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Результаты первого тура президентских выборов в Румынии аннулировали

У Румунії анулювали результати першого туру президентських виборів

В Румынии Конституционный суд отменил результаты первого тура президентских выборов. Это произошло через несколько дней после обвинений в том, что РФ проводила скоординированную онлайн-кампанию для продвижения ультраправого кандидата, который одержал победу в первом туре.

Об этом пишет издание AP, информирует Цензор.НЕТ.

Решение суда является окончательным. Оно было принято после того, как президент Румынии Клаус Йоханнис рассекретил данные разведки, где сообщается, что Россия провела масштабную кампанию с использованием тысяч аккаунтов в социальных сетях TikTok и Telegram для продвижения Кэлина Джорджеску.

Джеорджеску был аутсайдером и задекларировал нулевые расходы на кампанию, однако одержал победу в первом туре.

Второй тур должен был состояться в воскресенье, 8 декабря. Его оппоненткой была Елена Ласкони из партии "Союз "Спасите Румынию".

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Теперь будет назначена новая дата для повторного голосования в первом туре.

Разведданные предоставили Румынская разведывательная служба, Служба внешней разведки, Служба специальных телекоммуникаций и Министерство внутренних дел.

Конституционный суд получил многочисленные жалобы с призывом отменить результаты первого тура голосования. На прошлой неделе Конституционный суд назначил пересчет голосов в первом туре.

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Выборы в Румынии

Напомним, 24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов.

Во второй тур, который пройдет 8 декабря, вышли Келин Джорджеску (22,95%) и Елена Ласкони (19,17%).

Высший Совет безопасности страны сообщил, что Румыния стала мишенью "агрессивных гибридных российских атак" во время президентских выборов в стране.

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Автор: 

выборы (24725) голосование (1396) Румыния (1088)


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Топ комментарии
+44
Оце шикарний ляпас по свинособачих пиках. Румуни - молодці. Ще мають заборонити цій консерві балотуватись далі, і по можливості - забезпечити йому готельний номер з решітками на вікнах рочечків так на 10
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06.12.2024 16:11
+29
Конституційний суд здорової країни.
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06.12.2024 16:10
+19
В Україні кацапам ''прокотило'' то вони полізли в наступну країну
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06.12.2024 16:08
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Я верил . Все будет хорошо .
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06.12.2024 16:07 Ответить
Не прокатило у лаптей).
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06.12.2024 16:08 Ответить
В Україні кацапам ''прокотило'' то вони полізли в наступну країну
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06.12.2024 16:08 Ответить
Конституційний суд здорової країни.
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06.12.2024 16:10 Ответить
Оце шикарний ляпас по свинособачих пиках. Румуни - молодці. Ще мають заборонити цій консерві балотуватись далі, і по можливості - забезпечити йому готельний номер з решітками на вікнах рочечків так на 10
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06.12.2024 16:11 Ответить
було б дивно, якби рашка не засунула туди свій пʼятак
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06.12.2024 16:11 Ответить
Голобородька на пляшку,а потім на гиляку...
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06.12.2024 16:11 Ответить
і румуни - стадо виходить.
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06.12.2024 16:14 Ответить
Так, але в цього стада принаймні виявився адекватний пастух у вигляді спецслужб і суду. На відміну від деяких інших країн.
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06.12.2024 16:21 Ответить
на нашому прикладі навчені.
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06.12.2024 16:55 Ответить
"Як зламати демократію використовуючи TikTok і Telegram".
А з демократією точно все гаразд ?
Комік-президент, який веде сусідню країну у прірву - ні на що не натякає ?
Європейський вибір ...
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06.12.2024 16:16 Ответить
А в Україні з зеленню пройшло
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06.12.2024 16:16 Ответить
У документі Служби інформації Румунії йдеться про те, що були отримані дані, які свідчать про агресивну рекламну кампанію, проведену в обхід виборчого законодавства країни. Також є дані щодо використання алгоритмів деяких платформ соцмереж для підвищення популярності Джорджеску. Окрім цього, в документі сказано, що Румунія є «мішенню для російських гібридних дій, включно з кібератаками, витоками розвідувальної інформації та саботажем».
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06.12.2024 16:17 Ответить
усі є ціллю кібератак. життя таке настало. друзів гітлера не знищили вчасно.
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06.12.2024 16:57 Ответить
Чудово. Але що далі? Фашист пішов, але тік-ток і дурні - залишились. Проблема русні нову спецоперацію зробити? Ні. Будемо дивитись.
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06.12.2024 16:18 Ответить
Другий тур виборів був запланований на наступну неділю. Келін Джорджеску переважно вів свою кампанію в Tiktok. Через численні маніпуляції Європарламент попросив власника TikTok захистити всі матеріали виборчої кампанії в Румунії для розслідування звинувачень у російському втручанні.
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06.12.2024 16:19 Ответить
Ще є пєйсбук, твіттер, інші соцмережі. А головне - є купа дурнів, на яких у русні є чітка технологія, як крутити ними немов циган сонцем.
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06.12.2024 16:20 Ответить
тю, а схоже теж не з розумних. бо ти таку херню написав, шо капець. коли у голові є, то до сраки твітери-мітери.
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06.12.2024 16:58 Ответить
Виходить, багато у кого в голові немає. Тому твітери-мітери не до сраки, а до поєди русского міра.
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06.12.2024 17:01 Ответить
Як повідомлялось у ЗМІ, найбільший вплив лаптєногих здійснювався через ТікТок, який дивиться більша частина виборців - мешканців сільських населених пунктів Румунії. Саме вони і забезпечили успіх раніш майже невідомому кандидату Джорджеску, який за багатьма ознаками є проросійським за декларованими ним поглядами, і його перемога була перемогою путіна, а не Румунії.
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06.12.2024 20:25 Ответить
тікток дивиться сопливе покоління теж, і саме вони поротимуть херню, коли виростуть, бо їм базово насрано вже зараз. країна не важливо яка.
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06.12.2024 23:10 Ответить
а коли школа тупа, то і її продукти на налигачі йдуть, куди пальчиком покличуть. ото шо русскьим вчилкам лапшу навішали і вони шапочки з фольги "шлєм отєчєства" оділи, то українські вчилки на те саме способні.
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06.12.2024 17:00 Ответить
Представляю какой вой сегодня будет на болотах
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06.12.2024 16:22 Ответить
да но голосование не в тик токе же проводилось, а значит быдло пошло и проголосовало уже бюлетнем))))
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06.12.2024 16:32 Ответить
Вообще-то это ненормально. Ну ладно. Румыны только учатся демократии. Недавно у них правил сумасшедший Чаушеску.
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06.12.2024 16:35 Ответить
Що русню не влаштовує - те і ненормальнро.
В Грузії нормально ж все. Бо влаштовує.
Тільки протести ненормально, бо не за росію, а навпаки.
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06.12.2024 16:40 Ответить
Ваабщєта не з країни яка обирає злочинця тепер ********* про справжню демократію. І точно не з країни де русня безнаказано влазить у вибори і ні їй ні її кандидатам за це нічого. Ти тепер можеш хіба що з Україною демократією мінятись.
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06.12.2024 17:21 Ответить
Навчіться голосувати не за агентів кремля , на якому 27 судових справ , а потім - вчіть інших
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06.12.2024 17:36 Ответить
Партія "Союз "Рятуйте Румунію"?
А я досі думав, що самі тупі назви партій у нас
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06.12.2024 16:36 Ответить
От до чого призводить вільний доступ до москальських і китайських так званих соцмереж - ''телеграм'' і ''тік ток'', які насправді є спеціалізованим інструментарієм для спецслужб ********** і китаю.
Усі демократичні країни мали б жорстко заблокувати в інтернеті усю цю москальську і китайську хірню, як інструментарій для диверсій, провокацій і ворожої розвідки тоталітарних режимів.
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06.12.2024 16:50 Ответить
Ви праві. Але як заблокувати 73 % ?
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06.12.2024 17:22 Ответить
Певний відсоток ідіотів є у кожній країні - і на то нема ради.
Потрібно системно і комплексно усіма доступними методами зменшувати цей відсоток.
Як би то сумно і трагічно не звучало, але частково, попри свою волю, до процесу зменшення цього відсотку долучилось *****.
А далі важкий і довгий процес ПРОСВІТИ.
Потрібно також застосовувати механізм жорсткої люстрації щодо кандидатів на виборах, щоб ідіоти на виборчих дільницях просто не побачили у виборчих бюлетенях: ні москальських агентів, ні корупціонерів, ні аферистів, ні ідіотів...
Нажаль запровадження саме такого процесу люстрації на даний час є малоймовірним...

''Лупайте сю скалу'' - як писав Іван Франко.
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06.12.2024 17:44 Ответить
От так кацабня проводила вибори в Україні, Ющенко та Порох пройшли за рахунок народу України, от всі інші- були підтасовки , у тому числі за кучмана, і зеленого непорозуміння!
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06.12.2024 16:57 Ответить
Здається Ви занадто гарно думаєте про "народ України".
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06.12.2024 18:18 Ответить
Це ще раз підтверджує, що Телеграм і ТікТок треба терміново забороняти у всьому цивілізованому світі. Через ці платформи здійснюється ціленаправлена маніпуляція громадською думкою.
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06.12.2024 17:00 Ответить
Можна ще бейсбольні битки та кухонні ножі заборонити. Скільки ними людей повбивали. І автомобілі. За рік в автокатастрофах гине більше, ніж у нашій війні.
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06.12.2024 17:04 Ответить
З цими інструментами кожний особисто приймає рішення що робити, а Телеграм і ТікТок виористовують тоталітарні держави для маніпулювання людьми.
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06.12.2024 17:17 Ответить
А окрім Гівнограма і Тіктака люди звичайні ніде повідомленнями, новинами і відео не обмінюються. Без них ми пропадем як українські кінотеатри без руснявого дубляжу, а наші канали без кацапського суржика староболгарської мови.
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06.12.2024 17:24 Ответить
Русня на будь-яку пратформу зайде. Головне - технологія є. Де вона реалізується - справа другорядна.
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06.12.2024 17:27 Ответить
Ну мабуть трохи є різниця - зайти на платформу і володіти нею, налаштовуючи всі алгоритми так як тобі треба.
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06.12.2024 18:05 Ответить
Тут на форумі купа замаскованої русні товчеться, що нам про мір розповідає, навіть слова того не кажучи. Ну і як з ними боротись суто технічними засобами?
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06.12.2024 18:06 Ответить
Неманіпулятивними (які думають головою) людьми неможливо маніпулювати.
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06.12.2024 18:20 Ответить
Людина творіння соціуму, якщо більшість соціому думають не так як ви, ви в цьому соціумі не виживете. Чули про вислів: біла ворона? А чому вона біла? - бо не така як усі.
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07.12.2024 12:46 Ответить
Цим і відрізняются справді вільні країни від псевдо-вільних. В Штатах я можу собі дозволити бути білою вороною а в Україні ні.
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07.12.2024 16:41 Ответить
Не будучи білою вороною, легко робити сумнівні висновки. Що ви публічно робите такого, що не робить більшість ваших співвітчизників?
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08.12.2024 12:35 Ответить
Наконец-то хоть кто-то стал реально противодействовать кацапской гибридной войне, в то время как другие страны хлопают ушами. В США вмешательство уzких в выборы не привело фактически ни к какой адекватной реакции. Теперь там, в "оплоте демократии" будущее этой самой демократии под большим вопросом. трамп переформатирует всю американскую систему исключительно под себя и своих сторонников. Его друзья пуйло и орбан ему в этом помогут.
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06.12.2024 17:28 Ответить
В Румунії таке шобло як слуг зеленських , розірвали би на шматочки ...а наші совкодроченці , хто завгодно , тільки не Порох ...
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06.12.2024 17:39 Ответить
Куди кацапи не влізуть чекай тільки біди , недарма Рейген неазвав цю так звану державу імперією зла.
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06.12.2024 18:13 Ответить
По хорошему, теперь этого джоржеску надо посадить, как агента. Ибо нехрен
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06.12.2024 18:21 Ответить
Повна аналогія з UA
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06.12.2024 18:30 Ответить
Скрізь ци під....ри. Треба дуже багато дусту.
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06.12.2024 19:12 Ответить
респект румунам що виявили і відмінили!
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07.12.2024 01:37 Ответить
 
 