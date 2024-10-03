УКР
Система Patriot із Румунії прибула до України

В Україну прибув Петріот від Румунії

3 жовтня речник Міністерства оборони Румунії підтвердив інформацію про те, що система Patriot прибула в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну", – заявив у коментарі Радіо Свобода 3 жовтня речник Міністерства оборони Румунії Константін Спіну.

Читайте також: Три пускові установки до Patriot Нідерланди планують поставити Україні "дуже скоро", - Міноборони

Нагадаємо, увечері 2 жовтня президент Володимир Зеленський написав у X: "Я дякую кожній країні, яка допомагає нам з ППО. Особлива подяка Румунії за системи Patriot. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності – ми можемо покласти край російському терору, спільно знищивши "Шахеди" і ракети".

Що цьому передувало:

Наприкінці серпня 2024 року Міністерство оборони Румунії скерувало до парламенту законопроєкт щодо передачі Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Згодом це рішення підтримав уряд Румунії.

2 вересня рішення підтримала верхня палата парламенту Румунії.

3 вересня рішення підтримала нижня палата парламенту Румунії.

ППО (3471) Румунія (1224) Patriot (394)
+12
викладіть координати, щоб кацапи туди бахнули...
03.10.2024 15:04 Відповісти
03.10.2024 15:04 Відповісти
+11
03.10.2024 15:05 Відповісти
03.10.2024 15:05 Відповісти
+9
Як це не дивно звучить, але зараз країни Балтії, Румунія та скандинавські країни нас найбільше підтримують. Звісно, відносно розмірів та можливостей.
Дякуємо Румунії!
03.10.2024 15:06 Відповісти
03.10.2024 15:06 Відповісти
викладіть координати, щоб кацапи туди бахнули...
03.10.2024 15:04 Відповісти
03.10.2024 15:04 Відповісти
З язика зірвав. От нахрена піаритись та патякати про те шо прибуло до України? Це не наступальна зброя щоб кацапню лякати. Прибув і прибув, кацапам про це не треба знати.
03.10.2024 15:29 Відповісти
03.10.2024 15:29 Відповісти
перший раз повідомили без пафосу, дат та місця. Так і потрібно. Особливо по наступальній - тоді, коли вже відпрацювала.
показати весь коментар
03.10.2024 16:00 Відповісти
03.10.2024 15:05 Відповісти
03.10.2024 15:05 Відповісти
Головне ,це озвучувати кожний крок....придурки
03.10.2024 15:05 Відповісти
03.10.2024 15:05 Відповісти
Коли озвучують, не називаючи місця та дати - це нормально. І навіть добре. Дійшло на третьому році війни.
показати весь коментар
03.10.2024 15:14 Відповісти
а ще краще, коли зброя вже відпрацювала по ворогу.
показати весь коментар
03.10.2024 15:16 Відповісти
Як з контрнаступом?
показати весь коментар
03.10.2024 15:22 Відповісти
написали ж вам: після того, як прибуло, попрацювало.
І не як з контрнаступом, де з кожної праски план оголошували.
показати весь коментар
03.10.2024 15:51 Відповісти
спасибо!
показати весь коментар
03.10.2024 15:05 Відповісти
Як це не дивно звучить, але зараз країни Балтії, Румунія та скандинавські країни нас найбільше підтримують. Звісно, відносно розмірів та можливостей.
Дякуємо Румунії!
03.10.2024 15:06 Відповісти
03.10.2024 15:06 Відповісти
Це тому, що більшість наших сусідів і навіть таких країн як Данія, окрім угро-вєнгрів, дуже добре розуміють, що наступним, якщо Україна впаде, високовірогідно може бути його країна.

Якось воно, знаєте, зблизька значно краще видно, де яка ескалація, ніж у дядьків за океаном, які загрались в "управління ескалацією" - своя шкіра до тіла ближча.
03.10.2024 17:31 Відповісти
03.10.2024 17:31 Відповісти
Румунії - велика подяка!
А наш Незламний Зелений Блогер, бачу, ще вчора все розтриндів.
показати весь коментар
03.10.2024 15:07 Відповісти
Мета - ніщо , піар - все !
показати весь коментар
03.10.2024 15:17 Відповісти
Нужно ее присобачить под обычную фуру и сделать блуждающий Петриот. Чтобы сбивать рашистские самолеты. Иначе беда. Рашисты уже применяют по нашим городам и позициям сверх мощные вакуумные авиабомбы. При такой бомбежке никакие позиции пехота не защитит.
показати весь коментар
03.10.2024 15:29 Відповісти
Что выдаёт кацапского троля? Очередное упоминание о wunderwaffe путлера. Например про супер-пупер мегатонную бомбу.
показати весь коментар
03.10.2024 16:21 Відповісти
Получается несколько дней назад, по измаильской стороне и фурам на румыно-украинском бордере, кацапы выпустили 22 шахеда не зря, правда попали в молоко(фуры с магазинным крамом), ще й одного турка ранили.
показати весь коментар
03.10.2024 15:29 Відповісти
Пэтриоты все прибывают. А самолеты кацапские как летали, так и летают. Ведь весной классно получалось их сбивать.. А потом потеряли одну установку пэтриот и все.. теперь все в тылу держат. бред.
показати весь коментар
03.10.2024 15:36 Відповісти
что значит бред а ракеты над АЕС чем сбивать?!
показати весь коментар
03.10.2024 15:53 Відповісти
Т.е. весной когда пэтриотов было совсем мало могли выделить целую батарею на охоту за авиацией на фронте, а теперь когда этих пэтриотов нам еще кучу надавали они срочно ВСЕ понадобились для защиты АЭС?
показати весь коментар
03.10.2024 16:34 Відповісти
Тоді був ефект несподіванки, зараз «не прокотить» - ворог готовий. Треба крок за кроком будувати ешелоновану (багаторівневу) систему ППО. Сподіваюсь так і відбувається.
показати весь коментар
03.10.2024 16:38 Відповісти
А кабы пусть так и летят нам на голову?
показати весь коментар
03.10.2024 16:46 Відповісти
Якійсь час -так. Без розбудови системи - москалі виб'ють Петріоти поодинці і тоді КАБи будуть постійно.
показати весь коментар
03.10.2024 17:07 Відповісти
 
 