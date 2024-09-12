Група українських пілотів проходить підготовку на літаках F-16 в Румунії, - Умєров

Група українських пілотів проходить підготовку на літаках F16 в Румунії.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів плідну телефонну розмову з міністром оборони Румунії Анджелом Тилваром. Ключова тема — посилення захисту українського неба від російських ракет і дронів.

Незабаром Україна отримає від румунських партнерів нову систему протиповітряної оборони Patriot. F-16 в українському небі теж стане більше: група наших пілотів вже проходить підготовку в Румунії", - повідомив міністр.

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