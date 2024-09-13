Четверо українських пілотів розпочали навчання на F-16 у Румунії

Група українських пілотів розпочала теоретичні навчання на винищувачах F-16 у Румунії, до кінця 2024 року вони можуть перейти до практичних занять.

Про це заявив речник Міноборони Румунії Константін Спіну, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

За словами Спіну, у Румунію нещодавно прибула група із чотирьох українських пілотів. Наразі вони розпочали теоретичну підготовку в навчальному центрі на авіабазі у Фетешті. У Міноборони Румунії додали, що практика пілотів з України може розпочатися "ближче до кінця року". Водночас там не уточнили деталей.

У листопаді 2023 року Румунія відкрила центр підготовки на винищувачах F-16 на своїй авіабазі Фетешті. Загалом на озброєнні румунської армії є 26 літаків F-16, з яких 17 придбали у Португалії та дев’ять у Норвегії. Також до кінця 2025 року Норвегія має поставити Румунії ще 23 літаки.

Також читайте: Перші 10 винищувачів F-16 прибули в Україну 31 липня, - The Economist

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров повідомляв, що в Румунії група українських пілотів уже почала проходити підготовку на винищувачах F-16.