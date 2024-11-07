Рютте щодо перемоги Трампа: "Він підштовхне нас витрачати більше на оборону"
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Дональд Трамп може підштовхнути членів Альянсу витрачати більше на оборону.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Рютте заявив, відповідаючи на запитання журналістів про те, що означає для України перемога Дональда Трампа на виборах президента США.
"Він (Дональд Трамп. - Ред.) підштовхне нас усіх витрачати більше на оборону", - зазначив він.
Також Рютте погодився з критикою Трампа у бік Європи стосовно збільшення витрат на оборону, оскільки, на його думку, це змусило союзників НАТО витрачати понад 2% ВВП на військові потреби.
Крім того, генсек НАТО заявив, що хоче працювати разом з новим президентом США, щоб протистояти "новим небезпечним загрозам", пов’язаним зі вступом Північної Кореї у війну Росії проти України.
"Це стає дедалі більшою загрозою не лише для європейської частини НАТО, а й для Сполучених Штатів, оскільки Росія постачає новітні технології до Північної Кореї", - наголосив Рютте.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не їх провина , що шапіто вирішило оборонятись марафоном
А ще теперішня республіканська більшість в Конгресі і Трамп дуже негативно налаштована до Ірану.
Отже Іран очікують серйозні проблеми - москалям вони напевно вже не зможуть допомагати.
Тільки негативу у рази більше
Але якщо після помилки 2019 Україна опинилась в дупі, то зараз тоди може відправитись увесь цивілізований світ
Стівен Кінг письменник У багатьох магазинах, де продаються гарні, але тендітні речі, можна побачити вивіску: «Гарно на вигляд, приємно тримати, але як тільки ви це зламаєте - воно продано».
Звичайно частково стане гірше - але не трагічно.
1. ВВП ЄС більше, ніж в США і вплив на світову економіку більше. А ще є Велика Британія, Норвегія, Японія, Австралія, Канада.......
2. Допомога Україні (в тому числі військова) не зменшиться від:
Канади, Великої Британії, Австралії, Японії, Польщі, Чехії, Болгарії, Румунії, країн Балтії.
А від скандинавів - Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія допомога тільки зростає і далі буде зростати.
3. Політику США визначає не Президент, а парламент. В Конгрес в обидві палати пройшло багато зубрів республіканців. Так що Трампа очікують важкі компроміси з різними лобістськими групами нібито своєї рідної партії.
4. Новообрана республіканська більшість налаштована до Китаю суттєво гірше від попередників - так що Китай теж зіштовхнеться з новими проблемами і йому прийдеться частково ''урізати'' свою співпрацю з москалями.
5. В США стійка політична система (з врахуванням інтересів багатьох політико-економічних лобістських груп) і вона суттєво не міняється від зміни господаря Білого Дому.
Пережили першу каденцію Трампа без великих потрясінь - переживемо і другу.
6. На сьогодні Україна стала найбільшим виробником в світі військових повітряних безпілотників. А наші морські військові безпілотники взагалі найкращі в світі.
7. ''Борітеся - Поборете. Вам Бог помагає''. Тарас Шевченко.
трамп відкритим текстом сказав комсомолкє анжєлкє, збільшити військовий бюджет.
навіть більше, трамп налаштований вивести армію сша з європи.
Все на радість пуйла
Просто треба припинити стреляти
а от з європою повна срака.
еміграційна політика, вам, як приклад.
реакція на кацапію, вам як приклад.
пристебніть ремені!
наразі відновити ВПК в комплексі швидко неможливо за будь-яких коштів, оскільки зруйновані школи як в науці так і в ВПК. все, що було розроблено попередниками, вже використали.
чи миску щєй у боброєдки заробляєш?
без підсрачника Трампа кроку ступити не можуть, кошенята, навіть задля своєї безпеки