Система Patriot из Румынии прибыла в Украину

В Україну прибув Петріот від Румунії

3 октября представитель Министерства обороны Румынии подтвердил информацию о том, что система Patriot прибыла в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Мы подтверждаем, что система Patriot прибыла в Украину", - заявил в комментарии Радио Свобода 3 октября представитель Министерства обороны Румынии Константин Спину.

Читайте также: Три пусковые установки к Patriot Нидерланды планируют поставить Украине "очень скоро", - Минобороны

Напомним,вечером 2 октября президент Владимир Зеленский написал в X: "Я благодарю каждую страну, которая помогает нам с ПВО. Особая благодарность Румынии за системы Patriot. Вместе мы можем достичь еще большей эффективности - мы можем положить конец российскому террору, совместно уничтожив "Шахеды" и ракеты".

Что этому предшествовало:

В конце августа 2024 года Министерство обороны Румынии направило в парламент законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Впоследствии это решение поддержало правительство Румынии.

2 сентября решение поддержала верхняя палата парламента Румынии.

3 сентября решение поддержала нижняя палата парламента Румынии.

Автор: 

ПВО (3024) Румыния (1143) Patriot (357)
Топ комментарии
+12
викладіть координати, щоб кацапи туди бахнули...
03.10.2024 15:04 Ответить
+11
03.10.2024 15:05 Ответить
+9
Як це не дивно звучить, але зараз країни Балтії, Румунія та скандинавські країни нас найбільше підтримують. Звісно, відносно розмірів та можливостей.
Дякуємо Румунії!
03.10.2024 15:06 Ответить
викладіть координати, щоб кацапи туди бахнули...
03.10.2024 15:04 Ответить
З язика зірвав. От нахрена піаритись та патякати про те шо прибуло до України? Це не наступальна зброя щоб кацапню лякати. Прибув і прибув, кацапам про це не треба знати.
03.10.2024 15:29 Ответить
перший раз повідомили без пафосу, дат та місця. Так і потрібно. Особливо по наступальній - тоді, коли вже відпрацювала.
03.10.2024 16:00 Ответить
03.10.2024 15:05 Ответить
Головне ,це озвучувати кожний крок....придурки
03.10.2024 15:05 Ответить
Коли озвучують, не називаючи місця та дати - це нормально. І навіть добре. Дійшло на третьому році війни.
03.10.2024 15:14 Ответить
а ще краще, коли зброя вже відпрацювала по ворогу.
03.10.2024 15:16 Ответить
Як з контрнаступом?
03.10.2024 15:22 Ответить
написали ж вам: після того, як прибуло, попрацювало.
І не як з контрнаступом, де з кожної праски план оголошували.
03.10.2024 15:51 Ответить
спасибо!
03.10.2024 15:05 Ответить
Як це не дивно звучить, але зараз країни Балтії, Румунія та скандинавські країни нас найбільше підтримують. Звісно, відносно розмірів та можливостей.
Дякуємо Румунії!
03.10.2024 15:06 Ответить
Це тому, що більшість наших сусідів і навіть таких країн як Данія, окрім угро-вєнгрів, дуже добре розуміють, що наступним, якщо Україна впаде, високовірогідно може бути його країна.

Якось воно, знаєте, зблизька значно краще видно, де яка ескалація, ніж у дядьків за океаном, які загрались в "управління ескалацією" - своя шкіра до тіла ближча.
03.10.2024 17:31 Ответить
Румунії - велика подяка!
А наш Незламний Зелений Блогер, бачу, ще вчора все розтриндів.
03.10.2024 15:07 Ответить
Мета - ніщо , піар - все !
03.10.2024 15:17 Ответить
Нужно ее присобачить под обычную фуру и сделать блуждающий Петриот. Чтобы сбивать рашистские самолеты. Иначе беда. Рашисты уже применяют по нашим городам и позициям сверх мощные вакуумные авиабомбы. При такой бомбежке никакие позиции пехота не защитит.
03.10.2024 15:29 Ответить
Что выдаёт кацапского троля? Очередное упоминание о wunderwaffe путлера. Например про супер-пупер мегатонную бомбу.
03.10.2024 16:21 Ответить
Получается несколько дней назад, по измаильской стороне и фурам на румыно-украинском бордере, кацапы выпустили 22 шахеда не зря, правда попали в молоко(фуры с магазинным крамом), ще й одного турка ранили.
03.10.2024 15:29 Ответить
Пэтриоты все прибывают. А самолеты кацапские как летали, так и летают. Ведь весной классно получалось их сбивать.. А потом потеряли одну установку пэтриот и все.. теперь все в тылу держат. бред.
03.10.2024 15:36 Ответить
что значит бред а ракеты над АЕС чем сбивать?!
03.10.2024 15:53 Ответить
Т.е. весной когда пэтриотов было совсем мало могли выделить целую батарею на охоту за авиацией на фронте, а теперь когда этих пэтриотов нам еще кучу надавали они срочно ВСЕ понадобились для защиты АЭС?
03.10.2024 16:34 Ответить
Тоді був ефект несподіванки, зараз «не прокотить» - ворог готовий. Треба крок за кроком будувати ешелоновану (багаторівневу) систему ППО. Сподіваюсь так і відбувається.
03.10.2024 16:38 Ответить
А кабы пусть так и летят нам на голову?
03.10.2024 16:46 Ответить
Якійсь час -так. Без розбудови системи - москалі виб'ють Петріоти поодинці і тоді КАБи будуть постійно.
03.10.2024 17:07 Ответить
 
 