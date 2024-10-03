Система Patriot із Румунії прибула до України
3 жовтня речник Міністерства оборони Румунії підтвердив інформацію про те, що система Patriot прибула в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну", – заявив у коментарі Радіо Свобода 3 жовтня речник Міністерства оборони Румунії Константін Спіну.
Нагадаємо, увечері 2 жовтня президент Володимир Зеленський написав у X: "Я дякую кожній країні, яка допомагає нам з ППО. Особлива подяка Румунії за системи Patriot. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності – ми можемо покласти край російському терору, спільно знищивши "Шахеди" і ракети".
Що цьому передувало:
Наприкінці серпня 2024 року Міністерство оборони Румунії скерувало до парламенту законопроєкт щодо передачі Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.
Згодом це рішення підтримав уряд Румунії.
2 вересня рішення підтримала верхня палата парламенту Румунії.
3 вересня рішення підтримала нижня палата парламенту Румунії.
І не як з контрнаступом, де з кожної праски план оголошували.
Дякуємо Румунії!
Якось воно, знаєте, зблизька значно краще видно, де яка ескалація, ніж у дядьків за океаном, які загрались в "управління ескалацією" - своя шкіра до тіла ближча.
А наш Незламний Зелений Блогер, бачу, ще вчора все розтриндів.