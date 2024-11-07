Рютте по поводу победы Трампа: Он подтолкнет нас тратить больше на оборону
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Дональд Трамп может подтолкнуть членов Альянса тратить больше на оборону.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Рютте заявил, отвечая на вопрос журналистов о том, что означает для Украины победа Дональда Трампа на выборах президента США.
"Он (Дональд Трамп. - Ред.) подтолкнет нас всех тратить больше на оборону", - отметил он.
Также Рютте согласился с критикой Трампа в сторону Европы относительно увеличения расходов на оборону, поскольку, по его мнению, это заставило союзников НАТО тратить более 2% ВВП на военные нужды.
Кроме того, генсек НАТО заявил, что хочет работать вместе с новым президентом США, чтобы противостоять "новым опасным угрозам", связанным со вступлением Северной Кореи в войну России против Украины.
"Это становится все большей угрозой не только для европейской части НАТО, но и для Соединенных Штатов, поскольку Россия поставляет новейшие технологии в Северную Корею", - подчеркнул Рютте.
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Не їх провина , що шапіто вирішило оборонятись марафоном
А ще теперішня республіканська більшість в Конгресі і Трамп дуже негативно налаштована до Ірану.
Отже Іран очікують серйозні проблеми - москалям вони напевно вже не зможуть допомагати.
Тільки негативу у рази більше
Але якщо після помилки 2019 Україна опинилась в дупі, то зараз тоди може відправитись увесь цивілізований світ
Стівен Кінг письменник У багатьох магазинах, де продаються гарні, але тендітні речі, можна побачити вивіску: «Гарно на вигляд, приємно тримати, але як тільки ви це зламаєте - воно продано».
Звичайно частково стане гірше - але не трагічно.
1. ВВП ЄС більше, ніж в США і вплив на світову економіку більше. А ще є Велика Британія, Норвегія, Японія, Австралія, Канада.......
2. Допомога Україні (в тому числі військова) не зменшиться від:
Канади, Великої Британії, Австралії, Японії, Польщі, Чехії, Болгарії, Румунії, країн Балтії.
А від скандинавів - Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія допомога тільки зростає і далі буде зростати.
3. Політику США визначає не Президент, а парламент. В Конгрес в обидві палати пройшло багато зубрів республіканців. Так що Трампа очікують важкі компроміси з різними лобістськими групами нібито своєї рідної партії.
4. Новообрана республіканська більшість налаштована до Китаю суттєво гірше від попередників - так що Китай теж зіштовхнеться з новими проблемами і йому прийдеться частково ''урізати'' свою співпрацю з москалями.
5. В США стійка політична система (з врахуванням інтересів багатьох політико-економічних лобістських груп) і вона суттєво не міняється від зміни господаря Білого Дому.
Пережили першу каденцію Трампа без великих потрясінь - переживемо і другу.
6. На сьогодні Україна стала найбільшим виробником в світі військових повітряних безпілотників. А наші морські військові безпілотники взагалі найкращі в світі.
7. ''Борітеся - Поборете. Вам Бог помагає''. Тарас Шевченко.
трамп відкритим текстом сказав комсомолкє анжєлкє, збільшити військовий бюджет.
навіть більше, трамп налаштований вивести армію сша з європи.
Все на радість пуйла
Просто треба припинити стреляти
а от з європою повна срака.
еміграційна політика, вам, як приклад.
реакція на кацапію, вам як приклад.
пристебніть ремені!
наразі відновити ВПК в комплексі швидко неможливо за будь-яких коштів, оскільки зруйновані школи як в науці так і в ВПК. все, що було розроблено попередниками, вже використали.
чи миску щєй у боброєдки заробляєш?
без підсрачника Трампа кроку ступити не можуть, кошенята, навіть задля своєї безпеки