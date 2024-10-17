Правительство Румынии одобрило правовой порядок подготовки украинских пилотов на самолетах F-16

В среду, 16 октября, правительство Румынии одобрило правовые процедуры и условия для обучения украинского персонала, который эксплуатирует самолеты F-16.

Об этом заявил представитель правительства Румынии Михай Константин, пишет Digi24, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство утвердило правовые процедуры и условия подготовки украинского персонала, который будет управлять самолетами F-16, что будет происходить на 86-й авиабазе "Фетешть"",- сказал Константин.

Он отметил, что таким образом Румыния вносит свой вклад в предоставление украинскому персоналу необходимых знаний для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта истребителей F-16, в соответствии с "обязательствами, взятыми Бухарестом на саммите НАТО в Вильнюсе".

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"В контексте войны, которая продолжается у границ Румынии, предоставление этой поддержки является инвестицией в национальную безопасность и безопасность союзников, одновременно имеет потенциал передать сообщение о единстве в Европейском Союзе, НАТО и государствах-партнерах", - сказал представитель румынского правительства.

Напомним, что в середине сентября сообщалось, что группа украинских пилотов начала теоретические учения на истребителях F-16 в Румынии, до конца 2024 года они могут перейти к практическим занятиям.

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