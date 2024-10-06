Перші F-16 від Нідерландів прибули до України, - міністр оборони Брекельманс
Нідерланди поставили перші винищувачі F-16 для України.
Про це повідомив у соцмережі Х міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, інформує Цензор.НЕТ.
Брекельманс офіційно підтвердив, що перші винищувачі F-16 від Нідерландів надійшли в Україну.
"Вперше я можу офіційно оголосити про те, що перші нідерландські F-16 були поставлені в Україну. Це вкрай необхідно. У Харкові я бачив руйнування від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги", - написав нідерландський міністр.
Він додав, що решта з обіцяних 24 винищувачів надійдуть до України найближчими місяцями.
Нагадаємо, що у неділю, 6 жовтня, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс приїхав до України з неанонсованим візитом. Нідерландський урядовець відвідав Харків.
Виходить, Макрон - "миздобул"? Казав, наче, що до кінця року.....
https://focus.ua/*******-novosti/609660-luchshaya-v-svoem-klasse-kak-raketa-meteor-na-f-16-potencialno-usilit-ukrainskie-samolety
Тільки було що один збили?
Було 10шт, 6 від Нідерландів, 4 від Данії
"Брекельманс добавил, что остальные из обещанных 24 истребителей поступят в Украину в ближайшие месяцы."
Було 6шт, та нічого не змінилось, новину повторили через 2 місяці
Кроме того, он в очередной раз https://www.rbc.ua/ukr/news/fitso-poobitsyav-blokuvati-vstup-********-1728242101.html повторил нарратив о том, что членство Украины в НАТО могло бы стать основой для третьей мировой войны.
Що принципово змінює цей наратив Роберта Фіцо щодо наслідків членства України в НАТО?
Нічого. Крім того, що в НАТО було 32 країни , а з Україною буде 33.
Навпаки, імовірність третьої світової збільшується тим більше, чим довше США та Німеччина, разом з урядами - поплічниками рашистів у відомих країнах НАТО, відверто саботують прийняття в НАТО України.
Результат - вдячні рашисти встигли значно покращити ТТХ КАБів (УМПБ - подальший розвиток УМПК), містить бортовий ТРД, який дозволяє збільшити дальність пуску бомб вагою 250 кГ з 50-60 до близько 80-90 км.
Тим самим рашисти "зовсім неочікувано" встигли відсунути зону ефективного скидання КАБів поза досяжності озброєння F-16, якщо F-16 застосовує штатне озброєння у зоні, недосяжній для ЗРК ворога.
Без літаків дрло ефективність ф16 падає вдвічі .