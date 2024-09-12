Группа украинских пилотов проходит подготовку на самолетах F-16 в Румынии, - Умеров

Группа украинских пилотов проходит подготовку на самолетах F16 в Румынии.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел плодотворный телефонный разговор с министром обороны Румынии Анджелом Тилваром. Ключевая тема - усиление защиты украинского неба от российских ракет и дронов.

Вскоре Украина получит от румынских партнеров новую систему противовоздушной обороны Patriot. F-16 в украинском небе тоже станет больше: группа наших пилотов уже проходит подготовку в Румынии", - сообщил министр.

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