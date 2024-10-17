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Норвегия предоставит Украине шесть F-16 и поможет укрепить украинскую ПВО, - Умеров

Норвегія надасть шість F-16

Во время Совета Украина-НАТО министробороны Украины Рустем Умеров провел двусторонние переговоры с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.

"Обсудили текущую ситуацию на фронте и наши потребности, в частности в дальнобойном оружии. Достигли конкретных договоренностей по укреплению нашей противовоздушной обороны. Отдельный фокус - авиационная составляющая. В частности, усиление наших возможностей истребителями F16", - отметил глава украинского оборонного ведомства.

"Норвегия продолжит поддержку и предоставит Украине шесть самолетов в ближайшее время", - сообщил Умеров.

Также Норвегия была приглашена присоединиться к "Датской модели" - прямому финансированию украинских оборонных предприятий.

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"Отдельно предложил Норвегии взять "шефство" над одной из бригад ВСУ по образцу Франции, которое включает тренировки и комплектование. Новые анонсы скоро", - добавил Умеров.

Автор: 

Норвегия (709) ПВО (2824) F-16 (568) Умеров Рустем (559)


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Также Норвегия была приглашена присоединиться к "Датской модели" - прямому финансированию украинских оборонных предприятий.

Два года клянчат Ф-16, дайте, дайте, больше, больше.. Сейчас начинает выясняться, что летать на них некому.

Но вот финансирование - это такая приятная тема. Тут у нас специалистов по освоению предостаточно.
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17.10.2024 18:08 Ответить
Ти можеш в житті бодай чомусь небуть радіти? Все погано, все не так.
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17.10.2024 18:36 Ответить
Дякуємо.
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17.10.2024 20:08 Ответить
 
 