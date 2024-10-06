УКР
Умєров та міністр оборони Нідерландів Брекельманс обговорили навчання екіпажів та поставки озброєння і запчастин для F-16

Брекельманс та Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з очільником Міноборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на преслужбу Міноборони.

"Щиро вдячний за комплексну допомогу, яку Нідерланди надають для захисту від російської агресії. Літаки F-16 у нашому небі – свідчення непохитної підтримки з боку народу та уряду Королівства", - сказав Умєров.

Співрозмовники домовилися зміцнювати співпрацю в межах авіаційної коаліції. Зокрема, щодо навчання екіпажів та поставок озброєння і запчастин для літаків.

Також Умєров разом з командою закликали партнерів ще більше інвестувати в українське оборонне виробництво. 

Нагадаємо у неділю, 6 жовтня, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс приїхав до Харкова з неанонсованим візитом.

Читайте: У 2025 році Україна збільшить власне виробництво дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет, - Умєров

У Умерова ще трохи і ряха лусне, мабудь дуже важка праця у нього.
Умеров по чім яйця закупає для армії? як резніков чи вже дорожче?
