянувши дебільний серіальчик не угробили б країну.
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11.03.2025 20:27 Відповісти
трампісти, ваш вихід.

розкажіть, як це недемократично, як глобалісти обманулі, кінулі , простий румунський народ .
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11.03.2025 20:28 Відповісти
BRAVO !!!
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11.03.2025 20:33 Відповісти
На московії буде траур, деньог вони, чимало ввалили у свою агентуру, щоб нагадити Румунії, а воно, он, як неловко вийшло!!
Ну, тепер гладитимуть у Молодові, щоб як у Грузії, свого йолопа посадити, щоб гадив своїм!!
Молодці Румуни!!
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11.03.2025 20:34 Відповісти
там, зеленський в юбці, майка, сама потужно гадить своєму народові
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11.03.2025 22:43 Відповісти
Це оголтєлая русофобія!
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11.03.2025 20:36 Відповісти
Був би третім у компанії орбана і фіцо
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11.03.2025 20:37 Відповісти
А як не допустити до виборів зєлєнєску?
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11.03.2025 20:41 Відповісти
Як казав Бісмарк, для такого експерименту потрібно підшукати країну, яку не шкода.
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11.03.2025 21:17 Відповісти
І тік-ток йому у сраку.
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11.03.2025 21:17 Відповісти
Якщо кілька публікацій в тік-току здатні визначити вибір половини населення, значить, в тій країні все не зовсім добре.
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11.03.2025 21:59 Відповісти
У цьому житті багато парадоксів. В срср анекдоти про брєжнєва розповідали, а зараз совкодрочери ностальгують: "а помніш"..
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11.03.2025 22:42 Відповісти
Може, це тому, що за 33 роки замість "другої Франції" побудували "країну мрій", з якої, чомусь, населення тікає мільйонами?..
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11.03.2025 22:49 Відповісти
Москальського шакала загнали в стійло.
А ось з квартальним зеленим шакалом у 2019 забули...
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11.03.2025 21:59 Відповісти
Ура!
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11.03.2025 22:32 Відповісти
Повага для румун. Обрубали крила путінскому яструбу. Показали Світу, що прихильність до демократії перемогає брудні гроши кацапського холуя.
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11.03.2025 23:47 Відповісти
 
 