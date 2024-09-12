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Группа украинских пилотов проходит подготовку на самолетах F-16 в Румынии, - Умеров

f16

Группа украинских пилотов проходит подготовку на самолетах F16 в Румынии.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел плодотворный телефонный разговор с министром обороны Румынии Анджелом Тилваром. Ключевая тема - усиление защиты украинского неба от российских ракет и дронов.

Вскоре Украина получит от румынских партнеров новую систему противовоздушной обороны Patriot. F-16 в украинском небе тоже станет больше: группа наших пилотов уже проходит подготовку в Румынии", - сообщил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Румынии рассмотрит законопроект, позволяющий армии страны сбивать беспилотники, - Reuters
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Вони повинні там навчатися безперервно. І не тільки в Румунії
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12.09.2024 19:21 Ответить
Протест МИД России: "ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам в провинции Хама Сирийской Арабской Республики. Предпринятые Израилем силовые действия являются грубым нарушением суверенитета Сирии и базовых норм международного права".

В район , научно-исследовательского центра, по разработке дронов и ракет, работающий под руководством иранского "Корпуса стражей исламской революции", вошли израильские вертолеты, высадили десант, который захватил несколько иранских офицеров и увез их в неизвестном направлении.
Операция длилась около часа, в течение которого израильские спецподразделения смогли проникнуть на объект, вывезти важное оборудование и секретные документы, заминировать объект изнутри, затем уничтожить его и отступить под прикрытием с воздуха,,.
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12.09.2024 19:37 Ответить
И? в этом твоей заслуги нет
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12.09.2024 19:42 Ответить
Если это к умерову, то согласен.
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13.09.2024 10:25 Ответить
Трындеж о подготовке пилотов на F-16 идет уже 2 года. А на самом деле, когда прибыли самолеты, оказалось, что летчиков не хватает. И дальнейшее обучение вызывает большие проблемы, там мест мало, или времени, или денег. Для Шапитолия это десятая проблема, главное они уже решили: СМИ под контролем, суды в кармане, правоохранители натасканы, антикоррупция, созданная по требованию демократических партнеров - тоже вся карманная. Какие-такие пилоты-шмилоты? Не видишь - мы кушаем!
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13.09.2024 10:32 Ответить
 
 