Україна неминуче втратить деякі F-16, - полковник армії США Гамільтон
Збройні Сили України втратять деякі винищувачі F-16, адже цьому неможливо запобігти в умовах війни
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю LIGA.net заявив полковник армії США у відставці, професор Військового коледжу армії США та один з керівників євразійської програми Foreign Policy Research Institute Роберт Гамільтон.
Він зазначив, що F-16 - багатоцільовий літак. Ним можна робити багато чого – підтримка з повітря військ на землі, допомога ППО. Можна патрулювати небо, збивати ворожі літаки.
Звісно, під час розрахунків потрібно буде врахувати можливості російської протиповітряної оборони- наземної та ворожих літаків, дальність їхньої роботи. Україна неминуче втратить деякі F-16. Це війна. Годі уявити, що жоден не зіб’ють", – заявив Гамільтон.
Водночас Гамільтон зазначив, що винищувачі принесуть багато користі, але літаки – це "не срібна куля, що змінить гру".
Нагадаємо, країна-агресорка Росія має намір у серпні ініціювати засідання Ради безпеки ООН, щоб обговорити постачання західних винищувачів F-16 в Україну.
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шестьдвенадцать переданных им Фе-16"
- так передали же шесть
- а потеряли двенадцать
Тисяч F-16 тих...
Конашенков - вангує...
Сліпі передбачення...
Ні в яких повітряних боях вони участі не прийматимуть.
Максимум - атака з недосяжної для ворога відстані і повернення.
Але таких випадків наче не було.
Та й літак ніяка не новинка.
Розібрати можна, а виготовити лопатки турбін
такої ж якості - зась.
Навіть цивільні пілоти скажімо у Канаді отримуюють більше десяти тисяч доларів. То у людини, що має у майбутньому роботу у найбільш забезпечених країнах світу, виникне прагнення втекти за навіть хай мільйон у засрашу?
Усі 120 фізично на один аеродром не поміщаються. Таким чином необхідно мати 10 підготовлених аеродромів для того, щоб ці літаки банально базувалися в Україні, для того, щоб вони здійснювали кожен день свої польоти. В Україні є 10 аеродромів з твердим, повноцінним покриттям під F-16, на яких F-16 свої шасі не поб'ють доволі швидко.
Щоб захистити таку кількість F-16 потрібно 20 ЗРК Patriot. Вони мають кут огляду 120 градусів, то для кругової оборони на кожен аеродром треба буде помістити по дві такі системи ППО. Де взяти 20 ЗРК Patriot та 10 радарів для ЗРК Patriot ??? та персонал на них.
Сім пілотів готували в окремому новоствореному центрі вісім місяців. 130 пілотів скільки треба готувати ??? та дє ???
А у словаків (котрих аж 5млн. населення), навчання пройшли 22 пілота та 160 техніків та інженерів.
Думайте...
І вони це втілили швидше чим скумбрій пащеку на партнерів відчинив.
вже розповідає про їх втрати, це
виглядає якось не пристойно і обурливо для наших пілотів 😡