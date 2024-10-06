Умєров та міністр оборони Нідерландів Брекельманс обговорили навчання екіпажів та поставки озброєння і запчастин для F-16
Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з очільником Міноборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на преслужбу Міноборони.
"Щиро вдячний за комплексну допомогу, яку Нідерланди надають для захисту від російської агресії. Літаки F-16 у нашому небі – свідчення непохитної підтримки з боку народу та уряду Королівства", - сказав Умєров.
Співрозмовники домовилися зміцнювати співпрацю в межах авіаційної коаліції. Зокрема, щодо навчання екіпажів та поставок озброєння і запчастин для літаків.
Також Умєров разом з командою закликали партнерів ще більше інвестувати в українське оборонне виробництво.
Нагадаємо у неділю, 6 жовтня, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс приїхав до Харкова з неанонсованим візитом.
