В Румынии проходят президентские выборы. ИНФОГРАФИКА

В воскресенье, 24 ноября, в Румынии проходит первый тур президентских выборов.

Об этом сообщило местное медиа Digi24, передает Цензор.НЕТ.

Избирательные участки по всей стране открылись в 07:00. Они будут работать до 21:00 с возможностью продолжения работы, если будут люди в очереди. На зарубежных участках в воскресенье - третий день голосования. За рубежом избирательный процесс стартовал в пятницу, 22 ноября.

По состоянию на 14:05 проголосовали более 4,97 млн избирателей, всего зарегистрировано 19 млн избирателей. Явка превышает 27%.

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На пост главы государства претендуют 14 кандидатов - 10 представителей политических партий и четверо независимых. Один из кандидатов, бывший премьер-министр Румынии Людовик Орбан, решил снять свою кандидатуру и призвал сторонников поддержать лидера правоцентристского оппозиционного Союза спасения Румынии Елену Ласкони.

Согласно опросу, проведенному в начале ноября, во второй тур пройдут левый премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и глава оппозиционной ультраправой партии AUR Джордже Симион.

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"На основе данных, собранных на 10:00, Марсель Чолаку (PSD) получает 33% голосов. За ним следует Элена Ласкони (USR) с 14%, которая сравнялась с Джордже Симионом (AUR) - 14%. Сюрприз в 10:00, согласно оценкам, исходит от Келина Георгеску (независимый), который имеет 12%. Другие оценки голосования, однако, не относят Георгеску к первой четверке, но говорят об опережении Джордже Симионом Элены Ласкони. Данные из другого политического лагеря, подсчитанные по состоянию на 10:00, говорят, что Марсель Чолаку имеет 26% голосов, Джордже Симион - 20%, а Элена Ласкони и Николь Чуке - по 15%. На пятом месте, по этим оценкам, Мирча Джоанэ (независимый) с 6%", - пишет издание.

Отметим, что на президентских выборах 2024 года румыны выбирают президента на следующие пять лет. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, два лидера, которые наберут больше всего, встретятся во втором туре, который состоится 8 декабря. Новый президент вступит в должность 21 декабря 2024 года.