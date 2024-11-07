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Рютте по поводу победы Трампа: Он подтолкнет нас тратить больше на оборону

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Дональд Трамп может подтолкнуть членов Альянса тратить больше на оборону.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Рютте заявил, отвечая на вопрос журналистов о том, что означает для Украины победа Дональда Трампа на выборах президента США.

"Он (Дональд Трамп. - Ред.) подтолкнет нас всех тратить больше на оборону", - отметил он.

Также Рютте согласился с критикой Трампа в сторону Европы относительно увеличения расходов на оборону, поскольку, по его мнению, это заставило союзников НАТО тратить более 2% ВВП на военные нужды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп говорил, что будет звонить Путину, возможность разговора не исключена, - Песков

Кроме того, генсек НАТО заявил, что хочет работать вместе с новым президентом США, чтобы противостоять "новым опасным угрозам", связанным со вступлением Северной Кореи в войну России против Украины.

"Это становится все большей угрозой не только для европейской части НАТО, но и для Соединенных Штатов, поскольку Россия поставляет новейшие технологии в Северную Корею", - подчеркнул Рютте.

Читайте: Никто в мире сейчас точно не знает, как Трамп будет действовать по поводу войны в Украине. Однако можно ожидать "динамичное президентство", - Туск

Автор: 

НАТО (10179) Рютте Марк (419) Трамп Дональд (5855)


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Топ комментарии
+3
з сша, все було, є і буде добре! сша побудовано, на свободі, праці та зброї.
а от з європою повна срака.
еміграційна політика, вам, як приклад.
реакція на кацапію, вам як приклад.
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07.11.2024 14:34 Ответить
+1
А чи не приведе це до ескалації?
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07.11.2024 14:22 Ответить
+1
Так що є і позитиви після американських виборів.
А ще теперішня республіканська більшість в Конгресі і Трамп дуже негативно налаштована до Ірану.
Отже Іран очікують серйозні проблеми - москалям вони напевно вже не зможуть допомагати.
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07.11.2024 14:23 Ответить
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А чи не приведе це до ескалації?
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07.11.2024 14:22 Ответить
НАТО ніколи не казало ,що збільшення видатків України на оборону призведе до ескалації
Не їх провина , що шапіто вирішило оборонятись марафоном
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07.11.2024 14:29 Ответить
Так що є і позитиви після американських виборів.
А ще теперішня республіканська більшість в Конгресі і Трамп дуже негативно налаштована до Ірану.
Отже Іран очікують серйозні проблеми - москалям вони напевно вже не зможуть допомагати.
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07.11.2024 14:23 Ответить
Так, як з обранням Зе у 2019
Тільки негативу у рази більше
Але якщо після помилки 2019 Україна опинилась в дупі, то зараз тоди може відправитись увесь цивілізований світ

Стівен Кінг письменник У багатьох магазинах, де продаються гарні, але тендітні речі, можна побачити вивіску: «Гарно на вигляд, приємно тримати, але як тільки ви це зламаєте - воно продано».
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07.11.2024 14:28 Ответить
Не гіперболізуйте проблему.
Звичайно частково стане гірше - але не трагічно.
1. ВВП ЄС більше, ніж в США і вплив на світову економіку більше. А ще є Велика Британія, Норвегія, Японія, Австралія, Канада.......
2. Допомога Україні (в тому числі військова) не зменшиться від:
Канади, Великої Британії, Австралії, Японії, Польщі, Чехії, Болгарії, Румунії, країн Балтії.
А від скандинавів - Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія допомога тільки зростає і далі буде зростати.
3. Політику США визначає не Президент, а парламент. В Конгрес в обидві палати пройшло багато зубрів республіканців. Так що Трампа очікують важкі компроміси з різними лобістськими групами нібито своєї рідної партії.
4. Новообрана республіканська більшість налаштована до Китаю суттєво гірше від попередників - так що Китай теж зіштовхнеться з новими проблемами і йому прийдеться частково ''урізати'' свою співпрацю з москалями.
5. В США стійка політична система (з врахуванням інтересів багатьох політико-економічних лобістських груп) і вона суттєво не міняється від зміни господаря Білого Дому.
Пережили першу каденцію Трампа без великих потрясінь - переживемо і другу.
6. На сьогодні Україна стала найбільшим виробником в світі військових повітряних безпілотників. А наші морські військові безпілотники взагалі найкращі в світі.
7. ''Борітеся - Поборете. Вам Бог помагає''. Тарас Шевченко.
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07.11.2024 15:59 Ответить
трамп не **********!
трамп відкритим текстом сказав комсомолкє анжєлкє, збільшити військовий бюджет.
навіть більше, трамп налаштований вивести армію сша з європи.
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07.11.2024 14:28 Ответить
Ну нехай виводить. Тільки от потім з США нехай ще не забуде вивести
Все на радість пуйла
Просто треба припинити стреляти
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07.11.2024 14:30 Ответить
з сша, все було, є і буде добре! сша побудовано, на свободі, праці та зброї.
а от з європою повна срака.
еміграційна політика, вам, як приклад.
реакція на кацапію, вам як приклад.
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07.11.2024 14:34 Ответить
В минуліи каденціі він трохи пошугав європеиців - тепер візметься сильніше - вже натякав на 10% - не ембарго на продукцію з ЄС
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07.11.2024 14:37 Ответить
це його останні чотири роки. тому буде бити копитом, як навіжений.
пристебніть ремені!
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07.11.2024 15:04 Ответить
ВПК сша залишився, в плані розвитку, на рівні кінця 70-х. розвал совка та припинення гонки озброєнь призвів до суцільної деградації освіти та науки. все шкідливе виробництво перекинули до Китаю та Індії і думали тим самим себе спасти. не вийшло.
наразі відновити ВПК в комплексі швидко неможливо за будь-яких коштів, оскільки зруйновані школи як в науці так і в ВПК. все, що було розроблено попередниками, вже використали.


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07.11.2024 14:40 Ответить
ану, відкрий топ вузів світу. ану відкрий топ продавців зброї.
чи миску щєй у боброєдки заробляєш?
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07.11.2024 15:03 Ответить
єфрейтор? ну-ну. 🤣
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07.11.2024 15:07 Ответить
У вас під боком три роки йде найбільша у Європі війна з часів ДСВ. І це не підштовхнуло. Аж раптом Трамп трапився...Самі дебіли й клоуни навколо...
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07.11.2024 15:05 Ответить
Позорный клоун пустозвон...
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07.11.2024 15:17 Ответить
неймовірно, які вони імпотенти!
без підсрачника Трампа кроку ступити не можуть, кошенята, навіть задля своєї безпеки
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07.11.2024 15:21 Ответить
Они это уже миллион раз говорили. Попугаи.
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07.11.2024 16:07 Ответить
 
 