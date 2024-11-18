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Мы видим опасное расширение войны, - Рютте объявил, что НАТО усиливает противовоздушную оборону в Черноморском регионе

Марк Рютте про захист союзників

Североатлантический Альянс готов эффективно защищать каждую страну-союзницу, в том числе - в Черноморском регионе, имеющем для НАТО стратегическое значение.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время встречи с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Рютте отметил, что НАТО сейчас работает над выполнением обязательств, которые были приняты во время июльского Вашингтонского саммита Альянса, для стран-членов которого поддержка Украины важна, как всегда.

"Мы видим опасное расширение войны, когда северокорейские войска участвуют в боевых действиях наряду с российскими против Украины. Это происходит в дополнение к поставкам боеприпасов, которые России предоставляет Северная Корея, к дронам из Ирана и товарам двойного назначения, которые поставляет Китай. Все это подпитывает российскую машину войны. Эта война демонстрирует, что наша безопасность является действительно глобальной", - сказал Рютте.

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По словам генерального секретаря, российская война против Украины лишь подчеркивает необходимость усиливать систему противовоздушной обороны. Это остается одним из ключевых приоритетов Альянса.

Поэтому руководители НАТО и Румынии обсудили, в частности, объединение усилий союзников для защиты воздушного пространства Румынии от нарушений и провокаций со стороны России.

"Продолжающиеся вторжения российских дронов и ракет в воздушное пространство НАТО являются безумными, опасными и неприемлемыми. НАТО уже усилило свою противовоздушную оборону на восточном фланге, и прямо сейчас союзники принимают на вооружение сотни боевых самолетов 5-го поколения. Я могу сказать вам, премьер-министр(обращается к Чолаку, - ред.), что НАТО воспринимает безопасность Черноморского региона очень серьезно. Мы готовы защищать и оборонять каждого союзника",- заявил Рютте.

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Кроме этого, генсек Альянса поблагодарил поблагодарил Румынию за поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии. В частности, он напомнил, что Румыния передала Украине систему Patriot.

"Сегодня мы обсудили необходимость предоставления дальнейшей помощи для Украины. Румыния является преданным другом Украины, и предоставляет ей существенную помощь, включая систему Patriot для поддержки критически важной противовоздушной обороны. Вы также подписали соглашение по безопасности на срок в 10 лет с Украиной, что подчеркивает устойчивую природу вашей поддержки", - сказал Рютте.

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Автор: 

НАТО (9948) ПВО (2705) Румыния (1086) Рютте Марк (339)


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НАТО збільшить кількість "спостерігачів" за кацапськими ракетами, які залітають на територію країн НАТО, а також підготує нові занепокоєння і засуждення з цього приводу
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18.11.2024 17:57 Ответить
Румунія, Молдова, країни Балтії--то просто дрібне насіння для пуйла; перелузає й не замітить. Пану Рютте треба орієнтовувати країни ЄС на самостійний захист від зовнішньої агресії, чи то буде китай, кацапстан або марсіани. Штати, турки та мадьяри можуть виявитися звичайними статистами на тлі, скажімо, кацапської агресії.
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18.11.2024 18:10 Ответить
 
 