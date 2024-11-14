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Новости Помощь Украине
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Страны НАТО должны договориться по трем вопросам, первый - поддержка Украины, - Рютте

Генсек НАТО Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что до саммита Альянса, который состоится в июне 2025 года в Гааге, страны-члены должны договориться по трем вопросам. Первый среди них - поддержка Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В ближайшие месяцы нам нужно будет обсудить несколько важных вопросов. Конечно, прежде всего, мы должны убедиться, что Украина возьмет верх, а Путин не победит в Украине. Это абсолютный приоритет номер один", - сказал Рютте.

Вторым важным вопросом генсек НАТО назвал увеличение финансирования обороны странами-членами Организации. "Если вычесть расходы США, то сейчас у нас 2% в Европе как в НАТО, этого просто недостаточно. Поэтому нам нужно будет обсудить вопрос о дополнительных расходах", - пояснил он.

Третьим важным вопросом Рютте назвал оборонное производство. "Сейчас мы производим недостаточно. Нам нужно больше делать для пополнения наших запасов, чтобы быть готовыми противостоять любому противнику. Итак, эти два вопроса - оборонные расходы и оборонное производство.

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И все это, работая с нашими партнерами, ЕС, а также в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Японию, Южную Корею, Австралию, Новую Зеландию, южное соседство. Это крайне важно. Но оборонные расходы и наращивание оборонного производства - мы должны это сделать", - отметил генсек НАТО.

Автор: 

НАТО (9970) Рютте Марк (343)


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Рютте чодово розуміє , що з таким презедентом який зараз в США , НАТО , де-факто, саме по собі
У цьому є лише один позитив.
Якщо НАТО вигребе без США , то тоді буде значно меньше охочих виконувати самодурства США
Якщо!
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14.11.2024 17:16 Ответить
друге і трете - також підтримка України, інакше вам гаплик
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14.11.2024 17:28 Ответить
Після обрання Трампа, думка мешканців США не цікавить ані Європу ,ані Українців
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14.11.2024 18:22 Ответить
У тебе VPN зламався ,боте
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14.11.2024 19:42 Ответить
Кацапи зазсвичай юзають VPN бо соромляться своєї власівської ганчірки. Прям як ти
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14.11.2024 20:33 Ответить
висновок лише один і це вже не вперше на нього *********** - досить жерти і жиріти, прийшов час вже починати щось робити, оскільки здобутки в науці і технологіях 30 річної давнини вже вичерпано, а рішення щодо перспективи не було знайдено тоді та і не могло. настав час пошуків, правда те зрозуміли лише з третьої спроби - 2008, 2014 і нарешті 2022.
є сумніви, що все відбутеться швидко, оскільки донині "лохміття та баласт" і невігластво заполнили всі ніші - трясина всюди. 😒
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14.11.2024 18:27 Ответить
 
 