УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8288 відвідувачів онлайн
Новини
8 916 52

Результати першого туру президентських виборів у Румунії анулювали

У Румунії анулювали результати першого туру президентських виборів

У Румунії Конституційний суд скасував результати першого туру президентських виборів. Це сталося за кілька днів після звинувачень у тому, що РФ проводила скоординовану онлайн-кампанію для просування ультраправого кандидата, який здобув перемогу в першому турі.

Про це пише видання AP, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення суду є остаточним. Його було ухвалено після того, як президент Румунії Клаус Йоганніс розсекретив дані розвідки, де повідомляється, що Росія провела масштабну кампанію з використанням тисяч акаунтів у соціальних мережах TikTok і Telegram для просування Келіна Джорджеску.

Джеорджеску був аутсайдером та задекларував нульові витрати на кампанію, проте здобув перемогу в першому турі.

Другий тур мав відбутися у неділю, 8 грудня. Його опоненткою була Олена Ласконі з партії "Союз "Рятуйте Румунію".

Читайте також: Німецькі соціал-демократи висунуть Шольца на посаду канцлера на виборах

Тепер буде призначено нову дату для повторного голосування у першому турі.

Розвіддані надали Румунська розвідувальна служба, Служба зовнішньої розвідки, Служба спеціальних телекомунікацій та Міністерство внутрішніх справ.

Конституційний суд отримав численні скарги із закликом скасувати результати першого туру голосування. Минулого тижня Конституційний суд призначив перерахунок голосів у першому турі.

Також читайте: Посол у Німеччині Макеєв: Неправильно малювати "червоні лінії" навколо себе, а не перед агресором

Вибори в Румунії

Нагадаємо, 24 листопада 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів.

До другого туру, який пройде 8 грудня, вийшли Келін Джорджеску (22,95%) та Олена Ласконі (19,17%).

Вища Рада безпеки країни повідомила, що Румунія була мішенню "агресивних гібридних російських атак" під час президентських виборів в країні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Результати виборів у Румунії не вплинуть на відносини з Україною - "слуга народу" Мережко

Автор: 

вибори (6689) голосування (485) Румунія (1159)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+44
Оце шикарний ляпас по свинособачих пиках. Румуни - молодці. Ще мають заборонити цій консерві балотуватись далі, і по можливості - забезпечити йому готельний номер з решітками на вікнах рочечків так на 10
показати весь коментар
06.12.2024 16:11
+29
Конституційний суд здорової країни.
показати весь коментар
06.12.2024 16:10
+19
В Україні кацапам ''прокотило'' то вони полізли в наступну країну
показати весь коментар
06.12.2024 16:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я верил . Все будет хорошо .
показати весь коментар
06.12.2024 16:07 Відповісти
Не прокатило у лаптей).
показати весь коментар
06.12.2024 16:08 Відповісти
В Україні кацапам ''прокотило'' то вони полізли в наступну країну
показати весь коментар
06.12.2024 16:08 Відповісти
Конституційний суд здорової країни.
показати весь коментар
06.12.2024 16:10 Відповісти
Оце шикарний ляпас по свинособачих пиках. Румуни - молодці. Ще мають заборонити цій консерві балотуватись далі, і по можливості - забезпечити йому готельний номер з решітками на вікнах рочечків так на 10
показати весь коментар
06.12.2024 16:11 Відповісти
було б дивно, якби рашка не засунула туди свій пʼятак
показати весь коментар
06.12.2024 16:11 Відповісти
Голобородька на пляшку,а потім на гиляку...
показати весь коментар
06.12.2024 16:11 Відповісти
і румуни - стадо виходить.
показати весь коментар
06.12.2024 16:14 Відповісти
Так, але в цього стада принаймні виявився адекватний пастух у вигляді спецслужб і суду. На відміну від деяких інших країн.
показати весь коментар
06.12.2024 16:21 Відповісти
на нашому прикладі навчені.
показати весь коментар
06.12.2024 16:55 Відповісти
"Як зламати демократію використовуючи TikTok і Telegram".
А з демократією точно все гаразд ?
Комік-президент, який веде сусідню країну у прірву - ні на що не натякає ?
Європейський вибір ...
показати весь коментар
06.12.2024 16:16 Відповісти
А в Україні з зеленню пройшло
показати весь коментар
06.12.2024 16:16 Відповісти
У документі Служби інформації Румунії йдеться про те, що були отримані дані, які свідчать про агресивну рекламну кампанію, проведену в обхід виборчого законодавства країни. Також є дані щодо використання алгоритмів деяких платформ соцмереж для підвищення популярності Джорджеску. Окрім цього, в документі сказано, що Румунія є «мішенню для російських гібридних дій, включно з кібератаками, витоками розвідувальної інформації та саботажем».
показати весь коментар
06.12.2024 16:17 Відповісти
усі є ціллю кібератак. життя таке настало. друзів гітлера не знищили вчасно.
показати весь коментар
06.12.2024 16:57 Відповісти
Чудово. Але що далі? Фашист пішов, але тік-ток і дурні - залишились. Проблема русні нову спецоперацію зробити? Ні. Будемо дивитись.
показати весь коментар
06.12.2024 16:18 Відповісти
Другий тур виборів був запланований на наступну неділю. Келін Джорджеску переважно вів свою кампанію в Tiktok. Через численні маніпуляції Європарламент попросив власника TikTok захистити всі матеріали виборчої кампанії в Румунії для розслідування звинувачень у російському втручанні.
показати весь коментар
06.12.2024 16:19 Відповісти
Ще є пєйсбук, твіттер, інші соцмережі. А головне - є купа дурнів, на яких у русні є чітка технологія, як крутити ними немов циган сонцем.
показати весь коментар
06.12.2024 16:20 Відповісти
тю, а схоже теж не з розумних. бо ти таку херню написав, шо капець. коли у голові є, то до сраки твітери-мітери.
показати весь коментар
06.12.2024 16:58 Відповісти
Виходить, багато у кого в голові немає. Тому твітери-мітери не до сраки, а до поєди русского міра.
показати весь коментар
06.12.2024 17:01 Відповісти
Як повідомлялось у ЗМІ, найбільший вплив лаптєногих здійснювався через ТікТок, який дивиться більша частина виборців - мешканців сільських населених пунктів Румунії. Саме вони і забезпечили успіх раніш майже невідомому кандидату Джорджеску, який за багатьма ознаками є проросійським за декларованими ним поглядами, і його перемога була перемогою путіна, а не Румунії.
показати весь коментар
06.12.2024 20:25 Відповісти
тікток дивиться сопливе покоління теж, і саме вони поротимуть херню, коли виростуть, бо їм базово насрано вже зараз. країна не важливо яка.
показати весь коментар
06.12.2024 23:10 Відповісти
а коли школа тупа, то і її продукти на налигачі йдуть, куди пальчиком покличуть. ото шо русскьим вчилкам лапшу навішали і вони шапочки з фольги "шлєм отєчєства" оділи, то українські вчилки на те саме способні.
показати весь коментар
06.12.2024 17:00 Відповісти
Представляю какой вой сегодня будет на болотах
показати весь коментар
06.12.2024 16:22 Відповісти
да но голосование не в тик токе же проводилось, а значит быдло пошло и проголосовало уже бюлетнем))))
показати весь коментар
06.12.2024 16:32 Відповісти
Вообще-то это ненормально. Ну ладно. Румыны только учатся демократии. Недавно у них правил сумасшедший Чаушеску.
показати весь коментар
06.12.2024 16:35 Відповісти
Що русню не влаштовує - те і ненормальнро.
В Грузії нормально ж все. Бо влаштовує.
Тільки протести ненормально, бо не за росію, а навпаки.
показати весь коментар
06.12.2024 16:40 Відповісти
Ваабщєта не з країни яка обирає злочинця тепер ********* про справжню демократію. І точно не з країни де русня безнаказано влазить у вибори і ні їй ні її кандидатам за це нічого. Ти тепер можеш хіба що з Україною демократією мінятись.
показати весь коментар
06.12.2024 17:21 Відповісти
Навчіться голосувати не за агентів кремля , на якому 27 судових справ , а потім - вчіть інших
показати весь коментар
06.12.2024 17:36 Відповісти
Партія "Союз "Рятуйте Румунію"?
А я досі думав, що самі тупі назви партій у нас
показати весь коментар
06.12.2024 16:36 Відповісти
От до чого призводить вільний доступ до москальських і китайських так званих соцмереж - ''телеграм'' і ''тік ток'', які насправді є спеціалізованим інструментарієм для спецслужб ********** і китаю.
Усі демократичні країни мали б жорстко заблокувати в інтернеті усю цю москальську і китайську хірню, як інструментарій для диверсій, провокацій і ворожої розвідки тоталітарних режимів.
показати весь коментар
06.12.2024 16:50 Відповісти
Ви праві. Але як заблокувати 73 % ?
показати весь коментар
06.12.2024 17:22 Відповісти
Певний відсоток ідіотів є у кожній країні - і на то нема ради.
Потрібно системно і комплексно усіма доступними методами зменшувати цей відсоток.
Як би то сумно і трагічно не звучало, але частково, попри свою волю, до процесу зменшення цього відсотку долучилось *****.
А далі важкий і довгий процес ПРОСВІТИ.
Потрібно також застосовувати механізм жорсткої люстрації щодо кандидатів на виборах, щоб ідіоти на виборчих дільницях просто не побачили у виборчих бюлетенях: ні москальських агентів, ні корупціонерів, ні аферистів, ні ідіотів...
Нажаль запровадження саме такого процесу люстрації на даний час є малоймовірним...

''Лупайте сю скалу'' - як писав Іван Франко.
показати весь коментар
06.12.2024 17:44 Відповісти
От так кацабня проводила вибори в Україні, Ющенко та Порох пройшли за рахунок народу України, от всі інші- були підтасовки , у тому числі за кучмана, і зеленого непорозуміння!
показати весь коментар
06.12.2024 16:57 Відповісти
Здається Ви занадто гарно думаєте про "народ України".
показати весь коментар
06.12.2024 18:18 Відповісти
Це ще раз підтверджує, що Телеграм і ТікТок треба терміново забороняти у всьому цивілізованому світі. Через ці платформи здійснюється ціленаправлена маніпуляція громадською думкою.
показати весь коментар
06.12.2024 17:00 Відповісти
Можна ще бейсбольні битки та кухонні ножі заборонити. Скільки ними людей повбивали. І автомобілі. За рік в автокатастрофах гине більше, ніж у нашій війні.
показати весь коментар
06.12.2024 17:04 Відповісти
З цими інструментами кожний особисто приймає рішення що робити, а Телеграм і ТікТок виористовують тоталітарні держави для маніпулювання людьми.
показати весь коментар
06.12.2024 17:17 Відповісти
А окрім Гівнограма і Тіктака люди звичайні ніде повідомленнями, новинами і відео не обмінюються. Без них ми пропадем як українські кінотеатри без руснявого дубляжу, а наші канали без кацапського суржика староболгарської мови.
показати весь коментар
06.12.2024 17:24 Відповісти
Русня на будь-яку пратформу зайде. Головне - технологія є. Де вона реалізується - справа другорядна.
показати весь коментар
06.12.2024 17:27 Відповісти
Ну мабуть трохи є різниця - зайти на платформу і володіти нею, налаштовуючи всі алгоритми так як тобі треба.
показати весь коментар
06.12.2024 18:05 Відповісти
Тут на форумі купа замаскованої русні товчеться, що нам про мір розповідає, навіть слова того не кажучи. Ну і як з ними боротись суто технічними засобами?
показати весь коментар
06.12.2024 18:06 Відповісти
Неманіпулятивними (які думають головою) людьми неможливо маніпулювати.
показати весь коментар
06.12.2024 18:20 Відповісти
Людина творіння соціуму, якщо більшість соціому думають не так як ви, ви в цьому соціумі не виживете. Чули про вислів: біла ворона? А чому вона біла? - бо не така як усі.
показати весь коментар
07.12.2024 12:46 Відповісти
Цим і відрізняются справді вільні країни від псевдо-вільних. В Штатах я можу собі дозволити бути білою вороною а в Україні ні.
показати весь коментар
07.12.2024 16:41 Відповісти
Не будучи білою вороною, легко робити сумнівні висновки. Що ви публічно робите такого, що не робить більшість ваших співвітчизників?
показати весь коментар
08.12.2024 12:35 Відповісти
Наконец-то хоть кто-то стал реально противодействовать кацапской гибридной войне, в то время как другие страны хлопают ушами. В США вмешательство уzких в выборы не привело фактически ни к какой адекватной реакции. Теперь там, в "оплоте демократии" будущее этой самой демократии под большим вопросом. трамп переформатирует всю американскую систему исключительно под себя и своих сторонников. Его друзья пуйло и орбан ему в этом помогут.
показати весь коментар
06.12.2024 17:28 Відповісти
В Румунії таке шобло як слуг зеленських , розірвали би на шматочки ...а наші совкодроченці , хто завгодно , тільки не Порох ...
показати весь коментар
06.12.2024 17:39 Відповісти
Куди кацапи не влізуть чекай тільки біди , недарма Рейген неазвав цю так звану державу імперією зла.
показати весь коментар
06.12.2024 18:13 Відповісти
По хорошему, теперь этого джоржеску надо посадить, как агента. Ибо нехрен
показати весь коментар
06.12.2024 18:21 Відповісти
Повна аналогія з UA
показати весь коментар
06.12.2024 18:30 Відповісти
Скрізь ци під....ри. Треба дуже багато дусту.
показати весь коментар
06.12.2024 19:12 Відповісти
респект румунам що виявили і відмінили!
показати весь коментар
07.12.2024 01:37 Відповісти
 
 