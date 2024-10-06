Министр обороны Нидерландов Брекельманс прибыл в Харьков: я видел последствия разрушительных российских обстрелов. ФОТОрепортаж
В воскресенье, 6 октября, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс приехал в Харьков с неанонсированным визитом.
Фотоотчет с поездки глава оборонного ведомства Нидерландов опубликовал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Брекельманс отметил, что город Харьков, который он посетил, находится всего в 40 км от границы с Россией.
Также министр рассказал, что увидел в Харькове последствия разрушительных российских обстрелов.
"Я видел последствия разрушительных российских обстрелов. Уничтоженные квартиры. Выключение электроэнергии. Как дети учатся в бункерах. Украина может защититься от этого всего лишь одним способом - держа Россию на большем расстоянии",- написал глава Минобороны Нидерландов.
