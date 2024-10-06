Первые F-16 от Нидерландов прибыли в Украину, - министр обороны Брекельманс

Нидерланды поставили первые истребители F-16 для Украины.

Об этом сообщил в соцсети Х министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, информирует Цензор.НЕТ.

"Впервые я могу официально объявить о том, что первые нидерландские F-16 были поставлены в Украину. Это крайне необходимо. В Харькове я видел разрушения от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги", - написал нидерландский министр.

Брекельманс добавил, что остальные из обещанных 24 истребителей поступят в Украину в ближайшие месяцы.

Напомним, что в воскресенье, 6 октября, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс приехал в Украину с неанонсированным визитом. Нидерландский чиновник посетил Харьков.

Читайте также: Умеров и министр обороны Нидерландов Брекельманс обсудили обучение экипажей и поставки вооружения и запчастей для F-16