Система Patriot из Румынии прибыла в Украину

3 октября представитель Министерства обороны Румынии подтвердил информацию о том, что система Patriot прибыла в Украину.

"Мы подтверждаем, что система Patriot прибыла в Украину", - заявил в комментарии Радио Свобода 3 октября представитель Министерства обороны Румынии Константин Спину.

Напомним,вечером 2 октября президент Владимир Зеленский написал в X: "Я благодарю каждую страну, которая помогает нам с ПВО. Особая благодарность Румынии за системы Patriot. Вместе мы можем достичь еще большей эффективности - мы можем положить конец российскому террору, совместно уничтожив "Шахеды" и ракеты".

Что этому предшествовало:

В конце августа 2024 года Министерство обороны Румынии направило в парламент законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Впоследствии это решение поддержало правительство Румынии.

2 сентября решение поддержала верхняя палата парламента Румынии.

3 сентября решение поддержала нижняя палата парламента Румынии.