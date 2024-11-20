Нидерланды передали последние истребители F-16 в тренировочный центр в Румынии, где учатся украинские пилоты
В среду, 20 ноября, Нидерланды передали последние два из 18 обещанных истребителей F-16 в Европейский центр подготовки пилотов в Румынии.
Об этом пишет Sky News, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в этом тренировочном центре в Румынии учатся летать украинские пилоты.
"Нидерланды были одной из движущих сил международной коалиции по поставке Украине F-16 для укрепления ее противовоздушной обороны от российского вторжения", - говорится в сообщении.
Напомним, что первые F-16 Украине передали Нидерланды. Официально это было подтверждено 6 октября во время визита министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса в Украину.
31 июля издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую поставку обещанных союзниками истребителей F-16.
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Судячи зі всіх ознак, бункер було також уражено.
Примітка: видання Defense Express вважає, що в районі "усадьбы Барятинских" розташовувався підземний командний пункт. Він використовувався командуванням угрупування російських військ в Курській області. Не виключено, що саме там могли перебувати північнокорейські генерали. Надзвичайно жирна ціль!
🟢 Більше 5 прильотів в бункер-вузол зв'язку;
🟢1 біля оранжереї;
🟢1 біля спортзалу.