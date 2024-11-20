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Нидерланды передали последние истребители F-16 в тренировочный центр в Румынии, где учатся украинские пилоты

Нідерланди передали останні свої ф-16 до навчального центру у Румунії

В среду, 20 ноября, Нидерланды передали последние два из 18 обещанных истребителей F-16 в Европейский центр подготовки пилотов в Румынии.

Об этом пишет Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в этом тренировочном центре в Румынии учатся летать украинские пилоты.

"Нидерланды были одной из движущих сил международной коалиции по поставке Украине F-16 для укрепления ее противовоздушной обороны от российского вторжения", - говорится в сообщении.

Напомним, что первые F-16 Украине передали Нидерланды. Официально это было подтверждено 6 октября во время визита министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса в Украину.

31 июля издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую поставку обещанных союзниками истребителей F-16.

Читайте также: Норвегия закупит почти на $86 млн вооружения для F-16, которые Украина получит до конца года, - министр обороны Грамм

Автор: 

Нидерланды (1581) Румыния (1089) F-16 (553) пилот (82)


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В авіаціі слово "останні" не вживається - є слово "крайні"!...
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20.11.2024 20:39 Ответить
А в США є більше 700 списаних F-16.
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20.11.2024 20:52 Ответить
Згідно з даними осінтерів "Dnipro Osint" (https://t.me/dniproofficial/5292), сьогоднішнім ракетним ударом Storm Shadow було уражено рашистський вузол звязку, який знаходився поруч із резиденцією ***** в н.п. Марьино Курської області.
Судячи зі всіх ознак, бункер було також уражено.

Примітка: видання Defense Express вважає, що в районі "усадьбы Барятинских" розташовувався підземний командний пункт. Він використовувався командуванням угрупування російських військ в Курській області. Не виключено, що саме там могли перебувати північнокорейські генерали. Надзвичайно жирна ціль!









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20.11.2024 21:13 Ответить
Підсумок сьогоднішньої операції ЗСУ зі знищення бункера ***** в Марьино поблизу Курська:

🟢 Більше 5 прильотів в бункер-вузол зв'язку;
🟢1 біля оранжереї;
🟢1 біля спортзалу.

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20.11.2024 21:28 Ответить
 
 