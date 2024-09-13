УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12182 відвідувача онлайн
Новини
2 114 27
Румунія (1115) F16 F-16 (637)

Четверо українських пілотів розпочали навчання на F-16 у Румунії

f-16,літак

Група українських пілотів розпочала теоретичні навчання на винищувачах F-16 у Румунії, до кінця 2024 року вони можуть перейти до практичних занять.

Про це заявив речник Міноборони Румунії Константін Спіну, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

За словами Спіну, у Румунію нещодавно прибула група із чотирьох українських пілотів. Наразі вони розпочали теоретичну підготовку в навчальному центрі на авіабазі у Фетешті. У Міноборони Румунії додали, що практика пілотів з України може розпочатися "ближче до кінця року". Водночас там не уточнили деталей.

У листопаді 2023 року Румунія відкрила центр підготовки на винищувачах F-16 на своїй авіабазі Фетешті. Загалом на озброєнні румунської армії є 26 літаків F-16, з яких 17 придбали у Португалії та дев’ять у Норвегії. Також до кінця 2025 року Норвегія має поставити Румунії ще 23 літаки.

Також читайте: Перші 10 винищувачів F-16 прибули в Україну 31 липня, - The Economist

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров повідомляв, що в Румунії група українських пілотів уже почала проходити підготовку на винищувачах F-16.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
В 1995 році було розформовано Чернігівське льотне училище, ЧВВАУЛ, яке визнано кращим навчальним закладом СРСР що готувало пілотів по профілю винищувальної авіації. Ще якийсь час проіснувала авіаційна база, вч А 4114, готували пілотів для своїх ВПС, білорусів, і африканців, за що країна отримувала валюту, і яку радісно закрили в 2004 році. Все, алєс, крапка, повиривали плити ВПП, позаростало все бур'янами, пройшло чверть століття, і хтось ще питає чому нема Українських пілотів? Люди, ви при своєму розумі, чи зовсім отупіли? Нехай ті падли що це зробили, сідають в ті F-16 і летять, призвища відомі, що не так?
показати весь коментар
13.09.2024 20:58
+7
почему не 40???
показати весь коментар
13.09.2024 20:43
+5
Напишіть їх дані. Інформація не повна. Мерзота тупорила..
показати весь коментар
13.09.2024 20:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це як в тому анекдоті:
- Сьгодні авіації не буде - пілот захворів!
П.С.
НАТО не спроможне внести перелом у війні з РФ - вся надія на кілька українських пілотів...
показати весь коментар
13.09.2024 20:40 Відповісти
почему не 40???
показати весь коментар
13.09.2024 20:43 Відповісти
Не пройшло й три роки!
показати весь коментар
13.09.2024 20:50 Відповісти
Напишіть їх дані. Інформація не повна. Мерзота тупорила..
показати весь коментар
13.09.2024 20:53 Відповісти
Два роки...
показати весь коментар
13.09.2024 20:54 Відповісти
В 1995 році було розформовано Чернігівське льотне училище, ЧВВАУЛ, яке визнано кращим навчальним закладом СРСР що готувало пілотів по профілю винищувальної авіації. Ще якийсь час проіснувала авіаційна база, вч А 4114, готували пілотів для своїх ВПС, білорусів, і африканців, за що країна отримувала валюту, і яку радісно закрили в 2004 році. Все, алєс, крапка, повиривали плити ВПП, позаростало все бур'янами, пройшло чверть століття, і хтось ще питає чому нема Українських пілотів? Люди, ви при своєму розумі, чи зовсім отупіли? Нехай ті падли що це зробили, сідають в ті F-16 і летять, призвища відомі, що не так?
показати весь коментар
13.09.2024 20:58 Відповісти
P.S. А тепер на Румуни навчають, аха-ха-ха-ха, не ту країну назвали Гондурасом...
показати весь коментар
13.09.2024 21:02 Відповісти
Авіаплити....в 90-ті - це була просто чкась шиза з ними, тягли стільки, що військ.прокурватура і інші КРІ тони паперу списал, ну просто пошесть..
показати весь коментар
13.09.2024 21:11 Відповісти
Пілотів не наловиш на вулиці і не "бусифікуєш". Наловити на вулиці можна хіба що "вєртухаєв"
показати весь коментар
13.09.2024 22:00 Відповісти
4 - это не за до *уя?
показати весь коментар
13.09.2024 21:10 Відповісти
17 придбали у Португалії та дев'ять у Норвегії. Також до кінця 2025 року Норвегія має поставити Румунії ще 23 літаки. Джерело: .
Всього мають 26. Ще буде 23. В підсумку 49.

А зараз порахуємо: маємо вже 9 + 4 пілоти десь в 25 році. Тобто максимум + 4.
13 І 49.
Так переможемо.
показати весь коментар
13.09.2024 21:14 Відповісти
Четверо, а почему не 40?
показати весь коментар
13.09.2024 21:17 Відповісти
А хто за це заплатить, ти знаєш скільки це коштує
показати весь коментар
13.09.2024 21:29 Відповісти
Вони не розуміють, чому у них електрики немає через ракетні обстріли. Облиште цю марну справу
показати весь коментар
13.09.2024 22:01 Відповісти
расея заплатит за всё из своих замороженных активов, из 340 мильярдов..
показати весь коментар
13.09.2024 22:18 Відповісти
Колись заплатить…
показати весь коментар
14.09.2024 10:12 Відповісти
А почему не 400?
Где взять летчиков , которые сдали необходимый минимум английского (не "читаю со словарем", а реально "понимаю/говорю")? Кто будет летать на Мигах и Су, если 40 пилотов уедут на полтора-два года? Где взять учебный центр, в котором на года вперед не расписаны часы/инструкторы/симуляторы/самолеты/аэродромы? Кто оплатит обучение?
показати весь коментар
13.09.2024 21:47 Відповісти
А что, из 40 миллионов не найдется хотя бы 10 лётчиков владеющих английским языком? Ты что, смеёшься? Или думаешь что все они такие тупые? Я так не думаю. А сколько сейчас там активно действующих военных самолетов, неужели 40? Тогда бы мы каждый день слышали об их налётах, успехах и их видео, а что-то.. А учебные центры ведь в Европе и США имеются, и не думаю чтобы они все там были бы загружены 24/7,
показати весь коментар
13.09.2024 22:30 Відповісти
Програми підготовки розписані на роки вперед. Колись вивчав авіаційну медицину, і роботи по професійному відбору військових льотчиків. На основі десятків років досліджень, зʼясувалось що пілотом може бути один з трьох тисяч середньо статистичних кандидатів. І це тоді в 80х коли ще молодь була відносно здорова, а не така як зараз, криві, сліпі чи тупі з дитинства
показати весь коментар
13.09.2024 22:47 Відповісти
Як не з літаками гальмують то з пілотами. В нас що, немає більше кандидатів для навчання?
показати весь коментар
13.09.2024 21:20 Відповісти
Можуть забусікувати з десяток дебілів, але навряд допоможе
показати весь коментар
13.09.2024 21:32 Відповісти
Народний "Офіс простих рішень" продовжує "жєчь напалмом"

На днях вони пропонували всю енергетичну інфраструктуру "зарити під землю", виключно з ЛЕП. А ще якийсь дядько пропонував всю країну заживити від великого "павер-банка" - встановити акумуляторні збірки. Я реально це все колекціоную і записую
показати весь коментар
14.09.2024 00:22 Відповісти
Карл , четверо !!!!)))) ....ть, надо ЧЕТЫРЕСТА - ПЯТЬСОТ !!!(((( как мы можем одолеть эту орду ????((((
показати весь коментар
13.09.2024 21:36 Відповісти
народ , скажу КРАМОЛУ !!! Украину в наглую запихивают под росию !!!! я думаю ,что военную тайну не выдал (((
показати весь коментар
13.09.2024 21:38 Відповісти
потужно! Але хто скаже, що насправді відбувається. Легше за все брехати інтернетом...
показати весь коментар
13.09.2024 21:49 Відповісти
Чому би не запросити ветеранів - пілотів Ф16 на службу в ЗСУ по типу французького легіону : заборона на біографію , заборона на призвіще і т п
Верховна Рада має за місяць зробити закон , а агенти ГРУ мають шукати таких пілотів .
до речі , оклад пілотам має сплачувати їх краіна , згідно з договором безпеки , котрий ЕРМАК ( який мається дурЬЮ) підписував весь час якогось фера .
показати весь коментар
14.09.2024 02:00 Відповісти
Цілком вірне рішення. Пілоти найманці-добровольці були присутні майже у всіх війнах XX ст.
показати весь коментар
14.09.2024 12:32 Відповісти
 
 