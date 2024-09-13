Четверо українських пілотів розпочали навчання на F-16 у Румунії
Група українських пілотів розпочала теоретичні навчання на винищувачах F-16 у Румунії, до кінця 2024 року вони можуть перейти до практичних занять.
Про це заявив речник Міноборони Румунії Константін Спіну, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
За словами Спіну, у Румунію нещодавно прибула група із чотирьох українських пілотів. Наразі вони розпочали теоретичну підготовку в навчальному центрі на авіабазі у Фетешті. У Міноборони Румунії додали, що практика пілотів з України може розпочатися "ближче до кінця року". Водночас там не уточнили деталей.
У листопаді 2023 року Румунія відкрила центр підготовки на винищувачах F-16 на своїй авіабазі Фетешті. Загалом на озброєнні румунської армії є 26 літаків F-16, з яких 17 придбали у Португалії та дев’ять у Норвегії. Також до кінця 2025 року Норвегія має поставити Румунії ще 23 літаки.
Раніше міністр оборони України Рустем Умєров повідомляв, що в Румунії група українських пілотів уже почала проходити підготовку на винищувачах F-16.
Будь ласка, зачекайте...
- Сьгодні авіації не буде - пілот захворів!
П.С.
НАТО не спроможне внести перелом у війні з РФ - вся надія на кілька українських пілотів...
Всього мають 26. Ще буде 23. В підсумку 49.
А зараз порахуємо: маємо вже 9 + 4 пілоти десь в 25 році. Тобто максимум + 4.
13 І 49.
Так переможемо.
Где взять летчиков , которые сдали необходимый минимум английского (не "читаю со словарем", а реально "понимаю/говорю")? Кто будет летать на Мигах и Су, если 40 пилотов уедут на полтора-два года? Где взять учебный центр, в котором на года вперед не расписаны часы/инструкторы/симуляторы/самолеты/аэродромы? Кто оплатит обучение?
На днях вони пропонували всю енергетичну інфраструктуру "зарити під землю", виключно з ЛЕП. А ще якийсь дядько пропонував всю країну заживити від великого "павер-банка" - встановити акумуляторні збірки. Я реально це все колекціоную і записую
Верховна Рада має за місяць зробити закон , а агенти ГРУ мають шукати таких пілотів .
до речі , оклад пілотам має сплачувати їх краіна , згідно з договором безпеки , котрий ЕРМАК ( який мається дурЬЮ) підписував весь час якогось фера .