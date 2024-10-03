Система Patriot из Румынии прибыла в Украину
3 октября представитель Министерства обороны Румынии подтвердил информацию о том, что система Patriot прибыла в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Мы подтверждаем, что система Patriot прибыла в Украину", - заявил в комментарии Радио Свобода 3 октября представитель Министерства обороны Румынии Константин Спину.
Напомним,вечером 2 октября президент Владимир Зеленский написал в X: "Я благодарю каждую страну, которая помогает нам с ПВО. Особая благодарность Румынии за системы Patriot. Вместе мы можем достичь еще большей эффективности - мы можем положить конец российскому террору, совместно уничтожив "Шахеды" и ракеты".
Что этому предшествовало:
В конце августа 2024 года Министерство обороны Румынии направило в парламент законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Впоследствии это решение поддержало правительство Румынии.
2 сентября решение поддержала верхняя палата парламента Румынии.
3 сентября решение поддержала нижняя палата парламента Румынии.
І не як з контрнаступом, де з кожної праски план оголошували.
Дякуємо Румунії!
Якось воно, знаєте, зблизька значно краще видно, де яка ескалація, ніж у дядьків за океаном, які загрались в "управління ескалацією" - своя шкіра до тіла ближча.
А наш Незламний Зелений Блогер, бачу, ще вчора все розтриндів.