Норвегия предоставит Украине шесть F-16 и поможет укрепить украинскую ПВО, - Умеров
Во время Совета Украина-НАТО министробороны Украины Рустем Умеров провел двусторонние переговоры с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.
"Обсудили текущую ситуацию на фронте и наши потребности, в частности в дальнобойном оружии. Достигли конкретных договоренностей по укреплению нашей противовоздушной обороны. Отдельный фокус - авиационная составляющая. В частности, усиление наших возможностей истребителями F16", - отметил глава украинского оборонного ведомства.
"Норвегия продолжит поддержку и предоставит Украине шесть самолетов в ближайшее время", - сообщил Умеров.
Также Норвегия была приглашена присоединиться к "Датской модели" - прямому финансированию украинских оборонных предприятий.
"Отдельно предложил Норвегии взять "шефство" над одной из бригад ВСУ по образцу Франции, которое включает тренировки и комплектование. Новые анонсы скоро", - добавил Умеров.
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Два года клянчат Ф-16, дайте, дайте, больше, больше.. Сейчас начинает выясняться, что летать на них некому.
Но вот финансирование - это такая приятная тема. Тут у нас специалистов по освоению предостаточно.