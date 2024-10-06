УКР
Міністр оборони Нідерландів Брекельманс прибув до Харкова: я бачив наслідки руйнівних російських обстрілів. ФОТОрепортаж

У неділю, 6 жовтня, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс приїхав до Харкова з неанонсованим візитом.

Фотозвіт з поїздки очільник оборонного відомства Нідерландів опублікував у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Брекельманс зазначив, що місто Харків, яке він відвідав, знаходиться лише за 40 км від кордону з Росією.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс прибув до Харкова

Також міністр розповів, що побачив у Харкові наслідки руйнівних російських обстрілів. 

"Я бачив наслідки руйнівних російських обстрілів. Знищені квартири. Вимнення електроенергії. Як діти навчаються у бункерах. Україна може захиститися від цього всього лише одним способом – тримаючи Росію на більшій відстані",- написав глава Міноборони Нідерландів.

Читайте також: У Харкові попередили про можливі перебої зі світлом після ворожої атаки

+8
Умєров не супроводжує чи просто в кадр не потрапив?
06.10.2024 17:49 Відповісти
+7
Приїхав, подивився, а дєда Джо дозволів не дасть. Єскалація.
06.10.2024 17:50 Відповісти
+3
А де єрмак ?
06.10.2024 17:55 Відповісти
Умєров не супроводжує чи просто в кадр не потрапив?
06.10.2024 17:49 Відповісти
Намаз був.
06.10.2024 18:34 Відповісти
Він фотографує
06.10.2024 18:36 Відповісти
07.10.2024 11:11 Відповісти
Приїхав, подивився, а дєда Джо дозволів не дасть. Єскалація.
06.10.2024 17:50 Відповісти
А де єрмак ?
06.10.2024 17:55 Відповісти
там для нього сцикотно
07.10.2024 10:49 Відповісти
Україна може захиститися тільки на великій відстані ...? цікаво ...це по арахламідії з 🤡 мирної ініціативі ... по Стамбулу ..?віддати пів окупованої України?!: віддай дружину дяді ,а сам їди до б* яді ?
06.10.2024 18:08 Відповісти
тримаючи Росію на більшій відстані Джерело:
відсутнє ключове слово-Зброєю!!!!
06.10.2024 18:30 Відповісти
Маленька европейська країна і така величезна допомога. Добре що хоть зеленский не порівняв Україну з голондскою повією. Хоча для цього тіла - какаяразница.
06.10.2024 18:37 Відповісти
Ну не така вже і маленька - 18 млн населення. І не забувайте, що в них економіка ефективна - у 20-ці країн по ВВП. В них місто 200-300 тис. по обʼєму економіки, як у нас 1,5 млн.
06.10.2024 19:38 Відповісти
Малось на увазі кв. км.
06.10.2024 19:50 Відповісти
 
 