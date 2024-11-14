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Країни НАТО мають домовитися з трьох питань, перше - підтримка України, - Рютте

Генсек НАТО Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що до саміту Альянсу, який відбудеться у червні 2025 року в Гаазі, країни-члени мають домовитися з трьох питань. Перше серед них -  підтримка України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У найближчі місяці нам потрібно буде обговорити кілька важливих питань. Звісно, насамперед, ми маємо переконатися, що Україна візьме гору, а Путін не переможе в Україні. Це абсолютний пріоритет номер один", - сказав Рютте.

Другим важливим питанням генсек НАТО назвав збільшення фінансування оборони країнами-членами Організації. "Якщо відняти видатки США, то зараз у нас 2% у Європі як у НАТО, цього просто недостатньо. Тому нам потрібно буде обговорити питання про додаткові видатки", - пояснив він.

Третім важливим питанням Рютте назвав оборонне виробництво. "Наразі ми виробляємо недостатньо. Нам потрібно більше робити для поповнення наших запасів, щоб бути готовими протистояти будь-якому противнику. Отже, ці два питання - оборонні видатки та оборонне виробництво.

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І все це, працюючи з нашими партнерами, ЄС, а також в Індо-Тихоокеанському регіоні, включно з Японією, Південною Кореєю, Австралією, Новою Зеландією, південним сусідством. Це вкрай важливо. Але оборонні видатки і нарощування оборонного виробництва - ми маємо це зробити", - зазначив генсек НАТО.

Автор: 

НАТО (6431) Рютте Марк (386)


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Рютте чодово розуміє , що з таким презедентом який зараз в США , НАТО , де-факто, саме по собі
У цьому є лише один позитив.
Якщо НАТО вигребе без США , то тоді буде значно меньше охочих виконувати самодурства США
Якщо!
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14.11.2024 17:16 Відповісти
друге і трете - також підтримка України, інакше вам гаплик
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14.11.2024 17:28 Відповісти
Після обрання Трампа, думка мешканців США не цікавить ані Європу ,ані Українців
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14.11.2024 18:22 Відповісти
У тебе VPN зламався ,боте
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14.11.2024 19:42 Відповісти
Кацапи зазсвичай юзають VPN бо соромляться своєї власівської ганчірки. Прям як ти
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14.11.2024 20:33 Відповісти
висновок лише один і це вже не вперше на нього *********** - досить жерти і жиріти, прийшов час вже починати щось робити, оскільки здобутки в науці і технологіях 30 річної давнини вже вичерпано, а рішення щодо перспективи не було знайдено тоді та і не могло. настав час пошуків, правда те зрозуміли лише з третьої спроби - 2008, 2014 і нарешті 2022.
є сумніви, що все відбутеться швидко, оскільки донині "лохміття та баласт" і невігластво заполнили всі ніші - трясина всюди. 😒
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14.11.2024 18:27 Відповісти
 
 