Умєров та міністр оборони Нідерландів Брекельманс обговорили навчання екіпажів та поставки озброєння і запчастин для F-16

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з очільником Міноборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на преслужбу Міноборони.

"Щиро вдячний за комплексну допомогу, яку Нідерланди надають для захисту від російської агресії. Літаки F-16 у нашому небі – свідчення непохитної підтримки з боку народу та уряду Королівства", - сказав Умєров.

Співрозмовники домовилися зміцнювати співпрацю в межах авіаційної коаліції. Зокрема, щодо навчання екіпажів та поставок озброєння і запчастин для літаків.

Також Умєров разом з командою закликали партнерів ще більше інвестувати в українське оборонне виробництво.

Нагадаємо у неділю, 6 жовтня, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс приїхав до Харкова з неанонсованим візитом.

