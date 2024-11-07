Рютте щодо перемоги Трампа: "Він підштовхне нас витрачати більше на оборону"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Дональд Трамп може підштовхнути членів Альянсу витрачати більше на оборону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Рютте заявив, відповідаючи на запитання журналістів про те, що означає для України перемога Дональда Трампа на виборах президента США.

"Він (Дональд Трамп. - Ред.) підштовхне нас усіх витрачати більше на оборону", - зазначив він.

Також Рютте погодився з критикою Трампа у бік Європи стосовно збільшення витрат на оборону, оскільки, на його думку, це змусило союзників НАТО витрачати понад 2% ВВП на військові потреби.

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Крім того, генсек НАТО заявив, що хоче працювати разом з новим президентом США, щоб протистояти "новим небезпечним загрозам", пов’язаним зі вступом Північної Кореї у війну Росії проти України.

"Це стає дедалі більшою загрозою не лише для європейської частини НАТО, а й для Сполучених Штатів, оскільки Росія постачає новітні технології до Північної Кореї", - наголосив Рютте.

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