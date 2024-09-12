Группа украинских пилотов проходит подготовку на самолетах F-16 в Румынии, - Умеров
Группа украинских пилотов проходит подготовку на самолетах F16 в Румынии.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел плодотворный телефонный разговор с министром обороны Румынии Анджелом Тилваром. Ключевая тема - усиление защиты украинского неба от российских ракет и дронов.
Вскоре Украина получит от румынских партнеров новую систему противовоздушной обороны Patriot. F-16 в украинском небе тоже станет больше: группа наших пилотов уже проходит подготовку в Румынии", - сообщил министр.
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В район , научно-исследовательского центра, по разработке дронов и ракет, работающий под руководством иранского "Корпуса стражей исламской революции", вошли израильские вертолеты, высадили десант, который захватил несколько иранских офицеров и увез их в неизвестном направлении.
Операция длилась около часа, в течение которого израильские спецподразделения смогли проникнуть на объект, вывезти важное оборудование и секретные документы, заминировать объект изнутри, затем уничтожить его и отступить под прикрытием с воздуха,,.