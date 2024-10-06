Перші F-16 від Нідерландів прибули до України, - міністр оборони Брекельманс

Нідерланди поставили перші винищувачі F-16 для України.

Про це повідомив у соцмережі Х міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, інформує Цензор.НЕТ.

Брекельманс офіційно підтвердив, що перші винищувачі F-16 від Нідерландів надійшли в Україну.

"Вперше я можу офіційно оголосити про те, що перші нідерландські F-16 були поставлені в Україну. Це вкрай необхідно. У Харкові я бачив руйнування від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги", - написав нідерландський міністр.

Він додав, що решта з обіцяних 24 винищувачів надійдуть до України найближчими місяцями.

Нагадаємо, що у неділю, 6 жовтня, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс приїхав до України з неанонсованим візитом. Нідерландський урядовець відвідав Харків.

