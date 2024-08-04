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Перші 10 винищувачів F-16 прибули в Україну 31 липня, - The Economist

F-16 вже в Україні

Перші обіцяні Україні літаки F-16 вже в нашій державі, партія з 10 винищувачів прибула в останній день липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Economist.

За даними видання, перші 10 літаків F-16 з 79 обіцяних Україні у рамках авіаційної коаліції, прибули 31 липня.

"До кінця 2024 року Україна повинна літати на 20 винищувачах американського виробництва. Решта, обіцяна  коаліцією F-16 на чолі з Данією та Нідерландами, надійде партіями упродовж 2025 року", - йдеться у матеріалі.

Читайте також: Україна неминуче втратить деякі F-16, - полковник армії США Гамільтон

Нагадаємо, країна-агресорка Росія має намір у серпні ініціювати засідання Ради безпеки ООН, щоб обговорити постачання західних винищувачів F-16 в Україну.

Автор: 

авіація (4113) F16 F-16 (668)


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Топ коментарі
+38
"НАТО геть!!!" - кричали ті ж довбойоби, що тепер кричать "Чому ми не в НАТО???!!!"
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04.08.2024 14:18
+31
Нууууу казали 6, 10 то уже непогано. Тим хто каже а чому не 200.

- а що робила Україна до 2014?

- чому сама не пересіла на F-16?

- чому сама не купила винищувачі? - США і Франція завжди раді продати.

А ОТ ЧОМУ - Бо коли Ющенко в 2008 заговорив про НАТО то 68% були проти і були мітинги які казали "ви не будете воювати нашими дітьми в Афганістані"
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04.08.2024 14:15
+22
А що за цей час народив Шапітолій?
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04.08.2024 14:16
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А що за цей час народив Шапітолій?
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04.08.2024 14:16 Відповісти
Шапітолій бабло косив, заробляв гроші. Попит народжує пропозицію. Шо піпл хавав те й пропонували. А от що чи хто спонукало його йти в президенти це вже інше питання. Але він не винен, піпл 73 відсотки його обрали. Тепер терпіть.
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04.08.2024 15:32 Відповісти
Справа не в літаку. Справа в тому,хто ним буде керувати. Ви не хочете? Може є підготовка? Не соромтеся.
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04.08.2024 14:22 Відповісти
Було інтерв'ю американського пілота про Ф-16, так він казав що і сам не проти помолотити кацапів. Якби в нас була проукраїнська влада то і пілотів би найняли.
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04.08.2024 15:06 Відповісти
Питання ще й у тому чи дала б йому таку змогу влада США. Бо пілот - це не доброволець з гвинтівкою.
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04.08.2024 15:47 Відповісти
США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия совместно предупредили, что Народно-освободительная армия Китая "агрессивно вербует" западных пилотов истребителей, пытаясь подготовить своих военных авиаторов. Об этом сообщает FT.

Тобто їх винаймає Китай який є ворогом США та НАТО. А от ми - ні. До того ж літаки нам дозволяють використовувати, а пілотів - ні? Щось сумнівно.
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04.08.2024 16:17 Відповісти
Китай з кимось воює?
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04.08.2024 17:14 Відповісти
А пілотів бойових літаків можна наймати тільки коли ні з ким не воюєшь? Дивна логіка.

З Індією постійні конфлікти, наприклад, не рідко із десятками загиблих.

А хіба у нас оголошена війна?
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04.08.2024 17:31 Відповісти
Нормальна логіка, якщо країна не хоче бути звинуваченою в участі у війні.
І зброю іноді перестають продавати, як тільки країна починає воювати.
Є дуже багато прикладів від Аргентини до Ізраїлю.
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04.08.2024 18:18 Відповісти
Що за маячня? Ізраїлю надають зброю дуже давно і ніхто не звинувачує, наприклад, США в участі у війні. Безліч прикладів коли надають\продають зброю іноземного виробництва і ніхто виробників не звинувачує у участі в війні.

СРСР надавав зброю арабам у війні проти Ізраїлю і при цьому не був стороною війни не дивлячись що там були навіть радянські інструктори.

Аргентина використовувала протикорабельні ракети французского виробництва у війні з Великобританією і Франція не була стороною війни.

В світі повно воює зброї виробництва різних країн і ці країни не є сторонами конфліктів. Так само і з найманцями.
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04.08.2024 18:54 Відповісти
Більше читай і менше пиши. І тоді буде не маячня.
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04.08.2024 20:56 Відповісти
Роздаєш поради яких в тебе ніхто не запитує? Скористайся цією порадою сам тоді може щось зможеш відповісти по теме.
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04.08.2024 21:18 Відповісти
Оцю ***** про оголошена-неоголошена з таксистами та сантехніками обговори.

Заодно напружте пам'ять, коли таке в останній раз взагалі у Світі було.
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04.08.2024 18:20 Відповісти
"Заодно напружте пам'ять, коли таке в останній раз взагалі у Світі було."
---
неділя, 04 серпня 2024

Військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував за застосування пункту 40 Алеф, що означає офіційне оголошення війни.

На цей крок Ізраїль пішов вперше з часів війни Судного дня 1973 року.

====

"Оцю ***** про оголошена-неоголошена з таксистами та сантехніками обговори."

Це для тебе уйня бо не розумієш різниці. І ти з'їхав з теми. Бажання пілотувати українські Ф-16 висловив сам американський пілот, отже знає що таке можливе. В ЗСУ вже чимало громадян інших країн, тож не мели дурниці.
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04.08.2024 18:46 Відповісти
Не зрозуміло чим найманець пілот (без аєроплану) відрізняється від найманця піхотинця (без рушниці)
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04.08.2024 17:07 Відповісти
Тим же, чим рушниця від аєроплану.
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04.08.2024 17:15 Відповісти
Це ви про Зєрмака?
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04.08.2024 14:27 Відповісти
Якщо пише "економіст" може й правда ?
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04.08.2024 14:40 Відповісти
безвідносно хто шо пише, літачки вже літають в нашому небі, принаймні два.
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04.08.2024 16:11 Відповісти
Тримай 11 ржублей!
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04.08.2024 14:59 Відповісти
Он літак у небесах!

З крилами, неначе птах!

Він не просто так літає,

А хмарки наздоганяє!
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04.08.2024 14:13 Відповісти
Нууууу казали 6, 10 то уже непогано. Тим хто каже а чому не 200.

- а що робила Україна до 2014?

- чому сама не пересіла на F-16?

- чому сама не купила винищувачі? - США і Франція завжди раді продати.

А ОТ ЧОМУ - Бо коли Ющенко в 2008 заговорив про НАТО то 68% були проти і були мітинги які казали "ви не будете воювати нашими дітьми в Афганістані"
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04.08.2024 14:15 Відповісти
"НАТО геть!!!" - кричали ті ж довбойоби, що тепер кричать "Чому ми не в НАТО???!!!"
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04.08.2024 14:18 Відповісти
І, якось так співпало, що вони ж потрапили до 73%.
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04.08.2024 14:29 Відповісти
Так не просто співпало.
Розрахунок спонсорів ЗЄ був якраз на кацапську наволоч та довбойобів.

ЗЄ - президент, обраний ватними уйобками для ватних уйобків.
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04.08.2024 15:45 Відповісти
Так, кацапської наволочі та довбойобів багато, але ж не 13,5 мільйонів. Багато неуків, тих, кому все без різниці, багато наївних, та основна маса вибирала Голобородька.
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05.08.2024 02:29 Відповісти
Як каже один політолог "Нажаль, основна маса, це тупе бидло, яким треба керувати".
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05.08.2024 08:32 Відповісти
Нажаль. І тому виборцями не можуть бути всі підряд без елементарних знань, хоча б Конституції, прав і обов'язків Президента і виконавчої влади. Та хто ж буде відсторонювати бидло від прийняття рішень, бидло будуть множити, бо Зєрмак керувати може тільки бидлом.
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05.08.2024 09:35 Відповісти
Невже більш ніж за 5 років до ваших шоколадних голов не може дійти, що голосували не за Зеленського, а проти чванливого лицеміра. Якщо ви не полишите надії знов побачити при владі "сивочолого гетьмана", то ми знову наступимо на ті самі граблі.
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05.08.2024 23:14 Відповісти
То може краще наступити на ті граблі, ніж тримати у владі зрадника України? Може ви зрозумієте це своєю головою, у якій щось зовсім протилежне шоколаду.
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06.08.2024 00:25 Відповісти
Ті, хто кричав "НАТО геть" і зараз проти НАТО, бо вони прокацапська 5та колонна.
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04.08.2024 14:57 Відповісти
Всі 68%???

Тоді біда.
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04.08.2024 15:42 Відповісти
Коли це 25 мільонів українців виходили на вулиці і кричали "нато геть"?
Крикунів було не більше кількох сотень.
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04.08.2024 15:49 Відповісти
Звісно що ні, бо на той час у нас не було такої потужної молодої команди, на чолі якої стояв би такий молодий призедент!
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04.08.2024 14:44 Відповісти
І добре, що більше не буде. Помахали дядькові ручкою.)
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04.08.2024 15:05 Відповісти
В каком полку машешь? Или ты помахал ,а другие гибнут и своей кровью исправляют то что зеермак натворил? Молодец,млять , ничего не скажешь.
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04.08.2024 16:18 Відповісти
Украине ни одна стана НАТО не продавала даже ржавого потрона после 14г.Какие ф-16?сушествовало негласное имбарго на поставку оружия.Хорош чушь писать о том что франция(кака франция? Ты о чем чувак?)всегда готова была продавать истребители.Украине дали пару десятков джавилинов и стингеров перед самой войной,которые лежали на складах и поступили в воеска только в марте 22го .
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04.08.2024 15:02 Відповісти
Літаки летять,будєм всіх бамбить
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04.08.2024 14:16 Відповісти
Думаю що прийшло більше, просто раше не обов'язково це знати
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04.08.2024 14:17 Відповісти
Там не лише Ф16.
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04.08.2024 14:22 Відповісти
В цій партії є і Мессершмитт Bf 109.
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04.08.2024 15:39 Відповісти
як би ж то ...збивати шахеди те що треба...
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04.08.2024 16:09 Відповісти
Ніт. Сопвіч тріплан там!!!))
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04.08.2024 23:50 Відповісти
Це ретро літак.

Нам більше підходить горизонтальний триплан F-15S/MTD.
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05.08.2024 00:38 Відповісти
Моливо набрали ескадрілью. Може 3-4 ланки.
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04.08.2024 14:28 Відповісти
А пілотів хватить?...
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04.08.2024 14:49 Відповісти
...Так от поїдь і розберись. знаю навіть, що дозвіл тобі дадуть. привіт.
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04.08.2024 14:56 Відповісти
Привіт. Так тобі теж дать. Так з моїм прізвищем, можуть і по кумполу дати.
А тепер серйозно, півтора крмпекті пілоиів на борт готові працювати і по повітряним і по наземним цілям. Вдень, ніччю ПМУ та СМУ.
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04.08.2024 15:31 Відповісти
Як це півтора? щас ти мене заплутаєш - у вас "порядок" тільки в повітрі.
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04.08.2024 15:58 Відповісти
Як, як? 15-ть пілотів на 10-ть літаків, а повинно бути 20 на 10.
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05.08.2024 08:38 Відповісти
Тіки 6 українських пілотів змогли закінчити курси по підготовці на F-16.
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04.08.2024 15:30 Відповісти
Трындеть - на Волгу, там тоже вода -соленая, да и кацап кацапа поймет.
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04.08.2024 18:40 Відповісти
А скіки пілотів закінчили підготовку - є якась ссиль, рюськоязічний?
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04.08.2024 18:53 Відповісти
На.уя вам секретные данные?
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04.08.2024 19:26 Відповісти
Впевнений шо вони секретні? А шо тоді це - https://www.5.ua/ru/obshchestvo/tolko-6-ukraynskykh-pylotov-nauchylys-letat-na-ystrebyteliakh-f-16-the-telegraph-331679.html https://www.5.ua/ru/obshchestvo/tolko-6-ukraynskykh-pylotov-nauchylys-letat-na-ystrebyteliakh-f-16-the-telegraph-331679.html

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04.08.2024 22:25 Відповісти
До кінця 2024 року Україна повинна літати на 20 винищувачах Джерело:
це якщо не буде втрачено жодного
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04.08.2024 14:19 Відповісти
Вже казали, що втрати будуть оперативно компенсовані.
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04.08.2024 14:22 Відповісти
Головне - життя пілотів, а залізо знайдеться.
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04.08.2024 14:23 Відповісти
скоро на рашенТВ: пиня де міст?
А він потонув..))
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04.08.2024 14:20 Відповісти
Шо , мечта сбылась? Дай то , Бог.
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04.08.2024 18:42 Відповісти
Аби тільки анонси робити!!
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04.08.2024 14:25 Відповісти
Вже не тільки.
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04.08.2024 14:31 Відповісти
Спочатку чекали на чудотворне пришестя танків.
Ниньки про чудо-танки - гробова мовчанка.
Тепер літаки.
Чекаємо.
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04.08.2024 14:27 Відповісти
Танки нужны были в позапрошлом году а в прошлом уже картина боя поменялась а самолеты нужны были прошлым летом тогда бы и наступление удалось.Но сейчас их задача это самолеты с КАБами и крылатые ракеты,да и шахеды они не плохо поганяли.
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04.08.2024 14:33 Відповісти
Ну так дають рівно скільки шоб не загнулись
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04.08.2024 14:43 Відповісти
Танки могут быть ключем ,если на них поставить систему, как на израильских танках, что сбивает дроны и ракеты и должно быть от тысячи танков
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04.08.2024 17:21 Відповісти
а дали 90 танков , первый леопард я не считаю.
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04.08.2024 17:22 Відповісти
Сейчас на поле боя рулят тяжелые БМП,а шведские вообще могут любой российский БМП как тузик грелку порвать и борты любого танка,и еще есть противотанковые ракеты в комплекте.
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04.08.2024 18:06 Відповісти
Ну их тоже дали мало. Бредли надо еще пару сотен.
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04.08.2024 18:15 Відповісти
Дійсно так, в цій війні танки не стали ключем а ілюзії були , можливо стануть ф16, але внутрішній голос підказує що ні.

а от 3-4 млн саме наступальної частини арміі так цілком стали б ключем за підтримки авіаціі, томагавків, літаків дрло , кораблів
але ж це з розряду фантастики ,
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04.08.2024 14:34 Відповісти
Вважаєте, 3-4 млн на розмінування вистачить?
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04.08.2024 15:11 Відповісти
взагалі-то з фронту з пабліків доноситься глухе "не вистачає стрілецької зброї для кожного". Підозрюю, що для танків, і тим більше для літаків не вистачає підготовленого особового складу...
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04.08.2024 14:41 Відповісти
О, вже десять! Хто більше?
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04.08.2024 14:33 Відповісти
Написано же, к концу года будет 20
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04.08.2024 14:43 Відповісти
А обов'язково писати про це, що вони вже в україні? Краще б це для русаків стало несподіванкою.
Бо вони ж почнуть шукати аеродроми, до вони стоять і туди полетять ракети.
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04.08.2024 14:40 Відповісти
А до цього вони що шукали??
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04.08.2024 14:41 Відповісти
Це ІПСО.
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04.08.2024 14:43 Відповісти
русня уже знает и так. Это нам постфактум сообщают
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04.08.2024 14:44 Відповісти
Ф-16 саме й розраховані збивати крилаті і балістику.
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04.08.2024 14:45 Відповісти
Літаки ніколи не збивали балістику, не дуріть людей.
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04.08.2024 15:13 Відповісти
Олександр Коваленко каже, що здадні.
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04.08.2024 18:01 Відповісти
Щоб вам так острий апендицит вірізали
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04.08.2024 14:43 Відповісти
Кому внушали? Лично мне этот ******* про контрннаступ никакого оптимизма не внушал, ибо как прорывать "линию суровикина" в условиях господства противника в воздухе было абсолютно не понятно.
И нахера путать шоубизнес, в котором важно публике все анонсировать с войнной, в которой важно противнинка ввести в заблуждение - тоже было не понятно.
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04.08.2024 15:01 Відповісти
Хто пише чому так мало нагадаю, що черга на навчання пілотів у США розписана на багато років вперед і це хтось у штатах зробив неймовірну роботу втиснувши туди наших пілотів. Теж саме і з Хаймарсами та іншою зброєю. І не забувайте - все за що ми не платимо то є дарунки. Не треба вимагати дарунки які дуже дорого коштують та й ще ми отримаємо поза чергою.
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04.08.2024 15:11 Відповісти
А казали - 6.
То решта 4 прибули 32 липня ?
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04.08.2024 15:13 Відповісти
31 июня, в прекрасный лунный день...
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04.08.2024 15:29 Відповісти
навіщо підіймати ,взагалі,галас про постачання такої кількості машин застарілого типу. безумовно це теж важливо(бо не вистачає взагалі будь яких),але ці навіть 20 шт.не зроблять переламу. треба постійно тиснути на партнерів з проханням(або вимогою) про надання значно більшої кількості.
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04.08.2024 15:27 Відповісти
О. так десять штук ето уже больше чем достаточно чтобы навести шороху по вражеской авиации. Больше и не нужно. А то нашим если дать больше так сразу все просрут и будут кричать что дайте еще. А шороху может навести и один F-16. По аналогии как один блуждающий Петриот сбивал за день по 4-5 рашистских самолетов.
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04.08.2024 15:29 Відповісти
Чи зможуть зберегти F-16 ще до бойового застосування - надійна охорона тилу від професійних і навіть самодіяльних диверсантів відсутня?
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04.08.2024 18:13 Відповісти
.... гарна новина, але літаків 110 ,і значно більше.
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04.08.2024 18:27 Відповісти
 
 