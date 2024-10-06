РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4308 посетителей онлайн
Новости
12 065 57

Первые F-16 от Нидерландов прибыли в Украину, - министр обороны Брекельманс

Нідерланди офіційно поставили перші винищувачі F-16 для України

Нидерланды поставили первые истребители F-16 для Украины.

Об этом сообщил в соцсети Х министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, информирует Цензор.НЕТ.

"Впервые я могу официально объявить о том, что первые нидерландские F-16 были поставлены в Украину. Это крайне необходимо. В Харькове я видел разрушения от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги", - написал нидерландский министр.

Брекельманс добавил, что остальные из обещанных 24 истребителей поступят в Украину в ближайшие месяцы.

Напомним, что в воскресенье, 6 октября, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс приехал в Украину с неанонсированным визитом. Нидерландский чиновник посетил Харьков.

Читайте также: Умеров и министр обороны Нидерландов Брекельманс обсудили обучение экипажей и поставки вооружения и запчастей для F-16

Автор: 

Нидерланды (1633) F-16 (578)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Хотілося б прочитати- Ф16 працюють, за тиждень рашисти втратили ...... літаків які намагалися скинути КАБи, жоден КАБ не впав на території України.
показать весь комментарий
06.10.2024 21:50 Ответить
+27
Величезне дякуємо !!!
показать весь комментарий
06.10.2024 21:49 Ответить
+15
Та ж здається раніше ж були 6 штук Ф-16? І ніякої інформації про їх використання не було.
Тільки було що один збили?
показать весь комментарий
06.10.2024 21:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А бажання владі поставили?!
показать весь комментарий
06.10.2024 21:43 Ответить
і Тайфуни?
показать весь комментарий
06.10.2024 21:46 Ответить
Не буде. Хіба що міражі2000-5 на початку 26-го року.
показать весь комментарий
06.10.2024 22:38 Ответить
Гмм.. 2026-го?

Виходить, Макрон - "миздобул"? Казав, наче, що до кінця року.....
показать весь комментарий
06.10.2024 22:47 Ответить
Макроша походу злився...
показать весь комментарий
06.10.2024 22:51 Ответить
Величезне дякуємо !!!
показать весь комментарий
06.10.2024 21:49 Ответить
Хотілося б прочитати- Ф16 працюють, за тиждень рашисти втратили ...... літаків які намагалися скинути КАБи, жоден КАБ не впав на території України.
показать весь комментарий
06.10.2024 21:50 Ответить
вониж так не договарювалися
показать весь комментарий
06.10.2024 22:06 Ответить
поки що нема на них такого озброєння, щоб з безпечної відстані дістати літак на 80-90-му ешелоні за Токмаком. Тому КАБи будуть прилітать, і не тільки по ЛБЗ.
показать весь комментарий
06.10.2024 22:43 Ответить
Сподіваюсь буде .
показать весь комментарий
06.10.2024 23:19 Ответить
Мабуть наші вже працюють над українською версією Meteor:
https://focus.ua/*******-novosti/609660-luchshaya-v-svoem-klasse-kak-raketa-meteor-na-f-16-potencialno-usilit-ukrainskie-samolety
показать весь комментарий
06.10.2024 23:24 Ответить
хіба що для наземного пуску.
показать весь комментарий
07.10.2024 01:46 Ответить
Працювати потрібно з американцями, щоб не заважали використанню. А вони дуже проти. І не через страх ядерки, а через банальну конкуренцію. Або працювати з европейцями, щоб наплювали на американців. Їх участь в модернізації F-16 не потрібна, якщо управляти ракетою з літака ДРЛО.
показать весь комментарий
07.10.2024 11:58 Ответить
С8 можуть у грудні дати у кількості десятків. Але це не точно.
показать весь комментарий
07.10.2024 01:41 Ответить
Та ж здається раніше ж були 6 штук Ф-16? І ніякої інформації про їх використання не було.
Тільки було що один збили?
показать весь комментарий
06.10.2024 21:53 Ответить
кацам цікаво не менше Вашого - терпіть
показать весь комментарий
06.10.2024 22:35 Ответить
Пишуть що їх поки і не використовують , бо ще нема потрібних ракет .
показать весь комментарий
06.10.2024 23:48 Ответить
майстер будівельникам: "чому не працюємо?" "Цеглі нема..." Привезли цеглу. Майстер будівельникам: "чому не працюємо?" "Розчину нема..." Привезли розчин. Майстер будівельникам: "чому знов не працюємо?" "Обід..."
показать весь комментарий
06.10.2024 23:57 Ответить
Ну так отож ! Звідси висновок - не треба тягти резину аж до обіду , а треба все привозити вчасно .
показать весь комментарий
07.10.2024 00:06 Ответить
Один раз бачив в небі F-16,скоріш за все,це був тренувальний політ
показать весь комментарий
06.10.2024 21:57 Ответить
Им еще нужны и хорошо прикрытые ПВО аэродромы поближе в ЛБЗ чем Луцк. Иначе в них нет никакого смысла.
показать весь комментарий
06.10.2024 21:59 Ответить
збивати калібри і Х там де нема ППО - також гідне застосування
показать весь комментарий
06.10.2024 22:36 Ответить
Вже дозбивалися. Втратили кращого пілота та літак
показать весь комментарий
06.10.2024 23:07 Ответить
війна....
показать весь комментарий
06.10.2024 23:24 Ответить
Для этого есть 4 борта ADF, а не нидерландские MLU с новейшей системой РЭР и РЭБ. Можно и микроскопом гвозди забивать, только нужно ли?
показать весь комментарий
07.10.2024 09:29 Ответить
... або дозаправка в повітрі...
показать весь комментарий
07.10.2024 08:21 Ответить
Тоже вариант, только у нас нет ни одного Stratotanker
показать весь комментарий
07.10.2024 09:30 Ответить
.. краще жуйте...))))
показать весь комментарий
07.10.2024 12:31 Ответить
А як же сюрприз чи несподіванка?((((
показать весь комментарий
06.10.2024 22:03 Ответить
ніяк . 2 літаки нічого не змінять
показать весь комментарий
06.10.2024 22:08 Ответить
То може краще не ляпати на сміх курам(
показать весь комментарий
06.10.2024 22:11 Ответить
Так они вроде пару месяцев назад еще прибыли. Или то было показательное прибытие?
показать весь комментарий
06.10.2024 22:06 Ответить
"Перша партія винищувачів https://www.dw.com/uk/f16/t-65108691 F-16 , які Україна отримала від партнерів в останній день липня, становить десять літаків. Про це в неділю, 4 серпня, https://www.dw.com/ru/the-economist-ukraina-polucila-pervye-desat-f16-iz-obesannyh-79/a-69854009 повідомило видання The Economist."

Було 10шт, 6 від Нідерландів, 4 від Данії

"Брекельманс добавил, что остальные из обещанных 24 истребителей поступят в Украину в ближайшие месяцы."

Було 6шт, та нічого не змінилось, новину повторили через 2 місяці
показать весь комментарий
06.10.2024 22:32 Ответить
чудовий туман війни - що Вас не влаштовує?
показать весь комментарий
06.10.2024 22:38 Ответить
Рекониста шла больше чем 700 лет. Терпи
показать весь комментарий
06.10.2024 23:09 Ответить
В какую какую войну? Лапоть
показать весь комментарий
07.10.2024 09:56 Ответить
Пока я буду главой страны - Украина не вступит в НАТО, - премьер Словакии Роберт Фицо

Кроме того, он в очередной раз https://www.rbc.ua/ukr/news/fitso-poobitsyav-blokuvati-vstup-********-1728242101.html повторил нарратив о том, что членство Украины в НАТО могло бы стать основой для третьей мировой войны.
показать весь комментарий
06.10.2024 22:58 Ответить
Напад на довільну з 32 країн- членів НАТО міг би стати основою для третьої світової війни.
Що принципово змінює цей наратив Роберта Фіцо щодо наслідків членства України в НАТО?
Нічого. Крім того, що в НАТО було 32 країни , а з Україною буде 33.
Навпаки, імовірність третьої світової збільшується тим більше, чим довше США та Німеччина, разом з урядами - поплічниками рашистів у відомих країнах НАТО, відверто саботують прийняття в НАТО України.
показать весь комментарий
06.10.2024 23:21 Ответить
На фото два гріпіна і один ф
показать весь комментарий
06.10.2024 23:02 Ответить
Вроде 2 тайфуна
показать весь комментарий
07.10.2024 04:17 Ответить
"Ну що синку, помогли тобі F-16, втримати Вугледар?..."
показать весь комментарий
06.10.2024 23:11 Ответить
Щось перші F16 на ворожих кабах ніяк не позначились. То в чому сенс? Яку вони виконують бойову функцію саме для ЗСУ? Чи їх вирішили використовувати, як ППО? А може ними керує ОП, то тоді зрозуміло.
показать весь комментарий
06.10.2024 23:15 Ответить
А точно не визначились? Ты там был? Шо ты знаешь, ухилянт?
показать весь комментарий
06.10.2024 23:40 Ответить
якщо ти в Америці, то точно не ухилянт! ))
показать весь комментарий
06.10.2024 23:51 Ответить
рашисти чули попередження про наміри надати Україні F-16 на протязі двох років, "стопіцот" раз, з багаторазовими уточненнями кількості, версій блоків, термінів постачань, підготовки льотчиків, та іншої чутливої інформації, якою щедро ділилися і продовжують ділитися з рашистами ЗМІ та "неназвані чиновники" головного партнера...
Результат - вдячні рашисти встигли значно покращити ТТХ КАБів (УМПБ - подальший розвиток УМПК), містить бортовий ТРД, який дозволяє збільшити дальність пуску бомб вагою 250 кГ з 50-60 до близько 80-90 км.
Тим самим рашисти "зовсім неочікувано" встигли відсунути зону ефективного скидання КАБів поза досяжності озброєння F-16, якщо F-16 застосовує штатне озброєння у зоні, недосяжній для ЗРК ворога.
показать весь комментарий
06.10.2024 23:54 Ответить
Схоже - поки що Ф 16 взагалі не використовують ніяк . Необхідного для ефективної нейтралізації кацапської авіації - ракетного озброєння ще нема . А крім цього ще треба літаки дрло , котрі зголосилась поставити Швеція , але яких теж - чомусь і досі нема .
Без літаків дрло ефективність ф16 падає вдвічі .
показать весь комментарий
07.10.2024 00:22 Ответить
Сенс у тому що відбувається переозброєння повітряних сил на новий тип літака.
показать весь комментарий
07.10.2024 08:21 Ответить
Дякуємо, друзі.
показать весь комментарий
06.10.2024 23:49 Ответить
Дякуємо
показать весь комментарий
07.10.2024 02:48 Ответить
 
 