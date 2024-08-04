Перші 10 винищувачів F-16 прибули в Україну 31 липня, - The Economist
Перші обіцяні Україні літаки F-16 вже в нашій державі, партія з 10 винищувачів прибула в останній день липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Economist.
За даними видання, перші 10 літаків F-16 з 79 обіцяних Україні у рамках авіаційної коаліції, прибули 31 липня.
"До кінця 2024 року Україна повинна літати на 20 винищувачах американського виробництва. Решта, обіцяна коаліцією F-16 на чолі з Данією та Нідерландами, надійде партіями упродовж 2025 року", - йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, країна-агресорка Росія має намір у серпні ініціювати засідання Ради безпеки ООН, щоб обговорити постачання західних винищувачів F-16 в Україну.
Топ коментарі
+38 Герхард
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+31 Михайло Иляш
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Тобто їх винаймає Китай який є ворогом США та НАТО. А от ми - ні. До того ж літаки нам дозволяють використовувати, а пілотів - ні? Щось сумнівно.
З Індією постійні конфлікти, наприклад, не рідко із десятками загиблих.
А хіба у нас оголошена війна?
І зброю іноді перестають продавати, як тільки країна починає воювати.
Є дуже багато прикладів від Аргентини до Ізраїлю.
СРСР надавав зброю арабам у війні проти Ізраїлю і при цьому не був стороною війни не дивлячись що там були навіть радянські інструктори.
Аргентина використовувала протикорабельні ракети французского виробництва у війні з Великобританією і Франція не була стороною війни.
В світі повно воює зброї виробництва різних країн і ці країни не є сторонами конфліктів. Так само і з найманцями.
Заодно напружте пам'ять, коли таке в останній раз взагалі у Світі було.
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неділя, 04 серпня 2024
Військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував за застосування пункту 40 Алеф, що означає офіційне оголошення війни.
На цей крок Ізраїль пішов вперше з часів війни Судного дня 1973 року.
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"Оцю ***** про оголошена-неоголошена з таксистами та сантехніками обговори."
Це для тебе уйня бо не розумієш різниці. І ти з'їхав з теми. Бажання пілотувати українські Ф-16 висловив сам американський пілот, отже знає що таке можливе. В ЗСУ вже чимало громадян інших країн, тож не мели дурниці.
З крилами, неначе птах!
Він не просто так літає,
А хмарки наздоганяє!
- а що робила Україна до 2014?
- чому сама не пересіла на F-16?
- чому сама не купила винищувачі? - США і Франція завжди раді продати.
А ОТ ЧОМУ - Бо коли Ющенко в 2008 заговорив про НАТО то 68% були проти і були мітинги які казали "ви не будете воювати нашими дітьми в Афганістані"
Розрахунок спонсорів ЗЄ був якраз на кацапську наволоч та довбойобів.
ЗЄ - президент, обраний ватними уйобками для ватних уйобків.
Тоді біда.
Крикунів було не більше кількох сотень.
Нам більше підходить горизонтальний триплан F-15S/MTD.
А тепер серйозно, півтора крмпекті пілоиів на борт готові працювати і по повітряним і по наземним цілям. Вдень, ніччю ПМУ та СМУ.
це якщо не буде втрачено жодного
А він потонув..))
Ниньки про чудо-танки - гробова мовчанка.
Тепер літаки.
Чекаємо.
а от 3-4 млн саме наступальної частини арміі так цілком стали б ключем за підтримки авіаціі, томагавків, літаків дрло , кораблів
але ж це з розряду фантастики ,
Бо вони ж почнуть шукати аеродроми, до вони стоять і туди полетять ракети.
И нахера путать шоубизнес, в котором важно публике все анонсировать с войнной, в которой важно противнинка ввести в заблуждение - тоже было не понятно.
То решта 4 прибули 32 липня ?