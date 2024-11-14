Країни НАТО мають домовитися з трьох питань, перше - підтримка України, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що до саміту Альянсу, який відбудеться у червні 2025 року в Гаазі, країни-члени мають домовитися з трьох питань. Перше серед них - підтримка України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У найближчі місяці нам потрібно буде обговорити кілька важливих питань. Звісно, насамперед, ми маємо переконатися, що Україна візьме гору, а Путін не переможе в Україні. Це абсолютний пріоритет номер один", - сказав Рютте.
Другим важливим питанням генсек НАТО назвав збільшення фінансування оборони країнами-членами Організації. "Якщо відняти видатки США, то зараз у нас 2% у Європі як у НАТО, цього просто недостатньо. Тому нам потрібно буде обговорити питання про додаткові видатки", - пояснив він.
Третім важливим питанням Рютте назвав оборонне виробництво. "Наразі ми виробляємо недостатньо. Нам потрібно більше робити для поповнення наших запасів, щоб бути готовими протистояти будь-якому противнику. Отже, ці два питання - оборонні видатки та оборонне виробництво.
І все це, працюючи з нашими партнерами, ЄС, а також в Індо-Тихоокеанському регіоні, включно з Японією, Південною Кореєю, Австралією, Новою Зеландією, південним сусідством. Це вкрай важливо. Але оборонні видатки і нарощування оборонного виробництва - ми маємо це зробити", - зазначив генсек НАТО.
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У цьому є лише один позитив.
Якщо НАТО вигребе без США , то тоді буде значно меньше охочих виконувати самодурства США
Якщо!
є сумніви, що все відбутеться швидко, оскільки донині "лохміття та баласт" і невігластво заполнили всі ніші - трясина всюди. 😒