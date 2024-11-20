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Нідерланди передали останні винищувачі F-16 до тренувального центру в Румунії, де навчаються українські пілоти

Нідерланди передали останні свої ф-16 до навчального центру у Румунії

У середу, 20 листопада, Нідерланди передали останні два з 18 обіцяних винищувачів F-16 до Європейського центру підготовки пілотів у Румунії.

Про це пише Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в цьом тренувальному центрі в Румунії навчаються літати українські пілоти.

"Нідерланди були однією з рушійних сил міжнародної коаліції щодо постачання Україні F-16 для зміцнення її протиповітряної оборони від російського вторгнення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що перші F-16 Україні передали Нідерланди. Офіційно це було підтверджено 6 жовтня під час візиту міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса до України.

31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу поставку обіцяних союзниками винищувачів F-16.

Читайте також: Уряд Румунії схвалив правовий порядок підготовки українських пілотів на літаках F-16

Автор: 

Нідерланди (1554) Румунія (1158) F16 F-16 (669) пілот (81)


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20.11.2024 20:39 Відповісти
А в США є більше 700 списаних F-16.
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20.11.2024 20:52 Відповісти
Згідно з даними осінтерів "Dnipro Osint" (https://t.me/dniproofficial/5292), сьогоднішнім ракетним ударом Storm Shadow було уражено рашистський вузол звязку, який знаходився поруч із резиденцією ***** в н.п. Марьино Курської області.
Судячи зі всіх ознак, бункер було також уражено.

Примітка: видання Defense Express вважає, що в районі "усадьбы Барятинских" розташовувався підземний командний пункт. Він використовувався командуванням угрупування російських військ в Курській області. Не виключено, що саме там могли перебувати північнокорейські генерали. Надзвичайно жирна ціль!









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20.11.2024 21:13 Відповісти
Підсумок сьогоднішньої операції ЗСУ зі знищення бункера ***** в Марьино поблизу Курська:

🟢 Більше 5 прильотів в бункер-вузол зв'язку;
🟢1 біля оранжереї;
🟢1 біля спортзалу.

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20.11.2024 21:28 Відповісти
 
 