Уряд Румунії схвалив правовий порядок підготовки українських пілотів на літаках F-16

У середу, 16 жовтня, уряд Румунії схвалив правові процедури та умови для навчання українського персоналу, який експлуатує літаки F-16.

Про це заявив речник уряду Румунії Міхай Константін, пише Digi24, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд затвердив правові процедури та умови підготовки українського персоналу, який керуватиме літаками F-16, що відбуватиметься на 86-й авіабазі "Фетешть"",- сказав Константін.

Він зазначив, що таким чином Румунія робить свій внесок у надання українському персоналу необхідних знань для експлуатації, технічного обслуговування та ремонту винищувачів F-16, відповідно до "зобов'язань, взятих Бухарестом на саміті НАТО у Вільнюсі".

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"У контексті війни, що триває біля кордонів Румунії, надання цієї підтримки є інвестицією в національну безпеку та безпеку союзників, водночас має потенціал передати повідомлення про єдність у Європейському Союзі, НАТО та державах-партнерах", - сказав речник румунського уряду.

Нагадаємо, що у середині вересня повідомлялося, що група українських пілотів розпочала теоретичні навчання на винищувачах F-16 у Румунії, до кінця 2024 року вони можуть перейти до практичних занять.

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