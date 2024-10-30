Норвегия закупит почти на $86 млн вооружения для F-16, которые Украина получит до конца года, - министр обороны Грамм

1,3 млрд норвежских крон (более 85,9 млн дол.) правительство Норвегии выделит на закупку необходимого оборудования и вооружения для истребителей F-16. Самолеты Украина должна получить до конца этого года.

Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам на совместном брифинге с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Норвежский министр заверил, что первая передача F-16 Норвегией Украине будет осуществлена в этом году.

Также Грам отметил, что, кроме самих самолетов, понадобятся и компоненты для их обеспечения. Эти компоненты, а также вооружение будет закуплено за средства Норвегии.

"Мы поможем в финансировании закупки систем вооружения для F-16, а также различных компонентов для их обеспечения. На это будет потрачено 1,3 млрд норвежских крон",- сказал глава Минобороны страны.

Ранее сообщалось, что Норвегия предоставит Украине шесть F-16 и поможет укрепить украинскую ПВО.

Напомним, что первые F-16 Украина получила от Нидерландов.

F-16 в Украине

31 июля издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую поставку обещанных союзниками истребителей F-16.

В воскресенье, 4 августа, в День Воздушных сил президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что F-16 уже в Украине.

