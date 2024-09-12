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Група українських пілотів проходить підготовку на літаках F-16 в Румунії, - Умєров

f16

Група українських пілотів проходить підготовку на літаках F16 в Румунії.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів плідну телефонну розмову з міністром оборони Румунії Анджелом Тилваром. Ключова тема — посилення захисту українського неба від російських ракет і дронів.

Незабаром Україна отримає від румунських партнерів нову систему протиповітряної оборони Patriot. F-16 в українському небі теж стане більше: група наших пілотів вже проходить підготовку в Румунії", - повідомив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Група українських пілотів прибула на навчання до Канади, - глава Міноборони Блер

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Вони повинні там навчатися безперервно. І не тільки в Румунії
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12.09.2024 19:21 Відповісти
Протест МИД России: "ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам в провинции Хама Сирийской Арабской Республики. Предпринятые Израилем силовые действия являются грубым нарушением суверенитета Сирии и базовых норм международного права".

В район , научно-исследовательского центра, по разработке дронов и ракет, работающий под руководством иранского "Корпуса стражей исламской революции", вошли израильские вертолеты, высадили десант, который захватил несколько иранских офицеров и увез их в неизвестном направлении.
Операция длилась около часа, в течение которого израильские спецподразделения смогли проникнуть на объект, вывезти важное оборудование и секретные документы, заминировать объект изнутри, затем уничтожить его и отступить под прикрытием с воздуха,,.
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12.09.2024 19:37 Відповісти
И? в этом твоей заслуги нет
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12.09.2024 19:42 Відповісти
Если это к умерову, то согласен.
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13.09.2024 10:25 Відповісти
Трындеж о подготовке пилотов на F-16 идет уже 2 года. А на самом деле, когда прибыли самолеты, оказалось, что летчиков не хватает. И дальнейшее обучение вызывает большие проблемы, там мест мало, или времени, или денег. Для Шапитолия это десятая проблема, главное они уже решили: СМИ под контролем, суды в кармане, правоохранители натасканы, антикоррупция, созданная по требованию демократических партнеров - тоже вся карманная. Какие-такие пилоты-шмилоты? Не видишь - мы кушаем!
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13.09.2024 10:32 Відповісти
 
 