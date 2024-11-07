Рютте по поводу победы Трампа: Он подтолкнет нас тратить больше на оборону

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Дональд Трамп может подтолкнуть членов Альянса тратить больше на оборону.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Рютте заявил, отвечая на вопрос журналистов о том, что означает для Украины победа Дональда Трампа на выборах президента США.

"Он (Дональд Трамп. - Ред.) подтолкнет нас всех тратить больше на оборону", - отметил он.

Также Рютте согласился с критикой Трампа в сторону Европы относительно увеличения расходов на оборону, поскольку, по его мнению, это заставило союзников НАТО тратить более 2% ВВП на военные нужды.

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Кроме того, генсек НАТО заявил, что хочет работать вместе с новым президентом США, чтобы противостоять "новым опасным угрозам", связанным со вступлением Северной Кореи в войну России против Украины.

"Это становится все большей угрозой не только для европейской части НАТО, но и для Соединенных Штатов, поскольку Россия поставляет новейшие технологии в Северную Корею", - подчеркнул Рютте.

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