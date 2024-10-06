Первые F-16 от Нидерландов прибыли в Украину, - министр обороны Брекельманс
Нидерланды поставили первые истребители F-16 для Украины.
Об этом сообщил в соцсети Х министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, информирует Цензор.НЕТ.
"Впервые я могу официально объявить о том, что первые нидерландские F-16 были поставлены в Украину. Это крайне необходимо. В Харькове я видел разрушения от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги", - написал нидерландский министр.
Брекельманс добавил, что остальные из обещанных 24 истребителей поступят в Украину в ближайшие месяцы.
Напомним, что в воскресенье, 6 октября, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс приехал в Украину с неанонсированным визитом. Нидерландский чиновник посетил Харьков.
Топ комментарии
+34 Oleksii Pilevych #582021
показать весь комментарий06.10.2024 21:50 Ответить Ссылка
+27 Pawlo Kit
показать весь комментарий06.10.2024 21:49 Ответить Ссылка
+15 Gregory Mihelson
показать весь комментарий06.10.2024 21:53 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Виходить, Макрон - "миздобул"? Казав, наче, що до кінця року.....
https://focus.ua/*******-novosti/609660-luchshaya-v-svoem-klasse-kak-raketa-meteor-na-f-16-potencialno-usilit-ukrainskie-samolety
Тільки було що один збили?
Було 10шт, 6 від Нідерландів, 4 від Данії
"Брекельманс добавил, что остальные из обещанных 24 истребителей поступят в Украину в ближайшие месяцы."
Було 6шт, та нічого не змінилось, новину повторили через 2 місяці
Кроме того, он в очередной раз https://www.rbc.ua/ukr/news/fitso-poobitsyav-blokuvati-vstup-********-1728242101.html повторил нарратив о том, что членство Украины в НАТО могло бы стать основой для третьей мировой войны.
Що принципово змінює цей наратив Роберта Фіцо щодо наслідків членства України в НАТО?
Нічого. Крім того, що в НАТО було 32 країни , а з Україною буде 33.
Навпаки, імовірність третьої світової збільшується тим більше, чим довше США та Німеччина, разом з урядами - поплічниками рашистів у відомих країнах НАТО, відверто саботують прийняття в НАТО України.
Результат - вдячні рашисти встигли значно покращити ТТХ КАБів (УМПБ - подальший розвиток УМПК), містить бортовий ТРД, який дозволяє збільшити дальність пуску бомб вагою 250 кГ з 50-60 до близько 80-90 км.
Тим самим рашисти "зовсім неочікувано" встигли відсунути зону ефективного скидання КАБів поза досяжності озброєння F-16, якщо F-16 застосовує штатне озброєння у зоні, недосяжній для ЗРК ворога.
Без літаків дрло ефективність ф16 падає вдвічі .