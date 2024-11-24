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Новости
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В Румынии проходят президентские выборы. ИНФОГРАФИКА

Вибори у Румунії

В воскресенье, 24 ноября, в Румынии проходит первый тур президентских выборов.

Об этом сообщило местное медиа Digi24, передает Цензор.НЕТ.

Избирательные участки по всей стране открылись в 07:00. Они будут работать до 21:00 с возможностью продолжения работы, если будут люди в очереди. На зарубежных участках в воскресенье - третий день голосования. За рубежом избирательный процесс стартовал в пятницу, 22 ноября.

По состоянию на 14:05 проголосовали более 4,97 млн избирателей, всего зарегистрировано 19 млн избирателей. Явка превышает 27%.

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Явка на виборах у Румунії

На пост главы государства претендуют 14 кандидатов - 10 представителей политических партий и четверо независимых. Один из кандидатов, бывший премьер-министр Румынии Людовик Орбан, решил снять свою кандидатуру и призвал сторонников поддержать лидера правоцентристского оппозиционного Союза спасения Румынии Елену Ласкони.

Согласно опросу, проведенному в начале ноября, во второй тур пройдут левый премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и глава оппозиционной ультраправой партии AUR Джордже Симион.

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"На основе данных, собранных на 10:00, Марсель Чолаку (PSD) получает 33% голосов. За ним следует Элена Ласкони (USR) с 14%, которая сравнялась с Джордже Симионом (AUR) - 14%. Сюрприз в 10:00, согласно оценкам, исходит от Келина Георгеску (независимый), который имеет 12%. Другие оценки голосования, однако, не относят Георгеску к первой четверке, но говорят об опережении Джордже Симионом Элены Ласкони. Данные из другого политического лагеря, подсчитанные по состоянию на 10:00, говорят, что Марсель Чолаку имеет 26% голосов, Джордже Симион - 20%, а Элена Ласкони и Николь Чуке - по 15%. На пятом месте, по этим оценкам, Мирча Джоанэ (независимый) с 6%", - пишет издание.

Отметим, что на президентских выборах 2024 года румыны выбирают президента на следующие пять лет. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, два лидера, которые наберут больше всего, встретятся во втором туре, который состоится 8 декабря. Новый президент вступит в должность 21 декабря 2024 года.

Автор: 

выборы (24725) Румыния (1088)


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Топ комментарии
+12
Ну хоч орбан знявся
Два орбана було б вже зовсім
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24.11.2024 14:15
+5
У нас також тупе бидло вибрало довбодятла в 19 році для поржать. А тепер цей випердиш Бені КАЛомойського, як справжній гімнокомендувач, який з своїм 95 аналом пройшов і виграв тищу битв, кукурікає, що треба в окопи направити генералів
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24.11.2024 16:28
+3
Левый и ультраправый. Типичная Европа.
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24.11.2024 14:15
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мая санду перемагає!
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24.11.2024 14:14 Ответить
Ну хоч орбан знявся
Два орбана було б вже зовсім
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24.11.2024 14:15 Ответить
Левый и ультраправый. Типичная Европа.
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24.11.2024 14:15 Ответить
Керована російськими грошима.
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25.11.2024 08:49 Ответить
27% голосує а потім дивуємось чому до влади у демократичних країнах інколи приходять довбодятли

Але Клаус Йоганніс вже все. 2 терміни , тому знов не піде.
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24.11.2024 14:24 Ответить
Так то інфа на 10 ранку..
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24.11.2024 14:43 Ответить
А наче писали ,що на 14:05
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24.11.2024 17:49 Ответить
А Ви текст не читали?))) Тільки заголовок?))

Нижче по тексту - станом на 10:00..
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24.11.2024 17:57 Ответить
Станом на 14:05 проголосували понад 4,97 млн виборців, загалом зареєстровано 19 млн виборців. Явка перевищує 27%. Джерело:
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24.11.2024 20:27 Ответить
У нас також тупе бидло вибрало довбодятла в 19 році для поржать. А тепер цей випердиш Бені КАЛомойського, як справжній гімнокомендувач, який з своїм 95 аналом пройшов і виграв тищу битв, кукурікає, що треба в окопи направити генералів
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24.11.2024 16:28 Ответить
А якщо так подумати...чи були би наступні вибори по закінченню терміну Януковича?...бо йшло до якоїсь малобєлорусіі...
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24.11.2024 17:34 Ответить
К людей був вибір, кошерний випердиш Бені КАЛ.омойського чи справжній президент - патріот Порошенко. Бидло вибрало ЗЕлену шмарклю, і замість поржать, тепер Україна вмивається кровью
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24.11.2024 17:48 Ответить
Питання не в янику ,а ЗеЛенині тут я з паном згоден
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24.11.2024 17:48 Ответить
Параша приклала вже всі зусилля щоб переміг такий кандидат типу обрана або фіцу...згадаєте мої слова.
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24.11.2024 18:36 Ответить
 
 