Нідерланди передали останні винищувачі F-16 до тренувального центру в Румунії, де навчаються українські пілоти
У середу, 20 листопада, Нідерланди передали останні два з 18 обіцяних винищувачів F-16 до Європейського центру підготовки пілотів у Румунії.
Про це пише Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в цьом тренувальному центрі в Румунії навчаються літати українські пілоти.
"Нідерланди були однією з рушійних сил міжнародної коаліції щодо постачання Україні F-16 для зміцнення її протиповітряної оборони від російського вторгнення", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що перші F-16 Україні передали Нідерланди. Офіційно це було підтверджено 6 жовтня під час візиту міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса до України.
31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу поставку обіцяних союзниками винищувачів F-16.
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Судячи зі всіх ознак, бункер було також уражено.
Примітка: видання Defense Express вважає, що в районі "усадьбы Барятинских" розташовувався підземний командний пункт. Він використовувався командуванням угрупування російських військ в Курській області. Не виключено, що саме там могли перебувати північнокорейські генерали. Надзвичайно жирна ціль!
🟢 Більше 5 прильотів в бункер-вузол зв'язку;
🟢1 біля оранжереї;
🟢1 біля спортзалу.