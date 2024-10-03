Система Patriot із Румунії прибула до України

3 жовтня речник Міністерства оборони Румунії підтвердив інформацію про те, що система Patriot прибула в Україну.

"Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну", – заявив у коментарі Радіо Свобода 3 жовтня речник Міністерства оборони Румунії Константін Спіну.

Нагадаємо, увечері 2 жовтня президент Володимир Зеленський написав у X: "Я дякую кожній країні, яка допомагає нам з ППО. Особлива подяка Румунії за системи Patriot. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності – ми можемо покласти край російському терору, спільно знищивши "Шахеди" і ракети".

Що цьому передувало:

Наприкінці серпня 2024 року Міністерство оборони Румунії скерувало до парламенту законопроєкт щодо передачі Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Згодом це рішення підтримав уряд Румунії.

2 вересня рішення підтримала верхня палата парламенту Румунії.

3 вересня рішення підтримала нижня палата парламенту Румунії.