Четверо украинских пилотов начали обучение на F-16 в Румынии
Группа украинских пилотов начала теоретические учения на истребителях F-16 в Румынии, до конца 2024 года они могут перейти к практическим занятиям.
Об этом заявил представитель Минобороны Румынии Константин Спину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
По словам Спину, в Румынию недавно прибыла группа из четырех украинских пилотов. Сейчас они начали теоретическую подготовку в учебном центре на авиабазе в Фетеште. В Минобороны Румынии добавили, что практика пилотов из Украины может начаться "ближе к концу года". В то же время там не уточнили деталей.
В ноябре 2023 года Румыния открыла центр подготовки на истребителях F-16 на своей авиабазе Фетешти. Всего на вооружении румынской армии есть 26 самолетов F-16, из которых 17 приобрели в Португалии и девять в Норвегии. Также до конца 2025 года Норвегия должна поставить Румынии еще 23 самолета.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что в Румынии группа украинских пилотов уже начала проходить подготовку на истребителях F-16.
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- Сьгодні авіації не буде - пілот захворів!
П.С.
НАТО не спроможне внести перелом у війні з РФ - вся надія на кілька українських пілотів...
Всього мають 26. Ще буде 23. В підсумку 49.
А зараз порахуємо: маємо вже 9 + 4 пілоти десь в 25 році. Тобто максимум + 4.
13 І 49.
Так переможемо.
Где взять летчиков , которые сдали необходимый минимум английского (не "читаю со словарем", а реально "понимаю/говорю")? Кто будет летать на Мигах и Су, если 40 пилотов уедут на полтора-два года? Где взять учебный центр, в котором на года вперед не расписаны часы/инструкторы/симуляторы/самолеты/аэродромы? Кто оплатит обучение?
На днях вони пропонували всю енергетичну інфраструктуру "зарити під землю", виключно з ЛЕП. А ще якийсь дядько пропонував всю країну заживити від великого "павер-банка" - встановити акумуляторні збірки. Я реально це все колекціоную і записую
Верховна Рада має за місяць зробити закон , а агенти ГРУ мають шукати таких пілотів .
до речі , оклад пілотам має сплачувати їх краіна , згідно з договором безпеки , котрий ЕРМАК ( який мається дурЬЮ) підписував весь час якогось фера .