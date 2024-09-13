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Румыния (1041) F-16 (518)

Четверо украинских пилотов начали обучение на F-16 в Румынии

f-16,літак

Группа украинских пилотов начала теоретические учения на истребителях F-16 в Румынии, до конца 2024 года они могут перейти к практическим занятиям.

Об этом заявил представитель Минобороны Румынии Константин Спину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

По словам Спину, в Румынию недавно прибыла группа из четырех украинских пилотов. Сейчас они начали теоретическую подготовку в учебном центре на авиабазе в Фетеште. В Минобороны Румынии добавили, что практика пилотов из Украины может начаться "ближе к концу года". В то же время там не уточнили деталей.

В ноябре 2023 года Румыния открыла центр подготовки на истребителях F-16 на своей авиабазе Фетешти. Всего на вооружении румынской армии есть 26 самолетов F-16, из которых 17 приобрели в Португалии и девять в Норвегии. Также до конца 2025 года Норвегия должна поставить Румынии еще 23 самолета.

Смотрите также: Зеленский обсудил с делегацией Конгресса США расширение тренировочных миссий для украинских пилотов на F-16. ФОТО

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что в Румынии группа украинских пилотов уже начала проходить подготовку на истребителях F-16.
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Топ комментарии
+14
В 1995 році було розформовано Чернігівське льотне училище, ЧВВАУЛ, яке визнано кращим навчальним закладом СРСР що готувало пілотів по профілю винищувальної авіації. Ще якийсь час проіснувала авіаційна база, вч А 4114, готували пілотів для своїх ВПС, білорусів, і африканців, за що країна отримувала валюту, і яку радісно закрили в 2004 році. Все, алєс, крапка, повиривали плити ВПП, позаростало все бур'янами, пройшло чверть століття, і хтось ще питає чому нема Українських пілотів? Люди, ви при своєму розумі, чи зовсім отупіли? Нехай ті падли що це зробили, сідають в ті F-16 і летять, призвища відомі, що не так?
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13.09.2024 20:58
+7
почему не 40???
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13.09.2024 20:43
+5
Напишіть їх дані. Інформація не повна. Мерзота тупорила..
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13.09.2024 20:53
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Це як в тому анекдоті:
- Сьгодні авіації не буде - пілот захворів!
П.С.
НАТО не спроможне внести перелом у війні з РФ - вся надія на кілька українських пілотів...
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13.09.2024 20:40 Ответить
почему не 40???
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13.09.2024 20:43 Ответить
Не пройшло й три роки!
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13.09.2024 20:50 Ответить
Напишіть їх дані. Інформація не повна. Мерзота тупорила..
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13.09.2024 20:53 Ответить
Два роки...
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13.09.2024 20:54 Ответить
В 1995 році було розформовано Чернігівське льотне училище, ЧВВАУЛ, яке визнано кращим навчальним закладом СРСР що готувало пілотів по профілю винищувальної авіації. Ще якийсь час проіснувала авіаційна база, вч А 4114, готували пілотів для своїх ВПС, білорусів, і африканців, за що країна отримувала валюту, і яку радісно закрили в 2004 році. Все, алєс, крапка, повиривали плити ВПП, позаростало все бур'янами, пройшло чверть століття, і хтось ще питає чому нема Українських пілотів? Люди, ви при своєму розумі, чи зовсім отупіли? Нехай ті падли що це зробили, сідають в ті F-16 і летять, призвища відомі, що не так?
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13.09.2024 20:58 Ответить
P.S. А тепер на Румуни навчають, аха-ха-ха-ха, не ту країну назвали Гондурасом...
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13.09.2024 21:02 Ответить
Авіаплити....в 90-ті - це була просто чкась шиза з ними, тягли стільки, що військ.прокурватура і інші КРІ тони паперу списал, ну просто пошесть..
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13.09.2024 21:11 Ответить
Пілотів не наловиш на вулиці і не "бусифікуєш". Наловити на вулиці можна хіба що "вєртухаєв"
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13.09.2024 22:00 Ответить
4 - это не за до *уя?
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13.09.2024 21:10 Ответить
17 придбали у Португалії та дев'ять у Норвегії. Також до кінця 2025 року Норвегія має поставити Румунії ще 23 літаки. Джерело: .
Всього мають 26. Ще буде 23. В підсумку 49.

А зараз порахуємо: маємо вже 9 + 4 пілоти десь в 25 році. Тобто максимум + 4.
13 І 49.
Так переможемо.
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13.09.2024 21:14 Ответить
Четверо, а почему не 40?
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13.09.2024 21:17 Ответить
А хто за це заплатить, ти знаєш скільки це коштує
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13.09.2024 21:29 Ответить
Вони не розуміють, чому у них електрики немає через ракетні обстріли. Облиште цю марну справу
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13.09.2024 22:01 Ответить
расея заплатит за всё из своих замороженных активов, из 340 мильярдов..
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13.09.2024 22:18 Ответить
Колись заплатить…
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14.09.2024 10:12 Ответить
А почему не 400?
Где взять летчиков , которые сдали необходимый минимум английского (не "читаю со словарем", а реально "понимаю/говорю")? Кто будет летать на Мигах и Су, если 40 пилотов уедут на полтора-два года? Где взять учебный центр, в котором на года вперед не расписаны часы/инструкторы/симуляторы/самолеты/аэродромы? Кто оплатит обучение?
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13.09.2024 21:47 Ответить
А что, из 40 миллионов не найдется хотя бы 10 лётчиков владеющих английским языком? Ты что, смеёшься? Или думаешь что все они такие тупые? Я так не думаю. А сколько сейчас там активно действующих военных самолетов, неужели 40? Тогда бы мы каждый день слышали об их налётах, успехах и их видео, а что-то.. А учебные центры ведь в Европе и США имеются, и не думаю чтобы они все там были бы загружены 24/7,
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13.09.2024 22:30 Ответить
Програми підготовки розписані на роки вперед. Колись вивчав авіаційну медицину, і роботи по професійному відбору військових льотчиків. На основі десятків років досліджень, зʼясувалось що пілотом може бути один з трьох тисяч середньо статистичних кандидатів. І це тоді в 80х коли ще молодь була відносно здорова, а не така як зараз, криві, сліпі чи тупі з дитинства
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13.09.2024 22:47 Ответить
Як не з літаками гальмують то з пілотами. В нас що, немає більше кандидатів для навчання?
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13.09.2024 21:20 Ответить
Можуть забусікувати з десяток дебілів, але навряд допоможе
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13.09.2024 21:32 Ответить
Народний "Офіс простих рішень" продовжує "жєчь напалмом"

На днях вони пропонували всю енергетичну інфраструктуру "зарити під землю", виключно з ЛЕП. А ще якийсь дядько пропонував всю країну заживити від великого "павер-банка" - встановити акумуляторні збірки. Я реально це все колекціоную і записую
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14.09.2024 00:22 Ответить
Карл , четверо !!!!)))) ....ть, надо ЧЕТЫРЕСТА - ПЯТЬСОТ !!!(((( как мы можем одолеть эту орду ????((((
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13.09.2024 21:36 Ответить
народ , скажу КРАМОЛУ !!! Украину в наглую запихивают под росию !!!! я думаю ,что военную тайну не выдал (((
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13.09.2024 21:38 Ответить
потужно! Але хто скаже, що насправді відбувається. Легше за все брехати інтернетом...
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13.09.2024 21:49 Ответить
Чому би не запросити ветеранів - пілотів Ф16 на службу в ЗСУ по типу французького легіону : заборона на біографію , заборона на призвіще і т п
Верховна Рада має за місяць зробити закон , а агенти ГРУ мають шукати таких пілотів .
до речі , оклад пілотам має сплачувати їх краіна , згідно з договором безпеки , котрий ЕРМАК ( який мається дурЬЮ) підписував весь час якогось фера .
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14.09.2024 02:00 Ответить
Цілком вірне рішення. Пілоти найманці-добровольці були присутні майже у всіх війнах XX ст.
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14.09.2024 12:32 Ответить
 
 