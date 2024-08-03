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Україна неминуче втратить деякі F-16, - полковник армії США Гамільтон

f-16,бельгія

Збройні Сили України втратять деякі винищувачі F-16, адже цьому неможливо запобігти в умовах війни

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю LIGA.net заявив полковник армії США у відставці, професор Військового коледжу армії США та один з керівників євразійської програми Foreign Policy Research Institute Роберт Гамільтон.

Він зазначив, що   F-16 - багатоцільовий літак. Ним можна робити багато чого – підтримка з повітря військ на землі, допомога ППО. Можна патрулювати небо, збивати ворожі літаки.

Звісно, під час розрахунків потрібно буде врахувати можливості російської протиповітряної оборони- наземної та ворожих літаків, дальність їхньої роботи. Україна неминуче втратить деякі F-16. Це війна. Годі уявити, що жоден не зіб’ють", – заявив Гамільтон.

Водночас Гамільтон зазначив, що винищувачі принесуть багато користі, але літаки – це "не срібна куля, що змінить гру".

Нагадаємо, країна-агресорка Росія має намір у серпні ініціювати засідання Ради безпеки ООН, щоб обговорити постачання західних винищувачів F-16 в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Неможлива річ виявилася цілком можливою: F-16 в Україні, - Ландсбергіс

Автор: 

літак (2898) F16 F-16 (668)


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Топ коментарі
+13
Дайте літаки, а потім розмірковуйте
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03.08.2024 14:37
+12
він не поховав.Він не виключає,що можуть бути втрати.Що є логічним під час бойових дій.Їхнє діло говорить,а нам своє робить.
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03.08.2024 14:45
+8
Видали Україні 31 Абрамс і 6 ф-16 - дивно що та не перемогла армію з якою планував воювати весь НАТО...
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03.08.2024 15:03
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Дайте літаки, а потім розмірковуйте
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03.08.2024 14:37 Відповісти
а літунів призебілених із дОПи дЄрьмака вийматимеш чи механіків із захисними спорудами, мабуть, виколупуватимеш із поЗе!лоченого асфальту?
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03.08.2024 16:40 Відповісти
"банды укробендеровского ЗСУ еще позавчера за один день потеряли все шесть двенадцать переданных им Фе-16"
- так передали же шесть
- а потеряли двенадцать

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03.08.2024 16:47 Відповісти
Деревʼяний 3D конструктор "Літак F16", 79 деталей,
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03.08.2024 16:51 Відповісти
Та невже ж! Ви дали дозвіл на це?!! ,, ,,Арбітри" хрінові!!!
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03.08.2024 14:38 Відповісти
А вони хотіли щоб у Ф 16 діти народились????І їх стало більше????
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03.08.2024 14:49 Відповісти
Так вони ше ж сериозно навіть по кацапах не розім"ялись - а полковник вже іх поховав
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03.08.2024 14:39 Відповісти
він не поховав.Він не виключає,що можуть бути втрати.Що є логічним під час бойових дій.Їхнє діло говорить,а нам своє робить.
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03.08.2024 14:45 Відповісти
Віина без втрат не буває - навіть віиськові навчання - для чого нас жухати
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03.08.2024 14:50 Відповісти
Неминучі втрати...

Тисяч F-16 тих...

Конашенков - вангує...

Сліпі передбачення...
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03.08.2024 14:44 Відповісти
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03.08.2024 16:54 Відповісти
Вони ще не брали участі в бойових діях а цей вже ховає їх
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03.08.2024 14:48 Відповісти
Тіпун тобі на язик.
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03.08.2024 14:55 Відповісти
Видали Україні 31 Абрамс і 6 ф-16 - дивно що та не перемогла армію з якою планував воювати весь НАТО...
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03.08.2024 15:03 Відповісти
Втратити можна тільки через недбальство/саботаж при зберіганні.
Ні в яких повітряних боях вони участі не прийматимуть.
Максимум - атака з недосяжної для ворога відстані і повернення.
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03.08.2024 15:05 Відповісти
Ще може хтось перегнати кацапам за чемодан доларів, його ж не шукати уть так як русня того вертольотчикаа
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03.08.2024 16:41 Відповісти
Сім'я залишиться.
Але таких випадків наче не було.
Та й літак ніяка не новинка.
Розібрати можна, а виготовити лопатки турбін
такої ж якості - зась.
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03.08.2024 17:57 Відповісти
вже обговорювали таку можливість. де буде переховуватися той "щасливчик"? У теплому влітку Омську? наші військові пілоти, що вчилися в країнах НАТО, настільки тупі? І настільки бомжі, яких можна купити для підпалювання машин військових?
Навіть цивільні пілоти скажімо у Канаді отримуюють більше десяти тисяч доларів. То у людини, що має у майбутньому роботу у найбільш забезпечених країнах світу, виникне прагнення втекти за навіть хай мільйон у засрашу?
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03.08.2024 18:24 Відповісти
Нафіга йому Омськ, в Дубаї якомусь зможе чи в південній Америці . Русні треба політичний козир, щоб на весь світ воняти, а не лопатки для турбін
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03.08.2024 18:34 Відповісти
Волков бояться в лес не ходить.
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03.08.2024 15:07 Відповісти
Волки с их нюхом и зрением просто не участвуют - они только выгребают.
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03.08.2024 15:27 Відповісти
Ми вже втратили 16 штук їх ...Конашенков казав
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03.08.2024 15:30 Відповісти
Давайте Ф-35, их меньше собьют
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03.08.2024 15:35 Відповісти
Еще не дали а уже показывают что ссыкуны.
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03.08.2024 15:37 Відповісти
Аби пілоти катапультувалися і потім змогли вбивати паРашкінців і надалі....а те що зіб'ють, то зрозуміло..
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03.08.2024 15:47 Відповісти
Україні необхідно 120 літаків, тім, на практиці цього не буде.
Усі 120 фізично на один аеродром не поміщаються. Таким чином необхідно мати 10 підготовлених аеродромів для того, щоб ці літаки банально базувалися в Україні, для того, щоб вони здійснювали кожен день свої польоти. В Україні є 10 аеродромів з твердим, повноцінним покриттям під F-16, на яких F-16 свої шасі не поб'ють доволі швидко.

Щоб захистити таку кількість F-16 потрібно 20 ЗРК Patriot. Вони мають кут огляду 120 градусів, то для кругової оборони на кожен аеродром треба буде помістити по дві такі системи ППО. Де взяти 20 ЗРК Patriot та 10 радарів для ЗРК Patriot ??? та персонал на них.

Сім пілотів готували в окремому новоствореному центрі вісім місяців. 130 пілотів скільки треба готувати ??? та дє ???
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03.08.2024 16:00 Відповісти
Якщо американському полковнику шкода українських f16 переданих Європою, то міг би підстрахувати американськими з пілотами на пенсії. Так чи інакше прийдеться це робити, поки не вгомониться зло.
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03.08.2024 16:06 Відповісти
Ви спочатку їх дайте, а потім вже будете рахувати, скільки Україна втратить. Чи не втратить. А то таке відчуття, що вас вже жаба давить.
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03.08.2024 16:20 Відповісти
Світлана, і Ви туди ж? Спочатку почитайте, а не слухайте хрипастого віслюка на руцях сина кацапського вседЄрьмака: https://defence-ua.com/people_and_company/skilki_chasu_navchalis_rumunski_piloti_na_f_16_schob_povnistju_opanuvati_vinischuvach-16138.html За її словами підготовка румунських пілотів загалом тривала вісім місяців. Вона пройшла у самій Румунії на базі новоствореного центру, який відкрився у листопаді 2023 року.

А у словаків (котрих аж 5млн. населення), навчання пройшли 22 пілота та 160 техніків та інженерів.
Думайте...
І вони це втілили швидше чим скумбрій пащеку на партнерів відчинив.
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03.08.2024 16:48 Відповісти
Щойно ми отримали F- 16 , а полковник армії США Гамільтон
вже розповідає про їх втрати, це
виглядає якось не пристойно і обурливо для наших пілотів 😡
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03.08.2024 19:02 Відповісти
 
 