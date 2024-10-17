Норвегия предоставит Украине шесть F-16 и поможет укрепить украинскую ПВО, - Умеров

Во время Совета Украина-НАТО министробороны Украины Рустем Умеров провел двусторонние переговоры с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.

"Обсудили текущую ситуацию на фронте и наши потребности, в частности в дальнобойном оружии. Достигли конкретных договоренностей по укреплению нашей противовоздушной обороны. Отдельный фокус - авиационная составляющая. В частности, усиление наших возможностей истребителями F16", - отметил глава украинского оборонного ведомства.

"Норвегия продолжит поддержку и предоставит Украине шесть самолетов в ближайшее время", - сообщил Умеров.

Также Норвегия была приглашена присоединиться к "Датской модели" - прямому финансированию украинских оборонных предприятий.

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"Отдельно предложил Норвегии взять "шефство" над одной из бригад ВСУ по образцу Франции, которое включает тренировки и комплектование. Новые анонсы скоро", - добавил Умеров.