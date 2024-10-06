РУС
Министр обороны Нидерландов Брекельманс прибыл в Харьков: я видел последствия разрушительных российских обстрелов. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 6 октября, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс приехал в Харьков с неанонсированным визитом.

Фотоотчет с поездки глава оборонного ведомства Нидерландов опубликовал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Брекельманс отметил, что город Харьков, который он посетил, находится всего в 40 км от границы с Россией.

Также министр рассказал, что увидел в Харькове последствия разрушительных российских обстрелов.

"Я видел последствия разрушительных российских обстрелов. Уничтоженные квартиры. Выключение электроэнергии. Как дети учатся в бункерах. Украина может защититься от этого всего лишь одним способом - держа Россию на большем расстоянии",- написал глава Минобороны Нидерландов.

Читайте также: В Харькове предупредили о возможных перебоях со светом после вражеской атаки

Умєров не супроводжує чи просто в кадр не потрапив?
Приїхав, подивився, а дєда Джо дозволів не дасть. Єскалація.
А де єрмак ?
Умєров не супроводжує чи просто в кадр не потрапив?
Намаз був.
Він фотографує
Приїхав, подивився, а дєда Джо дозволів не дасть. Єскалація.
А де єрмак ?
там для нього сцикотно
Україна може захиститися тільки на великій відстані ...? цікаво ...це по арахламідії з 🤡 мирної ініціативі ... по Стамбулу ..?віддати пів окупованої України?!: віддай дружину дяді ,а сам їди до б* яді ?
тримаючи Росію на більшій відстані Джерело:
відсутнє ключове слово-Зброєю!!!!
Маленька европейська країна і така величезна допомога. Добре що хоть зеленский не порівняв Україну з голондскою повією. Хоча для цього тіла - какаяразница.
Ну не така вже і маленька - 18 млн населення. І не забувайте, що в них економіка ефективна - у 20-ці країн по ВВП. В них місто 200-300 тис. по обʼєму економіки, як у нас 1,5 млн.
Малось на увазі кв. км.
