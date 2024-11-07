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Рютте щодо перемоги Трампа: "Він підштовхне нас витрачати більше на оборону"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Дональд Трамп може підштовхнути членів Альянсу витрачати більше на оборону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Рютте заявив, відповідаючи на запитання журналістів про те, що означає для України перемога Дональда Трампа на виборах президента США.

"Він (Дональд Трамп. - Ред.) підштовхне нас усіх витрачати більше на оборону", - зазначив він.

Також Рютте погодився з критикою Трампа у бік Європи стосовно збільшення витрат на оборону, оскільки, на його думку, це змусило союзників НАТО витрачати понад 2% ВВП на військові потреби.

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Крім того, генсек НАТО заявив, що хоче працювати разом з новим президентом США, щоб протистояти "новим небезпечним загрозам", пов’язаним зі вступом Північної Кореї у війну Росії проти України.

"Це стає дедалі більшою загрозою не лише для європейської частини НАТО, а й для Сполучених Штатів, оскільки Росія постачає новітні технології до Північної Кореї", - наголосив Рютте.

Читайте: Ніхто у світі зараз точно не знає, як Трамп діятиме щодо війни в Україні. Однак можна очікувати на "динамічне президентство", - Туск

Автор: 

НАТО (6641) Рютте Марк (462) Трамп Дональд (6326)


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Топ коментарі
+3
з сша, все було, є і буде добре! сша побудовано, на свободі, праці та зброї.
а от з європою повна срака.
еміграційна політика, вам, як приклад.
реакція на кацапію, вам як приклад.
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07.11.2024 14:34 Відповісти
+1
А чи не приведе це до ескалації?
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07.11.2024 14:22 Відповісти
+1
Так що є і позитиви після американських виборів.
А ще теперішня республіканська більшість в Конгресі і Трамп дуже негативно налаштована до Ірану.
Отже Іран очікують серйозні проблеми - москалям вони напевно вже не зможуть допомагати.
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07.11.2024 14:23 Відповісти
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А чи не приведе це до ескалації?
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07.11.2024 14:22 Відповісти
НАТО ніколи не казало ,що збільшення видатків України на оборону призведе до ескалації
Не їх провина , що шапіто вирішило оборонятись марафоном
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07.11.2024 14:29 Відповісти
Так що є і позитиви після американських виборів.
А ще теперішня республіканська більшість в Конгресі і Трамп дуже негативно налаштована до Ірану.
Отже Іран очікують серйозні проблеми - москалям вони напевно вже не зможуть допомагати.
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07.11.2024 14:23 Відповісти
Так, як з обранням Зе у 2019
Тільки негативу у рази більше
Але якщо після помилки 2019 Україна опинилась в дупі, то зараз тоди може відправитись увесь цивілізований світ

Стівен Кінг письменник У багатьох магазинах, де продаються гарні, але тендітні речі, можна побачити вивіску: «Гарно на вигляд, приємно тримати, але як тільки ви це зламаєте - воно продано».
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07.11.2024 14:28 Відповісти
Не гіперболізуйте проблему.
Звичайно частково стане гірше - але не трагічно.
1. ВВП ЄС більше, ніж в США і вплив на світову економіку більше. А ще є Велика Британія, Норвегія, Японія, Австралія, Канада.......
2. Допомога Україні (в тому числі військова) не зменшиться від:
Канади, Великої Британії, Австралії, Японії, Польщі, Чехії, Болгарії, Румунії, країн Балтії.
А від скандинавів - Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія допомога тільки зростає і далі буде зростати.
3. Політику США визначає не Президент, а парламент. В Конгрес в обидві палати пройшло багато зубрів республіканців. Так що Трампа очікують важкі компроміси з різними лобістськими групами нібито своєї рідної партії.
4. Новообрана республіканська більшість налаштована до Китаю суттєво гірше від попередників - так що Китай теж зіштовхнеться з новими проблемами і йому прийдеться частково ''урізати'' свою співпрацю з москалями.
5. В США стійка політична система (з врахуванням інтересів багатьох політико-економічних лобістських груп) і вона суттєво не міняється від зміни господаря Білого Дому.
Пережили першу каденцію Трампа без великих потрясінь - переживемо і другу.
6. На сьогодні Україна стала найбільшим виробником в світі військових повітряних безпілотників. А наші морські військові безпілотники взагалі найкращі в світі.
7. ''Борітеся - Поборете. Вам Бог помагає''. Тарас Шевченко.
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07.11.2024 15:59 Відповісти
трамп не **********!
трамп відкритим текстом сказав комсомолкє анжєлкє, збільшити військовий бюджет.
навіть більше, трамп налаштований вивести армію сша з європи.
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07.11.2024 14:28 Відповісти
Ну нехай виводить. Тільки от потім з США нехай ще не забуде вивести
Все на радість пуйла
Просто треба припинити стреляти
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07.11.2024 14:30 Відповісти
з сша, все було, є і буде добре! сша побудовано, на свободі, праці та зброї.
а от з європою повна срака.
еміграційна політика, вам, як приклад.
реакція на кацапію, вам як приклад.
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07.11.2024 14:34 Відповісти
В минуліи каденціі він трохи пошугав європеиців - тепер візметься сильніше - вже натякав на 10% - не ембарго на продукцію з ЄС
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07.11.2024 14:37 Відповісти
це його останні чотири роки. тому буде бити копитом, як навіжений.
пристебніть ремені!
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07.11.2024 15:04 Відповісти
ВПК сша залишився, в плані розвитку, на рівні кінця 70-х. розвал совка та припинення гонки озброєнь призвів до суцільної деградації освіти та науки. все шкідливе виробництво перекинули до Китаю та Індії і думали тим самим себе спасти. не вийшло.
наразі відновити ВПК в комплексі швидко неможливо за будь-яких коштів, оскільки зруйновані школи як в науці так і в ВПК. все, що було розроблено попередниками, вже використали.


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07.11.2024 14:40 Відповісти
ану, відкрий топ вузів світу. ану відкрий топ продавців зброї.
чи миску щєй у боброєдки заробляєш?
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07.11.2024 15:03 Відповісти
єфрейтор? ну-ну. 🤣
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07.11.2024 15:07 Відповісти
У вас під боком три роки йде найбільша у Європі війна з часів ДСВ. І це не підштовхнуло. Аж раптом Трамп трапився...Самі дебіли й клоуни навколо...
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07.11.2024 15:05 Відповісти
Позорный клоун пустозвон...
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07.11.2024 15:17 Відповісти
неймовірно, які вони імпотенти!
без підсрачника Трампа кроку ступити не можуть, кошенята, навіть задля своєї безпеки
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07.11.2024 15:21 Відповісти
Они это уже миллион раз говорили. Попугаи.
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07.11.2024 16:07 Відповісти
 
 