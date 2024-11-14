Страны НАТО должны договориться по трем вопросам, первый - поддержка Украины, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что до саммита Альянса, который состоится в июне 2025 года в Гааге, страны-члены должны договориться по трем вопросам. Первый среди них - поддержка Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В ближайшие месяцы нам нужно будет обсудить несколько важных вопросов. Конечно, прежде всего, мы должны убедиться, что Украина возьмет верх, а Путин не победит в Украине. Это абсолютный приоритет номер один", - сказал Рютте.

Вторым важным вопросом генсек НАТО назвал увеличение финансирования обороны странами-членами Организации. "Если вычесть расходы США, то сейчас у нас 2% в Европе как в НАТО, этого просто недостаточно. Поэтому нам нужно будет обсудить вопрос о дополнительных расходах", - пояснил он.

Третьим важным вопросом Рютте назвал оборонное производство. "Сейчас мы производим недостаточно. Нам нужно больше делать для пополнения наших запасов, чтобы быть готовыми противостоять любому противнику. Итак, эти два вопроса - оборонные расходы и оборонное производство.

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И все это, работая с нашими партнерами, ЕС, а также в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Японию, Южную Корею, Австралию, Новую Зеландию, южное соседство. Это крайне важно. Но оборонные расходы и наращивание оборонного производства - мы должны это сделать", - отметил генсек НАТО.