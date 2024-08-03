Україна неминуче втратить деякі F-16, - полковник армії США Гамільтон

Збройні Сили України втратять деякі винищувачі F-16, адже цьому неможливо запобігти в умовах війни

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю LIGA.net заявив полковник армії США у відставці, професор Військового коледжу армії США та один з керівників євразійської програми Foreign Policy Research Institute Роберт Гамільтон.

Він зазначив, що F-16 - багатоцільовий літак. Ним можна робити багато чого – підтримка з повітря військ на землі, допомога ППО. Можна патрулювати небо, збивати ворожі літаки.

Звісно, під час розрахунків потрібно буде врахувати можливості російської протиповітряної оборони- наземної та ворожих літаків, дальність їхньої роботи. Україна неминуче втратить деякі F-16. Це війна. Годі уявити, що жоден не зіб’ють", – заявив Гамільтон.

Водночас Гамільтон зазначив, що винищувачі принесуть багато користі, але літаки – це "не срібна куля, що змінить гру".

Нагадаємо, країна-агресорка Росія має намір у серпні ініціювати засідання Ради безпеки ООН, щоб обговорити постачання західних винищувачів F-16 в Україну.

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