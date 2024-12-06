Результаты первого тура президентских выборов в Румынии аннулировали

В Румынии Конституционный суд отменил результаты первого тура президентских выборов. Это произошло через несколько дней после обвинений в том, что РФ проводила скоординированную онлайн-кампанию для продвижения ультраправого кандидата, который одержал победу в первом туре.

Об этом пишет издание AP, информирует Цензор.НЕТ.

Решение суда является окончательным. Оно было принято после того, как президент Румынии Клаус Йоханнис рассекретил данные разведки, где сообщается, что Россия провела масштабную кампанию с использованием тысяч аккаунтов в социальных сетях TikTok и Telegram для продвижения Кэлина Джорджеску.

Джеорджеску был аутсайдером и задекларировал нулевые расходы на кампанию, однако одержал победу в первом туре.

Второй тур должен был состояться в воскресенье, 8 декабря. Его оппоненткой была Елена Ласкони из партии "Союз "Спасите Румынию".

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Теперь будет назначена новая дата для повторного голосования в первом туре.

Разведданные предоставили Румынская разведывательная служба, Служба внешней разведки, Служба специальных телекоммуникаций и Министерство внутренних дел.

Конституционный суд получил многочисленные жалобы с призывом отменить результаты первого тура голосования. На прошлой неделе Конституционный суд назначил пересчет голосов в первом туре.

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Выборы в Румынии

Напомним, 24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов.

Во второй тур, который пройдет 8 декабря, вышли Келин Джорджеску (22,95%) и Елена Ласкони (19,17%).

Высший Совет безопасности страны сообщил, что Румыния стала мишенью "агрессивных гибридных российских атак" во время президентских выборов в стране.

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