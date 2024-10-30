РУС
Норвегия закупит почти на $86 млн вооружения для F-16, которые Украина получит до конца года, - министр обороны Грамм

Норвегія придбає озброєння для F-16, передбачених для України

1,3 млрд норвежских крон (более 85,9 млн дол.) правительство Норвегии выделит на закупку необходимого оборудования и вооружения для истребителей F-16. Самолеты Украина должна получить до конца этого года.

Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам на совместном брифинге с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Норвежский министр заверил, что первая передача F-16 Норвегией Украине будет осуществлена в этом году.

Также Грам отметил, что, кроме самих самолетов, понадобятся и компоненты для их обеспечения. Эти компоненты, а также вооружение будет закуплено за средства Норвегии.

"Мы поможем в финансировании закупки систем вооружения для F-16, а также различных компонентов для их обеспечения. На это будет потрачено 1,3 млрд норвежских крон",- сказал глава Минобороны страны.

Ранее сообщалось, что Норвегия предоставит Украине шесть F-16 и поможет укрепить украинскую ПВО.

Напомним, что первые F-16 Украина получила от Нидерландов.

Читайте также: Украина может использовать для ударов по территории России F-16, переданные Нидерландами, – министр обороны Брекельманс

F-16 в Украине

31 июля издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую поставку обещанных союзниками истребителей F-16.

В воскресенье, 4 августа, в День Воздушных сил президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что F-16 уже в Украине.

Читайте также: Норвегия предоставит Украине шесть F-16 и поможет укрепить украинскую ПВО, - Умеров

+5
А Верховна Рада Зеленського і кабмін Зеленського виділяють із бюджету 3,6 мільярда гривень на офіс президента Зеленського, показуючи найважливійший приоритет, а не якісь там літаки.
показать весь комментарий
30.10.2024 19:49
+4
За часів Київської Русі та Норвезького стародавнього королівства - королевою Норвегії була українка - Єлизавета, дочка Ярослава Мудрого.
показать весь комментарий
30.10.2024 20:07
+3
Чуть ли не насильно впаривают опе ф-16, так глядишь они еще и летать начнут, как тогда дерьмак соломоныч будет объясняться с х-лом.
показать весь комментарий
30.10.2024 19:55
Якщо ракети 300км+ то добре.
показать весь комментарий
30.10.2024 19:50
поки що на більше, ніж АІМ-120С6 не розраховуйте. Але і це не точно.
показать весь комментарий
30.10.2024 20:50
Она была еще и королевой Дании, во втором замужестве.
показать весь комментарий
30.10.2024 20:43
Всі вже й забули про хвальоні ф-16 які мали "порішать" проблему кабів-фабів....
показать весь комментарий
30.10.2024 20:12
Дякуємо, друзі.
показать весь комментарий
30.10.2024 20:17
Нам постійно пісочили голови що f 16 ми отримаємо до кінця літа,а тепер до кінця року,тільки якого року???
показать весь комментарий
30.10.2024 20:36
f-16 це про що, про каби, які падають на голови нещасних харківʼян?
показать весь комментарий
30.10.2024 20:45
Дякуємо!!!
показать весь комментарий
30.10.2024 23:07
 
 