Нідерланди передали останні винищувачі F-16 до тренувального центру в Румунії, де навчаються українські пілоти

У середу, 20 листопада, Нідерланди передали останні два з 18 обіцяних винищувачів F-16 до Європейського центру підготовки пілотів у Румунії.

Про це пише Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в цьом тренувальному центрі в Румунії навчаються літати українські пілоти.

"Нідерланди були однією з рушійних сил міжнародної коаліції щодо постачання Україні F-16 для зміцнення її протиповітряної оборони від російського вторгнення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що перші F-16 Україні передали Нідерланди. Офіційно це було підтверджено 6 жовтня під час візиту міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса до України.

31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу поставку обіцяних союзниками винищувачів F-16.

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