Нидерланды передали последние истребители F-16 в тренировочный центр в Румынии, где учатся украинские пилоты

В среду, 20 ноября, Нидерланды передали последние два из 18 обещанных истребителей F-16 в Европейский центр подготовки пилотов в Румынии.

Об этом пишет Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в этом тренировочном центре в Румынии учатся летать украинские пилоты.

"Нидерланды были одной из движущих сил международной коалиции по поставке Украине F-16 для укрепления ее противовоздушной обороны от российского вторжения", - говорится в сообщении.

Напомним, что первые F-16 Украине передали Нидерланды. Официально это было подтверждено 6 октября во время визита министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса в Украину.

31 июля издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую поставку обещанных союзниками истребителей F-16.

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