Джорджеску остаточно заборонили балотуватись у президенти Румунії
У вівторок, 11 березня, Конституційний суд Румунії відхилив усі скарги на рішення Центральної виборчої ради не допускати проросійського Келіна Джорджеску на президентські вибори у травні.
Про це пише News.ro, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Конституційний суд країни розглянув 12 скарг на рішення ЦВК про відхилення кандидатури Келіна Джорджеску та одноголосно їх відхилиа. Тепер політик не зможе балотуватися на вибори президента в травні.
Також ЗМІ повідомляє, що судді відхилили скарги на реєстрацію незалежного кандидата в президенти Румунії, мера Бухареста Нікушора Дана. Це, навпаки, дозволить йому подати свою кандидатуру на вибори.
Вибори в Румунії
Нагадаємо, 24 листопада 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів.
До другого туру, який пройде 8 грудня, вийшли Келін Джорджеску (22,95%) та Олена Ласконі (19,17%).
Вища Рада безпеки країни повідомила, що Румунія була мішенню "агресивних гібридних російських атак" під час президентських виборів в країні.
Конституційний суд скасував результати першого туру президентських виборів у Румунії.
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Демократія - влада вільного населення (НЕ РАБІВ)!
2019-року виявилось, що демосу в нас меньшість, більшість (73%) тупоголове рабське бидло.
Перепрошую, які тут претензії до Порошенка?!
Ти вже не перший раз тут то висираєш. З одного боку ти про захист демократії, а з другого, перепрошую, тобі до психіатрів, а чи як?
От взяти і подумати (аж смішно, думати), які ж то наслідки па-пріколу і хоть поржать? Нарешті втямити, що то все наслідки того!
Чи ні, то невиліковно... в тебе нік навіть відповідний, невиліковний...
Проблема не в рабах, а в різниці між δῆμος та ὄχλος, але це в навіть в "світових демократіях" далеко не всі розуміють.
Це я до того, що далеко не всі вільні були δῆμος й мали змали змогу визначати долю свого міста-держави на агорі. Але це - історія... Яка ніколи нікого нічому не навчила.
От скажи, а що, лікування не допомагає? А що так, уколи заслабкі, яи ти від санітарів бігаш?
ТЕПЕР ВЖЕ Й ТУРЧИНОВ ВИЗНАВ ШО НЕ ТІМОШЕНКО ЙОМУ ЗАБОРОНИЛА ЗАХИЩАТИ КРИМ, А ГОЛОВА ВАШИНГТОНСЬКОГО ОБКОМУ, ЛАУРЕАТ НОБЕЛЄВСЬКОЇ ПРЕМІЇ МИРУ ОБАМА.
Якби про таку "демократію" хтось зміг розказати античним афінянам, вони б мабуть луснули від сміху.
Дивись 13 млн дебілів що переглянувши дебільний серіальчик не угробили б країну.
розкажіть, як це недемократично, як глобалісти обманулі, кінулі , простий румунський народ .
Ну, тепер гладитимуть у Молодові, щоб як у Грузії, свого йолопа посадити, щоб гадив своїм!!
Молодці Румуни!!
А ось з квартальним зеленим шакалом у 2019 забули...