Результати першого туру президентських виборів у Румунії анулювали
У Румунії Конституційний суд скасував результати першого туру президентських виборів. Це сталося за кілька днів після звинувачень у тому, що РФ проводила скоординовану онлайн-кампанію для просування ультраправого кандидата, який здобув перемогу в першому турі.
Про це пише видання AP, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення суду є остаточним. Його було ухвалено після того, як президент Румунії Клаус Йоганніс розсекретив дані розвідки, де повідомляється, що Росія провела масштабну кампанію з використанням тисяч акаунтів у соціальних мережах TikTok і Telegram для просування Келіна Джорджеску.
Джеорджеску був аутсайдером та задекларував нульові витрати на кампанію, проте здобув перемогу в першому турі.
Другий тур мав відбутися у неділю, 8 грудня. Його опоненткою була Олена Ласконі з партії "Союз "Рятуйте Румунію".
Тепер буде призначено нову дату для повторного голосування у першому турі.
Розвіддані надали Румунська розвідувальна служба, Служба зовнішньої розвідки, Служба спеціальних телекомунікацій та Міністерство внутрішніх справ.
Конституційний суд отримав численні скарги із закликом скасувати результати першого туру голосування. Минулого тижня Конституційний суд призначив перерахунок голосів у першому турі.
Вибори в Румунії
Нагадаємо, 24 листопада 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів.
До другого туру, який пройде 8 грудня, вийшли Келін Джорджеску (22,95%) та Олена Ласконі (19,17%).
Вища Рада безпеки країни повідомила, що Румунія була мішенню "агресивних гібридних російських атак" під час президентських виборів в країні.
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А з демократією точно все гаразд ?
Комік-президент, який веде сусідню країну у прірву - ні на що не натякає ?
Європейський вибір ...
В Грузії нормально ж все. Бо влаштовує.
Тільки протести ненормально, бо не за росію, а навпаки.
А я досі думав, що самі тупі назви партій у нас
Усі демократичні країни мали б жорстко заблокувати в інтернеті усю цю москальську і китайську хірню, як інструментарій для диверсій, провокацій і ворожої розвідки тоталітарних режимів.
Потрібно системно і комплексно усіма доступними методами зменшувати цей відсоток.
Як би то сумно і трагічно не звучало, але частково, попри свою волю, до процесу зменшення цього відсотку долучилось *****.
А далі важкий і довгий процес ПРОСВІТИ.
Потрібно також застосовувати механізм жорсткої люстрації щодо кандидатів на виборах, щоб ідіоти на виборчих дільницях просто не побачили у виборчих бюлетенях: ні москальських агентів, ні корупціонерів, ні аферистів, ні ідіотів...
Нажаль запровадження саме такого процесу люстрації на даний час є малоймовірним...
''Лупайте сю скалу'' - як писав Іван Франко.