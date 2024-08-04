Перші 10 винищувачів F-16 прибули в Україну 31 липня, - The Economist

Перші обіцяні Україні літаки F-16 вже в нашій державі, партія з 10 винищувачів прибула в останній день липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Economist.

За даними видання, перші 10 літаків F-16 з 79 обіцяних Україні у рамках авіаційної коаліції, прибули 31 липня.

"До кінця 2024 року Україна повинна літати на 20 винищувачах американського виробництва. Решта, обіцяна коаліцією F-16 на чолі з Данією та Нідерландами, надійде партіями упродовж 2025 року", - йдеться у матеріалі.

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Нагадаємо, країна-агресорка Росія має намір у серпні ініціювати засідання Ради безпеки ООН, щоб обговорити постачання західних винищувачів F-16 в Україну.