Мы видим опасное расширение войны, - Рютте объявил, что НАТО усиливает противовоздушную оборону в Черноморском регионе

Североатлантический Альянс готов эффективно защищать каждую страну-союзницу, в том числе - в Черноморском регионе, имеющем для НАТО стратегическое значение.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время встречи с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Рютте отметил, что НАТО сейчас работает над выполнением обязательств, которые были приняты во время июльского Вашингтонского саммита Альянса, для стран-членов которого поддержка Украины важна, как всегда.

"Мы видим опасное расширение войны, когда северокорейские войска участвуют в боевых действиях наряду с российскими против Украины. Это происходит в дополнение к поставкам боеприпасов, которые России предоставляет Северная Корея, к дронам из Ирана и товарам двойного назначения, которые поставляет Китай. Все это подпитывает российскую машину войны. Эта война демонстрирует, что наша безопасность является действительно глобальной", - сказал Рютте.

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По словам генерального секретаря, российская война против Украины лишь подчеркивает необходимость усиливать систему противовоздушной обороны. Это остается одним из ключевых приоритетов Альянса.

Поэтому руководители НАТО и Румынии обсудили, в частности, объединение усилий союзников для защиты воздушного пространства Румынии от нарушений и провокаций со стороны России.

"Продолжающиеся вторжения российских дронов и ракет в воздушное пространство НАТО являются безумными, опасными и неприемлемыми. НАТО уже усилило свою противовоздушную оборону на восточном фланге, и прямо сейчас союзники принимают на вооружение сотни боевых самолетов 5-го поколения. Я могу сказать вам, премьер-министр(обращается к Чолаку, - ред.), что НАТО воспринимает безопасность Черноморского региона очень серьезно. Мы готовы защищать и оборонять каждого союзника",- заявил Рютте.

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Кроме этого, генсек Альянса поблагодарил поблагодарил Румынию за поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии. В частности, он напомнил, что Румыния передала Украине систему Patriot.

"Сегодня мы обсудили необходимость предоставления дальнейшей помощи для Украины. Румыния является преданным другом Украины, и предоставляет ей существенную помощь, включая систему Patriot для поддержки критически важной противовоздушной обороны. Вы также подписали соглашение по безопасности на срок в 10 лет с Украиной, что подчеркивает устойчивую природу вашей поддержки", - сказал Рютте.

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