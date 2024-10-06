Умеров и министр обороны Нидерландов Брекельманс обсудили обучение экипажей и поставок вооружения и запчастей для F-16
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с главой Минобороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Искренне благодарен за комплексную помощь, которую Нидерланды оказывают для защиты от российской агрессии. Самолеты F-16 в нашем небе - свидетельство непоколебимой поддержки со стороны народа и правительства Королевства", - сказал Умеров.
Собеседники договорились укреплять сотрудничество в рамках авиационной коалиции. В частности, по обучению экипажей и поставок вооружения и запчастей для самолетов.
Также Умеров вместе с командой призвали партнеров еще больше инвестировать в украинское оборонное производство.
Напомним, в воскресенье, 6 октября, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс приехал в Харьков с неанонсированным визитом.
