Міністр оборони Нідерландів Брекельманс прибув до Харкова: я бачив наслідки руйнівних російських обстрілів. ФОТОрепортаж

У неділю, 6 жовтня, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс приїхав до Харкова з неанонсованим візитом.

Фотозвіт з поїздки очільник оборонного відомства Нідерландів опублікував у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Брекельманс зазначив, що місто Харків, яке він відвідав, знаходиться лише за 40 км від кордону з Росією.

Також міністр розповів, що побачив у Харкові наслідки руйнівних російських обстрілів.

"Я бачив наслідки руйнівних російських обстрілів. Знищені квартири. Вимнення електроенергії. Як діти навчаються у бункерах. Україна може захиститися від цього всього лише одним способом – тримаючи Росію на більшій відстані",- написав глава Міноборони Нідерландів.

