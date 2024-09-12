Група українських пілотів проходить підготовку на літаках F-16 в Румунії, - Умєров
Група українських пілотів проходить підготовку на літаках F16 в Румунії.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів плідну телефонну розмову з міністром оборони Румунії Анджелом Тилваром. Ключова тема — посилення захисту українського неба від російських ракет і дронів.
Незабаром Україна отримає від румунських партнерів нову систему протиповітряної оборони Patriot. F-16 в українському небі теж стане більше: група наших пілотів вже проходить підготовку в Румунії", - повідомив міністр.
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В район , научно-исследовательского центра, по разработке дронов и ракет, работающий под руководством иранского "Корпуса стражей исламской революции", вошли израильские вертолеты, высадили десант, который захватил несколько иранских офицеров и увез их в неизвестном направлении.
Операция длилась около часа, в течение которого израильские спецподразделения смогли проникнуть на объект, вывезти важное оборудование и секретные документы, заминировать объект изнутри, затем уничтожить его и отступить под прикрытием с воздуха,,.